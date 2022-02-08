美国“印太战略”：加大努力抗衡中国 台湾提法略有不同

(德国之声中文网）美国周五（2月11日）宣布向印度-太平洋地区投入更多的外交和安全资源，以抵御其认为的中国建立地区势力范围、成为世界上最具影响力大国的努力。

在一份十多页的战略概述中，拜登政府表示，将把重点放在印太地区从南亚到太平洋岛屿的每个角落，以加强其长期地位和承诺。"中华人民共和国将其经济、外交、军事和技术实力结合起来，寻求在印太地区建立势力范围，并试图成为世界上最具影响力的大国"，文件继续指出："我们在未来十年的共同努力将决定中国能否成功改变使印太地区和世界受益的规则和规范。"

公布时间的特别之处

该文件的发布正值美国国务卿布林肯（Antony Blinken）访问印太地区之际，意在强调美国对该地区的重视。与此同时，华盛顿正在欧洲应对与莫斯科的对峙。俄罗斯已在乌克兰边境附近集结了约10万军队，西方担心俄罗斯会入侵乌克兰。

战略文件的发布正值美国国务卿布林肯访问印太地区之际

上周，中俄领导人在北京会晤后发表联合声明强调："两国友好没有止境，合作没有禁区"。这份声明中多次点名美国，也提到："高度警惕美国推行的'印太战略'对本地区和平稳定造成的消极影响"。路透社认为，中俄共同表示反对美国，并要按照他们自身对人权与民主的解读而打造国际新秩序，这份声明是中俄在这方面所发表过的最为详细和最为强势的联合声明。

聚焦印太安全援助

美国在周五公布的"印太战略"文件中誓言要使联盟现代化，加强新兴的合作伙伴关系，并对区域性组织进行投资。文件特别强调了在一个积极的地区愿景中"一个强大的印度"作为伙伴的重要性。文件还称，美国将寻求"通过一个强大的、相互加强的网格状联盟格局"打造一个"自由开放的印太地区"。

文件介绍，根据一项未来12到24个月的行动计划，华盛顿将"有意义地扩展"在东南亚和太平洋岛屿的外交存在，并优先考虑与太平洋岛国进行的关键谈判。这些谈判涉及美国的军事准入，过去一年来似乎陷入僵局。文件接着写道："我们将聚焦印太安全援助，包括建立海洋能力和海域意识。"

台湾提法的"细微差别"

在高度敏感的潜在台湾问题上，文件称，华盛顿将与地区内外的伙伴合作，维护台海的和平与稳定。包括支持台湾的自卫能力，以确保台湾人民能有一个根据其意愿和最佳利益和平决定台湾未来的环境。文件还强调，美国的做法仍然符合美国的一个中国政策以及美国在《台湾关系法》、美中三个联合公报和对台六项保证中的长期承诺。

欧巴马政府时期的美国东亚事务最高外交官拉塞尔（Daniel Russel）注意到，最新的"印太战略"文件高度重视伙伴关系和网络。他还认为文件提到台湾的方式与以往相比有一个"有趣的细微差别"。

美国重申支持台湾的自卫能力

拉塞尔向路透社分析，这份报告表明了美国政府将维护台海安全视为一种区域内外伙伴都该参与的团队工作，虽然华盛顿继续重申"一个中国政策"，但却将台湾问题作为一个更广泛的区域稳定问题来看待。

"改变中国的能力有限"

这份"印太战略"文件也表示，将扩张美国海岸巡防的范围与合作至南亚、东南亚、太平洋等地--在这些地方，美国将中国定位为渔业和自由贸易路径的威胁。

"我们认识到我们改变中国的能力有限，因此寻求塑造中国周边的战略环境，"美国政府的一名高级官员如是向路透社表示，并补充说，这份文件没有体现政府更广泛的中国战略。他说："我们的中国战略是全球性的。文件承认印太地区是一个竞争尤其激烈的地区。"

该文件还重申了美国计划在2022年初启动"印太经济框架"，美国政府希望这一倡议至少能部分填补前总统特朗普2017年退出一个多国贸易框架以来美国与该地区接触的一个巨大缺口。

文件称，美国对待贸易的方式将"符合劳工和环境的高标准"，这一提法明确表明，拜登政府将会信守在与印太地区进行经济交往时不伤害美国就业机会的承诺。

重开所罗门群岛大使馆

美国政府一位高级官员周六向路透社透露，华盛顿承诺为印太地区提供更多外交和安全资源，其中也包括重开美国驻所罗门群岛大使馆。这名官员表示，国务卿布林肯将在访问斐济时宣布这一计划，他将在那里与18位太平洋领导人举行虚拟峰会。

布林肯周五在在墨尔本出席美日澳印四边安全对话（Quad）外长会议后前往斐济。四国在这次会议上承诺深化合作，以确保印太地区免受"胁迫"。一位美国政府高级官员在关于这次行程的简报中告诉路透社："有非常明显的迹象表明，中国希望在印太地区建立军事关系。"

去年11月所罗门群岛发生骚乱，起因是该国在2019年与台湾断交，转而与北京方面建交，引发中央政府与人口最多的马莱塔省之间的争端。中国派遣临时警务顾问组前往帮助培训该国警察部队。

去年11月所罗门群岛发生骚乱

美国在1993年关闭了在所罗门群岛首都蒙尼亚拉的大使馆，只在该国保留领事服务。

(路透社，白宫网站）

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