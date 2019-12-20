“美国优先” 对抗“中国优先”

(德国之声中文网) 美国原定12月15日对中国商品加征新关税。离这一天到来仅剩两天时，双方才宣布部分达成协议。华盛顿对业已执行的关税减半，北京将购买更多美国产品，首先是农产品。此外，协议将对知识产权保护进行规范，同时涉及金融领域及货币问题。

在近两年的贸易冲突之后，一切都会变好，两个大国之间的纠纷将在新的一年里从头条新闻里消失？有理由对此表示怀疑。仅从华盛顿中国政策的强硬态度上就可见一斑。12月初，美国国会通过一项加强中国少数民族人权的法律。

科隆大学政治学者耶格（Thomas Jäger）在接受德国之声采访时表示："根本冲突是，美国希望中国能够改变经济政策，让美国企业更容易地进入中国市场、在中国有更大的空间，并且保证其高科技不被窃取。"

这位外交安全政策专家指出，特朗普总统的"美国优先"政策碰到了一个早就在执行类似政策的伙伴。"观察一下中国领导人的国际经济政策就会发现，那是中国优先政策。现在双方碰到一起，这一根本冲突将表现为各种小冲突。"他说，两个竞争对手现在都在评估，哪些方面不需要，哪些方面需要依赖对方。

冲突焦点：高科技

冲突之一是5G通讯网络建设中的安全问题。美国指责中国企业华为和中共领导层关系太近，并将华为驱逐出美国市场。但美国的盟友仍在就是否继续与华为合作展开激辩。

基尔世界经济研究所所长费尔伯迈尔（Gabriel Felbermayr)最近在接受《法兰克福汇报》采访时表示，"最终的问题是，可不可以和不信任的国家继续维持分工合作。"他说，这对全球供应链的影响是巨大的。"如果美国不再向中国供应芯片，中国的手机生产就会停工停产。如果中国不再供应稀土，德国默克集团就无法生产iPhone显示屏所需要的原件。如此类推。"

青岛港的集装箱码头

全球化的新阶段

越来越多的经济学家认为，美中贸易战将全球化推向一个新阶段，导致全球供应链一分为二。瑞士银行Reyl在新加坡的投资经理刘易（Daryl Liew）表示，"长期来看将出现两个供应链，一个由美国主导，另一个由中国主导。"他在接受门户网站Watson采访时表示，"因为中国科技产品便宜， 大多数新兴国家和非洲国家都将跟着中国。"

静观事态

新加坡亚洲贸易中心创始人和执行董事埃尔姆斯（Deborah Elms）在接受德国之声采访时表示，中国在亚洲的伙伴都在观望事态的发展。她说，"企业先会保留自己的供应链，因为中国提供广泛的商品和服务，而且比其它任何地方都更迅速、更便宜。即便可以在南亚某地建新厂，并且获得许可和执照，要找到合适的工人和技术设备也非常困难，更不要说为生产出的产品提供运输所需的卡车、箱子等等。"

埃尔姆斯指出，该地区现在就已经感受到美国对抗性贸易政策的后果："贸易纠纷让许多企业重新思考其对美国市场的依赖性，对美国的信任度在降低。"

冲突何时结束尚不可知

两国大国尽管达成部分协议，但没有人知道，今后的路还将怎么走。许多观察人士认为，将出现一个持续的"小步走政策"，会有令人惊讶的缓和迹象，但也不排除使用新的威胁手段。鉴于美国将在不到一年时间里举行总统大选，许多观察家认为，特朗普不会继续让冲突升级，以免承担激怒美国消费者、影响选举的风险。由于加征关税，美国消费者购买中国产品要花更多钱。

缺少施压手段

科隆大学政治学者耶格认为，这场冲突将长期持续，而世界其它国家多少只能坐视成败，因为美中的贸易伙伴缺少施压的手段。他说，"可以不向中国出口德国葡萄酒或者不向美国出口意大利奶酪，这对产地的人们当然是个很大的损失，但并不会让他们有切肤之痛。"耶格总结道，即便德国人不继续在中国生产宝马，世界也不会崩溃，只有宝马公司自己的员工才会体会到这是什么滋味。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 再度延长谈判 在历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2019年2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。

大国较量 中美贸易战大事记（二） G20上的“好消息”？ 中美贸易谈判“掀桌”大约两个月后，双方于2019年6月29日在大阪召开的G20峰会上又发出了积极的信号。两国领导人宣称将重启贸易磋商。特朗普一高兴，表示允许美国企业继续向华为出售产品。习近平用1971年的乒乓外交为例，跟特朗普讲“中美和则两利，斗则俱伤”的道理。随后特朗普又解释说，华为的问题最终要等到中美谈判结束时才能有定论。而已经习惯了“特式作风”的中国高层，对此次会晤的成果评价也是十分谨慎小心。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “汇率操纵国” 8月初，贸易谈判再掀波澜。特朗普宣布9月1日对3000亿美元中国商品加征10%关税。8月5日，美国财政部宣布将中国列为汇率操纵国，当日美元兑换人民币汇率自2008年来首次“破7”。作为回应，中方也宣布暂停采购美国农产品。北京指责“美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道”。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 华为：”断供“惩罚和宽限并存 8月19日，美国商务部表示，将华为从美国公司购买产品和开展业务的许可期限宽延90天，以便于为现有客户提供服务。11月18日，这一许可再次被延长了90天，华盛顿表示，这次延后是为了减轻华为客户所可能受到的影响。美国偏远乡村不少3G和4G通讯设备是采用的华为产品。这家中国科技巨头在8月推出了自己的”鸿蒙“系统，而在9月开始上市的Mate30系列，则是第一批没有预装谷歌应用程序的华为手机。因为担心缺少谷歌软件支持，消费者会无法接受，华为Mate30系列应该不会在欧洲核心市场销售。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 刘鹤带来习近平书信 10月10日至11日，中国副总理刘鹤率团到华盛顿参加第十三轮中美经贸高级别磋商。特朗普也在总统办公室会见了刘鹤。特朗普展示习近平托刘鹤带给他的信件这一画面，被视为两国贸易战再现缓和的信号。特朗普还在推特上宣称，两国有望达成“第一阶段”协议。同一天，美国财政部长姆努钦宣布，白宫暂停对价值2500亿中国商品的关税从25%提高到30%，这批关税原定于10月15日生效。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 智利宣布取消APEC峰会举办权 中美协议去哪里签？ 10月30日，在国内局势动荡的背景下，智利政府宣布放弃举办亚太经合组织峰会的计划。这对于正在酝酿之中的中美贸易协议来说可谓“横生枝节”，因为原本华盛顿和北京有意安排两国领导人在峰会期间签署第一阶段贸易协议，在峰会取消之后，签署协议的地点和时机都成了未知数。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “接近于达成一项协议” 关于第一阶段贸易协议内容的落实情况，各方说法不同。白宫经济顾问库德洛11月19日表示，美中两国已经接近于达成一项协议，以结束持续十几个月的贸易战，但他没有透露可能达成协议的时间框架。双方主要的争议胶着点在于，以何种方式、步骤来取消关税、在什么时机取消关税，以及中国承诺购买多少美国农产品。特朗普则表示：“如果我们与中国达不成协议，我会把关税提得更高。”

