 美四大科技巨头国会听证 提及中国 | 经济纵横 | DW | 30.07.2020

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经济纵横

美四大科技巨头国会听证 提及中国

库克、贝索斯、扎克伯格、皮柴——这四人共同出席美国国会席听证会，还是头一次。在长达5个多小时的听证中，他们受到有关垄断、不公平竞争等激烈的质问。四人还被问及是否相信中国政府窃取美国企业技术。

USA Kartellrecht Anhörung Mark Zuckerberg (picture-alliance/newscom/M. Ngan/G. Jennings)

（德国之声中文网）苹果总裁库克、亚马逊总裁贝索斯、脸书总裁扎克伯格、谷歌总裁皮柴——这四人在美国国会听证会共同亮相，还属首次。超过5个小时的时间里，他们通过视频的方式接受众议院一个反垄断委员会15名成员的激烈尖锐提问。

除了这四家科技巨头在市场上的统领地位是否带来不公平竞争之外，国会议员还问及有关政治偏袒、数据隐私保护、与中国有关的商业活动、如何处理虚假信息的问题。

这四家科技巨头的总资产据报接近5万亿美元。四人中有两人位列全球最富有者榜单之上。

“垄断地位”

民主党籍的众议院司法委员会反垄断分委员会主席西西林（David Cicilline）表示，听证显示，这四家企业拥有垄断性的市场权力，一些应被拆分，所有都需要受到合适的监管和追责。该委员会对四家企业的商业行为进行了为期一年的调查。

西西林说：“我们国家的建立者不在国王面前屈膝。我们也不应当向网络经济的皇帝屈膝。”

USA Washington | Chefs von Tech-Konzernen wehren sich gegen Wettbewerbsvorwürfe (picture-alliance/dpa/Kyodo Foto/MAXPPP)


不公平竞争

扎克伯格受到指责，对竞争对手进行威胁，随后将其收购，例如2012年收购Instagram。扎克伯格则辩驳说：“过后看上去似乎如此，但当时并无法预计Instagram会发展到今天的规模。”

首次出席国会委员会听证的贝索斯受到批评，利用亚马逊平台上商家的数据，提供亚马逊自身提供的同类产品，从而对这些商家构成不公平竞争。贝索斯对此无法给出明确的回答。

皮柴被问及谷歌在搜索结果中并未提供“最相关结果”，而是对谷歌最有利益的结果。库克则被问及苹果在Appstore中对App开发商是否有不公平对待的行为。

DW.COM

北京制定《港区国安法》后，各界担心北京或港府会以此打击异议人士。许多港人也担心言论入罪，紧急删除网上言论或账号。多家社交媒体巨头表态要谨慎评估如何因应。

苹果公司被卷进香港示威风波。在被中国官方严厉抨击后，苹果下架了一款可以用来追踪警察动向的App。因为删除该App，这家美企被指向北京低头。而苹果CEO库克在一封致员工信件中对此举做出解释。

脸书执行长扎克伯格在最新的演讲中把脸书定位为言论自由的捍卫者。他不仅提到脸书无法进军中国的原因，也大谈对于政治广告政策的想法。面临假资讯在脸书上不断流窜，脸书做得够多了吗?

面对来自阿里巴巴、京东等的强劲竞争，美国电商巨头亚马逊决定关闭在中国国内电商业务，称未来将把重点放在销售海外商品和云服务等业务上。

德文媒体纷纷报道谷歌公司Gmail网路邮件系统遭到可能来自中国的黑客入侵，认为谷歌与中国进入新一轮的互联网冲突，从而也会影响中美两国关系。

社交媒体平台被批政治偏袒

美国总统特朗普此前曾指责脸书和推特审查其发言、偏袒民主党人。在听证会前，他发推特称：“如果国会不能给这些科技巨头带来公平，——他们多年前就应该做到了，那么，我将亲自动用行政令。”

共和党议员乔丹（Jim Jordan）在听证会上也表示：“这些科技巨头是针对共和党的。这不是嫌疑，不是感觉，是事实。”

中国“建立自己版本的互联网”

在听证会开始的发言中，扎克伯格向议员们表示，中国正在建立“自己版本的互联网，所聚焦的理念非常不同，并且他们在将自己的版本出口到其它国家”。

库克则提及智能手机市场面临激烈的竞争，其中也包括中国的华为。华为是美国国家安全忧虑的焦点之一。

此外，四位科技巨头总裁还被问及，是否相信中国政府在从美国企业那里窃取技术。扎克伯格是唯一表示，他认为中国政府从美国企业窃取技术是“明确记录在案的”（well documented）。

贝索斯回答这一问题时表示，亚马逊并未经历这样的事件。皮柴表示，谷歌没有这样的经历。不过稍后，他纠正说，2009年曾有一次广泛曝光的被认为源自中国的网络袭击。库克则表示，知道相关报道，但苹果公司并未经历。

 

 

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