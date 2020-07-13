美四大科技巨头国会听证 提及中国

（德国之声中文网）苹果总裁库克、亚马逊总裁贝索斯、脸书总裁扎克伯格、谷歌总裁皮柴——这四人在美国国会听证会共同亮相，还属首次。超过5个小时的时间里，他们通过视频的方式接受众议院一个反垄断委员会15名成员的激烈尖锐提问。



除了这四家科技巨头在市场上的统领地位是否带来不公平竞争之外，国会议员还问及有关政治偏袒、数据隐私保护、与中国有关的商业活动、如何处理虚假信息的问题。



这四家科技巨头的总资产据报接近5万亿美元。四人中有两人位列全球最富有者榜单之上。



“垄断地位”



民主党籍的众议院司法委员会反垄断分委员会主席西西林（David Cicilline）表示，听证显示，这四家企业拥有垄断性的市场权力，一些应被拆分，所有都需要受到合适的监管和追责。该委员会对四家企业的商业行为进行了为期一年的调查。



西西林说：“我们国家的建立者不在国王面前屈膝。我们也不应当向网络经济的皇帝屈膝。”



不公平竞争



扎克伯格受到指责，对竞争对手进行威胁，随后将其收购，例如2012年收购Instagram。扎克伯格则辩驳说：“过后看上去似乎如此，但当时并无法预计Instagram会发展到今天的规模。”



首次出席国会委员会听证的贝索斯受到批评，利用亚马逊平台上商家的数据，提供亚马逊自身提供的同类产品，从而对这些商家构成不公平竞争。贝索斯对此无法给出明确的回答。



皮柴被问及谷歌在搜索结果中并未提供“最相关结果”，而是对谷歌最有利益的结果。库克则被问及苹果在Appstore中对App开发商是否有不公平对待的行为。





社交媒体平台被批政治偏袒



美国总统特朗普此前曾指责脸书和推特审查其发言、偏袒民主党人。在听证会前，他发推特称：“如果国会不能给这些科技巨头带来公平，——他们多年前就应该做到了，那么，我将亲自动用行政令。”



共和党议员乔丹（Jim Jordan）在听证会上也表示：“这些科技巨头是针对共和党的。这不是嫌疑，不是感觉，是事实。”



中国“建立自己版本的互联网”



在听证会开始的发言中，扎克伯格向议员们表示，中国正在建立“自己版本的互联网，所聚焦的理念非常不同，并且他们在将自己的版本出口到其它国家”。



库克则提及智能手机市场面临激烈的竞争，其中也包括中国的华为。华为是美国国家安全忧虑的焦点之一。



此外，四位科技巨头总裁还被问及，是否相信中国政府在从美国企业那里窃取技术。扎克伯格是唯一表示，他认为中国政府从美国企业窃取技术是“明确记录在案的”（well documented）。



贝索斯回答这一问题时表示，亚马逊并未经历这样的事件。皮柴表示，谷歌没有这样的经历。不过稍后，他纠正说，2009年曾有一次广泛曝光的被认为源自中国的网络袭击。库克则表示，知道相关报道，但苹果公司并未经历。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。