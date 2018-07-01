 美发射「帕克探测器」 探索太阳更近一步 | 科技环境 | DW | 13.08.2018

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科技环境

美发射「帕克探测器」 探索太阳更近一步

美国太空总署发射了一个太阳探测器「帕克」号，应用了最新科技，预计将进入太阳日冕层。

Illustration des Parker Solar Probe spacecraft (NASA/Johns Hopkins APL/S. Gribben)

现代人类社会越来越依赖电子产品，太阳风对电子通讯设备的威胁便更引发关注

七年内，一旦这个探测器抵达太阳日冕层，它将为NASA刷新多项记录。

(德国之声中文网) 美国宇航局(NASA)8月12日在佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地发射"帕克"号太阳探测器。探测器飞行7年后，将抵达太阳的日冕层，这将是人造航天器首次抵达恒星的大气层。

这次的进展是科学家们从1958年起就梦寐以求的奇迹。要能靠近太阳，仪器需要够轻巧，才能跟得上轨道绕行；需要能适应极端环境，还要装备齐全。

这次，帕克太阳探测器刷新各项NASA历史。

首先，他将会是最靠近太阳的人造飞行器。

今年秋天以前，这颗探测器将进入离太阳仅1550万英哩(2480万公里)的运行轨道，并传回最新数据，轻松打败NASA 1976年发射的的卫星太阳神二号的记录。

他也将刷新人造飞行器运行速度的记录: 一旦探测器进入了第22航道，就会开始以时速43万英哩 (68.8万公里) 的速度运动。这比所有从地球上发射的太空体都要快。

帕克探测器的目的地是太阳系最热的地方，因此该探测器也成为太空史上最高温的太阳探测器。

2.4公尺厚的防护罩由新型材料制成，能够承受接近摄氏1371度的极端高温。飞机上的感应器也会调整防护罩的位置，确保仪器不会被烧坏。

NASA TV - Start der Parker Solar Probe (Official Stream of NASA TV)

NASA电视台直播发射画面

这也是NASA第一次以在世人物命名飞行器。

帕克是美国科学院的一名院士，在60年前提出太阳风与磁重联理论。

他是第一次目睹太空发射。「在未来的六、七年里，所有我还不知道的东西即将就要揭晓，一想到这个我就紧张得不得了。」

太阳风与日冕的温度是太阳本体表面温度的300倍，其发出的能量波动对地球上的供电系统形成威胁。「帕克探测器帮助我们可以更准确的预测太阳风什么时候会袭击地球。」密西根大学教授贾斯伯 (Justin Kasper) 这么说道。专家认为，预测太阳风有助于未来太空人执行任务时，提前预防并采取防护措施。

罗法/李芊(美联社、德国之声)

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