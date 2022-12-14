美參院通過《國防授權法案》 擬派官長駐台灣

（德國之聲中文網）日本經濟新聞週四（12月15日）報導，在中國加強對台施壓之際，美國計劃從明年秋天起，每年派遣政府官員長駐台灣，最長2年，並有可能進入當地政府部門工作，以強化美台雙邊合作。

一位美國國會知情人士告訴日經，美國這次所提出的長期派駐計畫實屬「罕見」，過去派至台灣的官員頂多停留數月。

這項派駐計畫附屬於《台灣學人法案》（Taiwan Fellowship Act）之下，並被收錄在美國國會近期正在審理的2023年度《國防授權法案》（NDAA）之中。

NDAA在8日獲眾議院表決通過後，15日晚間又在參議院以83票贊成、11票反對的結果闖關成功，如今已送交白宮，待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

負責這項派駐計畫的非營利組織西太平洋研究項目（The Western Pacific Fellowship Project）事務局長皮爾森（Richard Pearson）告訴日經，若NDAA順利於今年底前通過，美國政府計劃明年初就會開始招募有意赴台的人員，並於2023年9月派遣第一批研究員抵台。

報導指出，每位派駐至台灣的美國官員平均最長可待2年，第一年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第二年則到台灣的行政機關或立法院工作，而後每年預計派遣10名研究員訪台。

這些訪台人員主要將來自經濟、安全問題及軍事有關部會，其中不包括情報部門。

皮爾森還說，11月底至12月初已與台灣行政當局、立法院相關人士協商派遣計畫，各方都對這項計畫表達「強烈支持」。他補充，華盛頓希望通過這項交流及訪問，讓其政府官員熟悉台灣的政策發展及決策過程，有助於兩國之間的合作及協調。

日經報導，作為《台灣學人法案》提案人之一的美國民主黨籍參議員馬基參（Ed Markey）在一份聲明表示，該計劃將「支持美國公務員從台灣為全球貢獻的知識、文化和貿易中獲益，從而加深華盛頓和台北之間的聯繫，創造一個更強大、更有彈性的美台夥伴關係，並支持美方對印太地區的承諾。」

美參院通過《國防授權法案》

這項派遣計畫，只是記載於NDAA條文中的一小部分。這份長達4408頁的法案中，還包含多項美國國防政策及總額高達8580億美元的預算案。其中對中國影響最大的項目，是美國將在未來5年提供台灣共100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。

台灣中央社報導，NDAA納入了9月14日參議院外委會通過的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）部分條文，授權美國政府在2023至2027年間，透過美國國務院的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計劃，每年提供台灣至多20億美元的無償軍援；且法案另授權提供台灣至多20億美元的FMF貸款，還款期限為12年。

此外，該法案還授權美國總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年可從國防部庫存中挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

為加速交付軍備給台灣，NDAA也要求國務院與國防部優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理，並呼籲美國政府邀請台灣參加2024年的環太平洋軍演。

針對中國其他面向威脅，法案也要求美國相關部會首長擬定計畫因應中國資訊戰、網路攻擊及傳統文宣戰所帶來的脅迫。

但值得一提的是，NDAA記載的對台軍援僅是訂定開支項目，最後撥款金額仍要視後續撥款法案而定。且這份法案的內容，並沒有包含今年稍早美國國會議員提出的部分爭議條款，包括當中國對台灣有重大侵略或情勢升級時的制裁措施，以及將台灣作為「主要非北約盟友」的建議。

不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力

（日本經濟新聞、台灣中央社、《華爾街日報》等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。