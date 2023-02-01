 美參議員就中俄開發者能獲取臉書個資質疑Meta | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2023

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美參議員就中俄開發者能獲取臉書個資質疑Meta

相關文件顯示，Meta早在5年前，就知道中俄等國家的開發人員能獲得該公司大量的用戶數據，美國參議員稱資料可能被用於「間諜行動」。

資料顯示中俄開發者能獲取臉書個資（資料畫面）

資料顯示中俄開發者能獲取臉書個資（資料畫面）

（德國之聲中文網）美國參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）和副主席、共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）週一（6日）致函Meta，稱有資料顯示，Meta知道中國和俄羅斯的開發商能獲得可能被用於間諜活動的用戶數據。

華納和盧比歐致信臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg），信中寫道：「從這些文件看來，至少從2018年9月起，臉書就知道中國等『高風險』國家，有數以萬名開發者能取得大量敏感用戶數據。」這次曝光的文件，是2018年在加州北區提起的訴訟的部分內容。

美共和黨參議員盧比歐致信臉書創辦人祖克伯（資料畫面）

美共和黨參議員盧比歐致信臉書創辦人祖克伯（資料畫面）

信中還寫道，Meta的內部文件顯示，儘管臉書從沒在中國營運過，當地還是有近9萬名開發者曾取得個人資料、照片和私人訊息等臉書用戶訊息。此外，還有有超過4萬2千名俄羅斯開發者，和數千名伊朗、北韓開發者能獲取這些資訊。

兩位參議員也提到，「我們非常關切這些數據被取得的程度」，因為可能遭外國情報單位利用，讓他們得以從事外國惡意影響及反情報活動。

Facebook對此事沒有立即回應置評要求。

（綜合報導）

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