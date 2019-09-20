 美加利福尼亚州对脸书提起诉讼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2019

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时政风云

美加利福尼亚州对脸书提起诉讼

脸书在美国再次面临起诉威胁。据加利福尼亚州司法部透露，脸书涉嫌侵犯隐私，正在接受加州司法部门调查。加州司法部打算通过司法途径强迫脸书配合调查。

Facebook - Neues Logo (Imago Images/Zuma Press/A.M. Chang)

自11月5日起，脸书有了新徽标

（德国之声中文网）加利福尼亚州指控脸书违反数据保护法规，并拒绝提供调查所需文件。加利福尼亚州总检察长贝塞拉（Xavier Becerra）在旧金山表示："到目前为止，我们得到的答复显然不够充分。" 总检察长发言人说，该互联网巨头因此被指控阻碍调查，拒绝公布公司老板扎克伯格（Mark Zuckerberg）的电子邮件。因此他已经向加州最高法院对脸书提起诉讼。

不同的法律观点

负责州和地方政策的脸书副总裁卡斯尔伯 里（Will Castleberry）表示，公司"与加利福尼亚州的调查机构进行了广泛的合作"。 "迄今为止，我们已经提供了数千页的书面答复和数十万份文档。"对此控方回答说："看来我们和脸书对合作有着不同的定义。"加州检察院指出，脸书拒绝对25个提问给予答复或提供相关文件。因此加利福尼亚检察院的调查机构现在被迫采取法律步骤，以迫使脸书配合调查。

USA | Zuckerberg spricht in der Georgetown University (picture-alliance/dpa/Bildfunk/AP/N. Wass)

脸书显然不想公布其首席执行官扎克伯格的某些电子邮件

贝塞拉说："如果脸书遵从了我们合法的调查请求，我们今天就不会发表这一声明。但我们必须推进调查，我们别无选择。"

泄露隐私引起关注

脸书和其他重要科技公司如谷歌、亚马逊，可能还包括苹果，都是美国47个联邦州监管部门聚焦的重点。主要原因是这些公司滥用消费者数据以及广告收费太高。

众所周知，加州检察院自2018年6月以来一直在对脸书进行调查。起因是其数千万用户的信息数据被剑桥分析咨询公司（Cambridge-Analytica）获取和转卖的丑闻曝光。由于这起泄露隐私丑闻，脸书在今年夏天就与美国贸易委员会（FTC）达成和解，同意支付50亿美元（约合45亿欧元）的罚款。

李京慧/叶宣(路透社、德新社、法新社)

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