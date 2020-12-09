美制裁中国高官成热议话题

(德国之声中文网) 中国的问答型社交网络"知乎"在12月8日添加了"如何看待美国宣布制裁包括丁仲礼在内的14位中国官员？"这一问题，短短一天内就吸引了近900名用户回答，一度冲到热榜首位，此后依然保持在前三的位置。

此次事件的背景是：美国财政部周一(12月7日)宣布制裁中国全国人大常委会的全部14名副委员长，指责他们涉及参与取消4名香港民主派立法会议员的资格。全国人大常委会11月发布决议，对香港立法会议员的资格添加规定，港府随即取消4名民主派立法会议员的资格。香港其他民主派立法会议员随后宣布总辞。美国财政部这项制裁将禁止上述14名官员本人与家属入境美国。这14人在美国的资产也会遭到冻结。

不过，在知乎网站上，排名靠前的回答大多只是对香港议题一笔带过，而是将焦点集中在丁仲礼这一名被制裁的官员上。知乎用户普遍赞扬丁仲礼是"中国的脊梁"，认为他被列入制裁名单，简直就是让美国制裁变成了中国的光荣榜。

丁仲礼曾称气候保护是陷阱

伴随着这条新闻，丁仲礼2009年参加哥本哈根联合国气候峰会之后接受中国央视记者柴静采访的内容也再次被知乎网友热炒。在十多年前的这则采访中，被许多中国网友蔑称为"公知"、"白左"的柴静提出，中国人口太多，所以应该主动少排温室气体。对此，身为知名古气候学家、时任中国科学院副院长的丁仲礼反驳说："那我就要问你了，你就是说中国人是不是人？这就是一个根本的问题了，为什么同样的一个中国人就应该少排？""我(中国)历史上比你(西方)少排很多吧？我(现在)人均排放跟你一样多，这我不过分吧?"在同一期节目中，丁仲礼还认为，政府间气候变化专门委员会（IPCC）提出的"减排方案"实际上是"减排话语下的陷阱"，这为发达国家设计了比发展中国家多数倍的未来人均排放权，其结果是要限制发展中国家的经济增长，加大富国与贫国的差距。

过去几年间、尤其是中国主动宣布加大温室气体减排力度后，十多年前的这则采访时常被中国网民挖出。在目前知乎话题下，最高赞的回答开篇就写道："喜欢丁仲礼院士。美国制裁丁院士，恰恰说明了丁院士是个很厉害，对国家有重要贡献的人。"

指责美国宪法"反人类"

还有一则排名前五的高赞回答则认为，丁仲礼被美国列入制裁的原因是"竟敢在大众传媒上公然论证中国人也是人……也有资格喘气，吃饭，烧化石燃料，竟敢把中国人和美国人放在一个人格平等的语境中展开讨论。"这名用户还指责美国宪法实际上是一份"种族灭绝反人类文件"，其中反复念叨的"We the people"应该被译作"只有我们算人"。该网民最后论证说"如果说在地缘政治和军事斗争领域，我们和他们还有那么一丁点的妥协可能和谈判空间的话，那么在事关做人权和呼吸权合法性问题的文化和舆论战线上，我们和他们之间早已是必有一亡，你死我活的割喉战局面。"

另有一些知乎用户提出，从林郑月娥只能用现金消费可以看出，美国政府针对个人的制裁有着相当大的影响力，因此中国必须进一步加快全面脱离美国金融、舆论、技术、标准的体系性建设。"让世界其他国家有得选，也让我们有资格说不。进一步星辰大海，退一步万劫不复，吾辈尚需努力啊！"

反方观点需到"墙外"找

值得一提的是，知乎网站上的这条高热议题是由中国官媒《环球时报》账号所添加。在近900条回答中，有18条被网站管理方"折叠"，最终让网民意见呈现出了一边倒的局面。不过，也有一些"漏网之鱼"：比如一条只有几十个点赞的回答就指出，美国制裁的逻辑很清晰，就是针对人大常委会所有的副委员长，"但是提问者包括大多数答题者都在故意把重点往丁仲礼靠。各种陈年的旧图言论拿出来，然后就说你看看，美国佬怕的就是丁院士这种人。不就是想把柴静还有你们所说的公知们再拉出来踩一脚吗？"这名用户认为众人"罔顾事实，自说自话，连起码的就事论事都做不到"；"就这样一群新闻内容都不愿意看全或者假装没看全的人，还整天批判这个批判那个，戈培尔味很重呀。刚刚一看，提问的是环球时报，那一切都可以理解了。"

而在中国境外的推特等社交媒体上，中文用户对美国此轮制裁的评价则呈现两级分化的局面。在支持美方制裁的阵营中，比较具有代表性的观点是对制裁只限于副委员长而未触及委员长、中共中央政治局常委栗战书表示不满，认为制裁的大方向虽然正确，但是特朗普政权依然在"避重就轻"。还有人则讽刺说，14名中国高官的在美资产被冻结，"心里恨死习近平了：攒那么多美金、让儿孙小老婆到美国来容易吗？"

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