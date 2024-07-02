美企：中国车将占全球三分之一

根据美国企业咨询公司AlixPartners的预测，中国汽车品牌将在2030年占据全球汽车市场的三分之一份额，迫使传统汽车制造商改变现有的运营模式。

（德国之声中文网）位于美国底特律的企业咨询公司AlixPartners最新发布的《2024年全球汽车展望》报告指出，中国汽车品牌将在2030年占据全球市场33%的份额，这对传统汽车制造商提出了巨大的挑战。报告强调，传统汽车制造商需要迅速重塑其运营模式，以应对这一迅速变化的市场格局。

报告显示，中国汽车制造商在全球市场的崛起主要得益于其成本优势和本地化生产策略。这些企业通过技术先进且符合消费者偏好的汽车设计，迅速满足市场需求。此外，中国品牌还将更多采用直接面向消费者的销售模式，提高客户参与度。

新能源车辆的崛起

报告指出：到2030年，新能源汽车（包括插电式混合动力汽车）将在全球市场占据近一半的份额，而内燃机车辆的份额将降至40%以下。中国品牌在新能源技术，尤其是电池生产方面，已建立了显著优势，这使其能够更快地推出新产品，并在全球市场上占据主导地位。

AlixPartners全球汽车和工业实践联合负责人韦克菲尔德（Mark Wakefield）指出：“中国是汽车行业的新颠覆者，能够制造出更快上市、更便宜、技术更先进且设计更高效的汽车。传统OEM厂商需要的不仅仅是调整路线。”

韦克菲尔德还强调，到2030年，新能源汽车将占据全球车辆销售的近一半，中国品牌将在国际市场上占据三分之一的份额。供应商也可能在价格战中获得优势，并满足对更先进的电气和软件能力的需求。

美国市场的转变

报告还预测，美国市场将经历重大转变。到2032年，美国24%的销量将来自更先进的软件定义车辆（SDV），每辆车的年收入约为650美元。这一变化将为汽车制造商带来新的收入来源。

AlixPartners全球汽车和工业实践联合负责人伯格鲍姆（Andrew Bergbaum）表示：“期望继续按照惯常原则运营的汽车制造商不仅会面临不小的冲击，他们甚至还将面临被淘汰的风险。”

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中国的优势与全球市场预测

分析指出，中国品牌在车辆开发时间和成本方面具有显著优势。中国电动汽车制造商创造新产品的时间仅为40个月，非中国品牌则需要两倍的时间。此外，中国品牌平均上市时间为1.6年，比非中国品牌快2至3年。中国品牌还享有35%的成本优势，能够在欧洲和其他市场降低价格以抵消关税。

这家美国公司预测，在2024年，主要受东欧市场推动，欧洲市场将增长2%，并预计到2027年增幅约为1%。美国市场预计在2024年增长3%，这主要归因于插电式混合动力汽车（PHEV）的复苏。到2030年，内燃机车辆在美国的销售量将降至35%，而新能源汽车将上升到41%。

中国市场在2024年的销售量将增长4.7%，达到2670万辆，到2030年，这一数字预计将超过3200万辆，其中70%的销售将由中国品牌贡献。

AlixPartners的报告还指出，电池组的成本正在迅速下降，原材料成本总体下降，但电动汽车材料成本仍比内燃机车辆高85%。部分原因包括去年底特律三大车企与美国汽车工人联合会（UAW）签订的合同导致了成本增加，这将影响美国车商未来的定价策略和供应链管理。

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