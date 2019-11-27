美专业杂志质疑贺建奎基因编辑“成果”造假

（德国之声中文网）科学家们的质疑基于贺建奎迄今未公开发表的一份研究报告。在12月3日出版的该专业杂志最新一期的一篇文章里，作者询问的数名专家说，贺建奎明显未能达到自己的目标。此外，作为基因编辑的结果，那两个"设计"婴儿的遗传基因出现无法预估的变异。除这一批评外，《麻省理工学院科技评论》同时公布了贺建奎研究报告的若干段落。

根据贺建奎的说法，取名"露露"和"娜娜"的这对双胞胎女婴，是人工受孕，去年诞生，受孕过程中使用了亦称"基因剪刀"的Crispr/Cas9遗传基因修改技术。贺当时称，他对这对双胞胎的遗传基因作了修改，使她们能不受其有HIV的父亲的传染。

贺当时称，这是抗艾斗争中的一大突破。不过，他引起争议的"人体实验"在世界范围遭拒。现在，《麻省理工学院科技评论》的报道大大降低了他这一说法的可信度。该报道指出，对贺建奎团队研究记录的分析，证实了很多专家此前已有的猜测：根据多位国际知名研究专家的看法，他的研究报告完全不能证实他的基因编辑取得成功。

《麻省理工学院科技评论》的报道指出，专家们认为，这种基因变异只是"近似"具HIV免疫力的那种自然变异，而并不与之完全一致。加州大学基因技术专家乌尔诺夫（Fyodor Urnov）对该杂志表示，"他们称复制了现有的那种CCR5-变异，这种说法是对现有数据的肆意颠倒"，对此，他只能说：此乃"蓄意造假"。

《麻省理工学院科技评论》还指出，贺建奎相关研究报告附录中所含数据显示，经由这一基因编辑，在这对女婴遗传因子的其它地方出现了其后果迄今难以预料的变异。

基因修改具有能阻止疾病遗传的潜力，但此类手段在伦理上极具争议性。再者，这样的方法尚过于粗糙，也可能引致"健康"基因变异，对未来数代人带来不良后果。

宾夕法尼亚大学基因伦理学教授穆苏努鲁（Kiran Musunuru）新近曾对法新社表示，这一事件有一系列重大问题，"一切现有伦理基本原则都被破坏；然后，还有科学方面的问题：对这一方法的后果不存在监控，而这导致产生了一系列无法预见的后果。"

还有，这对双胞胎婴儿的父母依旧处于匿名状态。直到今天，关于这对新生儿健康状况的任何细节都不为外界所知。贺本人似乎也有意给出了一个这对婴儿出生的错误日期。根据他提供的数据，这对女孩儿于2018年11月诞生，但众多报告指出，她们出生在10月的某一天。

凝炼/叶宣（法新社）