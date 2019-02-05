维族音乐家「复活」 中国打脸土耳其

(德国之声中文网) 北京当局周日 (2月10日) 晚间發布一段影片，证实先前外传死于新疆再教育营的维吾尔音乐家黑伊特 (Abdurehim Heyit) 还活着。 透过一段发布在中国国际广播电台土耳其语网站上的影片，黑伊特宣称自己「健康状况良好，且从未在再教育营内遭受虐待。 」

黑伊特在该影片开头表明录制日期为2月10日，并说自己正因违反国家法律接受调查。 虽然这段影片似乎证实了黑伊特仍活着，但不少专家却认为这段影片内的某些元素与中国之前常见的强迫电视认罪十分相似。 美国康乃尔大学人类学教授马思中 (Magnus Fiskesjo) 在推特上表示，本支影片的地点、黑伊特的语调、还有周遭环境都不明，不禁让他联想到中国惯用的强迫电视认罪手法。 他表示:「强迫电视认罪通常是透过虐待特定对象来迫使他们在屏幕前认罪，并在影片内让受虐人表现的很正常。 」

长期研究新疆议题的学者葛罗斯 (Timothy Grose) 则认为这起事件显示，外界在未百分之百确认任何与新疆相关消息的真实性前，应该避免任意的报导或公开分享任何信息。 他说这样的不实报导只会让声援维吾尔族人的任务变得越来越艰难。

土耳其的指控

在周六(2月9日)的书面声明中，土耳其外交部發言人阿克索 (Hami Aksoy)指出，新疆自治区内的「维吾尔突厥人"以及其他穆斯林族群的基本人权正在遭到践踏，而且在"最近两年内严重加剧"；中国肆意拘捕了累计愈百万名穆斯林，将他们投入"集中营"等场所进行"政治洗脑"，这"早已不再是秘密"。而且，没有进入"集中营"的维吾尔人的大部分也面临着巨大的压力。

阿克索强调，生活在中国境外的"维吾尔突厥人"以及土耳其公民"无法从新疆地区获得亲属的消息，数以千计的孩子远离父母，成为了孤儿。""集中营在21世纪再次出现，说明中国当局正在对维吾尔人实行系统性的同化政策"，堪称"人类的一大耻辱"。土耳其政府已经"在所有层面上对中国阐明了其立场"，并要求中方关闭囚禁设施、尊重人权。

要求联合国秘书长介入

声明还指出，土耳其已经"痛苦地获悉，因作曲而被判8年监禁的珍贵的维吾尔民间音乐家黑伊特 (Abdurehim Heyit)在入狱的第二年去世"，这导致土耳其舆论"对新疆地区严重侵犯人权行为的不满进一步加强"。土耳其悼念黑伊特等"所有因捍卫突厥及穆斯林身份而失去生命的同胞"，呼吁中国当局"考虑土方的正当反应"，并期待"国际社会以及联合国秘书长古特雷斯为结束新疆的人道悲剧而制定更强有力的有效措施"。

根据专门研究维吾尔音乐的美国学者安德森 (Elise Anderson)的说法，黑伊特曾被誉为维吾尔都塔尔 (dotar) 之王。都塔尔是一种流传于中亚地区的民间乐器，黑伊特作为这种乐器的知名演奏家，曾经在北京深造，并随官方艺术团演出。安德森不久前在接受德国之声采访时表示，黑伊特在2017年时因部分歌词涉及到了敏感话题而失踪。外界认为，这说明中国当局正有针对性地打击维族知识分子，从而能够逐渐消除维吾尔身份认同。



中国大使馆反驳

中国驻土耳其大使馆周日(2月10日)驳斥了土耳其外交部的指控，认为其"严重违背事实"。大使馆网站以答记者问的形式刊发了长篇声明，强调"教育培训中心根本不是土方所说的'集中营'"，而是"中国政府在借鉴吸收国际社会反恐经验的基础上，从本国实际出发，深入开展反恐和去极端化工作"。声明称，建立教培中心以来，"新疆已经超过25个月未发生过暴力恐怖事件，安全形势得到极大改观。"

大使馆还强调，新疆人均拥有清真寺的数量高于土耳其，反驳了土耳其外交部对中国当局试图消灭维族宗教文化忍痛的指控。声明指出，中国与土耳其都面临严峻反恐形势，中方"反对在反恐问题上奉行双重标准，希望土方正确认识和理解中方依法采取的有效反恐措施和去极端化努力，收回不实指责，并采取措施消除恶劣影响。"

土耳其总统埃尔多安(时任总理)曾经在2009年指责中国在新疆地区进行"种族灭绝"。不过，此后他致力于和中国建立更紧密的外交与经济关系，对维吾尔问题的亲自表态趋于减少。

文山/叶宣/(美联社、路透社)