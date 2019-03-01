维基百科黑屏抗议欧盟新版权法

（德国之声中文网）周四（3月21日），到德语维基百科上查找资料的人会看到网页与平时不同，出现了黑屏告示，告知人们因欧盟即将出台的版权法，维基百科"遗憾消失一天"。

维基百科决定下线一天，抗议计划中的对欧盟版权法的修改案。声明称，修改版权法可能引发"对自由的互联网的限制"，它将"妨碍言论自由、艺术自由以及新闻自由。"

维基百科赞助协会法律部主任魏茨曼（John Weitzmann）对黑屏一天的决定进行了辩护，他说，希望这一做法产生影响。在接受德国一家电台采访时，魏茨曼表示，"这是我们为引起人们关注而能采取的最有力度的措施。"他指出，鉴于新法可能给维基百科以及其它非商业网站造成的严重困境，希望还存在讨论和修改的余地。

欧盟议会将于下周二（3月26日）就改革版权法进行最终表决。

欧盟现行的版权法是20多年前制定的，为适应数字化时代的需要，有必要对该法进行更新。

目前，人们争议最大的是新法第11条和第13条。

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第11条要求谷歌等平台为使用版权者的资料必须付费；第13条则规定，平台对用户上传资料负法律责任。

欧盟认为，这一改革有助于保护原创者的利益，使他们放到网上的作品，其中包括新闻、音乐以及影像在内，得到公平的报酬。

但另一方面，活动者则警告说，这些改动将迫使网络平台安装用于过滤上传作品的软件，这些过滤软件将自动过滤用户上传的资料，审视它们是否侵权。而这则有可能造成屏蔽内容的后果。

互联网巨头如谷歌、脸书等都加入了反对新法的抗议行列。

李鱼/叶宣（法新社、德新社）