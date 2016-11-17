 给升斗小民的信息安全工具箱 | 科技环境 | DW | 06.10.2018

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科技环境

给升斗小民的信息安全工具箱

讨厌被诈骗电话跟推销广告骚扰？ 听到脸书丑闻很恐慌？ 德国之声为您专访到资安专家，手把手教你简易自保方法。

g0v Gipfel 2018 Taipei Taiwan (g0vsummit2018)

台湾的「g0v零时政府峰会」现场

（德国之声中文网）9月30日，Facebook出现安全漏洞，五千万用户的登入代码遭到窃取。 在此之前，8700万Facebook用户的数据被外泄，俗称「剑桥分析事件」。 究竟一个完全不懂程序代码的升斗小民，有没有办法捍卫自己的隐私权？

德国之声在台湾的「g0v零时政府峰会」现场，访问到两位资安专家。 两位皆匿名受访。

为什么一般人也要保护自己的数据？

科技不只可以发展民主，也可以被政府拿来监控人民，被厂商拿来做广告。 然而，比起政府或是业者，大众对于自己分享的数据多寡，不是很清楚。

个人资讯外泄的坏处除了被诈骗电话或垃圾广告骚扰，最经典的案例就是脸书的剑桥分析事件。 一个人在不知不觉中，成为假新闻、政治操作的目标。

DW.COM

这是一个一直受到广泛关注的问题：脸书用户的私人数据是否安全？ 一名业内人士的爆料令脸书陷入重重困境。据称脸书用户的私人信息遭到滥用，而特朗普总统似乎也同事件不无干系。 (21.03.2018)

中国将严格限制VPN网络服务的消息让在华德国企业感到不安，德国企业与国内总部的电信联络几乎都是通过VPN网络进行的，因为这是唯一安全便捷的通道。 (03.02.2018)

美国情报机关为了解锁一台iPhone，还需要求救苹果公司。在中国，瞬间提取大量手机用户信息的设备已经渐渐成为警方的标配。如果扫描失败，警方还有最原始的"大招"。 (25.08.2018)



浏览纪录被追踪

一般人不知道的是，在浏览网页的同时，会有一些背景程序在背后操作，追踪用户行为。这些程序关心用户几点几分进入这个网站、看了什么、停留多久、点击什么、什么时候离开。

虽然背景程序声称纪录这些数据是为了要优化用户经验，但是却也很可能会把用户的行为模式拿去做其他用途，例如当作商品贩卖。

想要防止这个情形，可以在浏览器里安装Privacy Badger（隐私獾）这个开源套件，它会自动侦测网页上的背景程序，并且对追踪浏览行为的程序做出反应，阻止他们继续追纵。

私人信息不私人

使用通讯软件跟他人联络，不见得只有你的联络人看得到你的信息。

几个热门的通讯软件，脸书Messenger、Line，都不是每条讯息都完全保密。

某些情况下，科技公司只针对数据传输的过程加上保密措施。

在大部分的状况下，这样的加密措施可以防止拦截，已经足够安全。

但是，因为在公司服务器中的讯息是解密状态，所以危险的是政府要求公司提供数据的时刻。

Symbolbild Sicherheit im Internet (picture-alliance/dpa)

如何在网络时代保护个人信息的安全？

政府可以凭搜索票要求科技公司提供通讯数据，科技公司如果配合，政府就可以拿到赤裸裸的通讯纪录。

如果个人不想要某一天被政府调查自己的通讯数据，可以选择「端对端加密」的通讯软件。 比如说Signal，是现在最热门的开源端对端加密软件。 使用这种软件传讯息，只有你的对话对象能够解密，就连科技公司都没有办法读取。

密码一组不安全

很基本的思考是，不要所有账号都用同一组密码。 加长密码的长度也可以加强安全性。

现在Apple跟Google都有提供两阶段验证的登入方式。

Apple现在提出的方案是让用户登录手机号码，对手机发送简讯验证码认证。 但是，用户不能约束苹果日后怎么处置自己的手机号码，所以依然存在风险。

Google提供比较多选择方案。 除了简讯验证码之外，还能用应用程序Google Authenticator产生验证密码，以及硬件钥匙。

Symbolbild Abfrage Datenbank (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

很基本的思考是，不要所有账号都用同一组密码

钥匙的好处是「实体化」。 登入的时候除了密码，还要把钥匙插进USB插槽，才可以登入账户。

顺带一提，指纹、声纹、脸部解锁等「生物辨识」的精准度不如传统密码，因此建议还是设定英数密码比较安全。

改变态度与习惯

两位资安专家给「平民老百姓」几项心态上的建议。

第一个，培养一个习惯，考虑使用一个产品之前，先了解他的商业模式。 靠卖广告维生的公司，很大的可能会把个人资料拿去转卖。 例如可以查查产品是什么公司发行的？ 股东是谁？

第二个建议，可以花ㄧ点时间，了解你现在在用的产品的「设定」字段。比较大的公司会在设定里面，用图文并茂的式解释每个字段的意义。了解每个字段的意义，思考自己是否想要调整相关设定。

第三个建议，比较像是劝告：一般平民老百姓不会遭到「针对性」的攻击，会遇到的困扰顶多就是诈骗或广告。 在这种风险层级之下，只要有关心自己的隐私设定，留意什么数据传到厂商那边去，基本上不会有太大问题。

「不是每个人都需要用到国防部的防弹门。 在一个小区里面，你的安全措施只要比你的邻居好就可以了。 」

至于风险层级比较高的个体，例如记者、政府官员、非营利组织工作者，建议找专业资安团队咨询。 「营利组织应该要提拨预算，为资安专业支付相应费用。 」

至于经济比较拮据的非营利组织，推荐几个团体：accessnow的Digital Security Helpline ServicesFrontline defenders；Tactical Technology Collective。
 

外部链接

Digital Security Helpline Services

Frontline Defenders

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