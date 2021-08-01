 纽约州州长科莫涉嫌性侵  拜登吁其辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

纽约州州长科莫涉嫌性侵  拜登吁其辞职

检方调查结果显示，美国纽约州民主党籍州长安德鲁·科莫（ Andrew Cuomo）涉嫌性侵多名女子，其中包括强行触摸、亲吻及拥抱。 

USA PK New York GouverneurAndrew Cuomo

纽约州民主党籍州长安德鲁·科莫（ Andrew Cuomo）

（德国之声中文网）这是纽约总检察长詹姆斯（Letita James）主持的一项调查得出的结论。在一份公开发布的168页报告中，她写道："我们发现，（科莫）州长对州政府的一些前任和现任女雇员有性骚扰行为，其中包括，违背当事人意愿对其触摸，以及发表冒犯性、性暗示言论，对女性构成敌对工作氛围。"  

詹姆斯总检察长在新闻会上透露，调查过程中，检方听取了179名证人的证词，审核了约7400件证据，在此基础上呈现出有关科莫州长的 "让人非常震惊但清晰的画面"，即 "令人不安的行为模式"。 

暂无刑事后果     

相关指控共来自11名女性。詹姆斯指出，她相信这些女性，感谢她们的勇气。她强调，调查工作已告完成，报告本身不言自明。她指出，即使根据所公布的证据，可能导致单个刑事案，此为民事调查，不自动导致刑事后果，"下一步骤取决于州长本人、立法机构和公众。"   

官方调查公布后，科莫州长再度否认所有指控。他通过视频表示，他希望公众直接听他的声音： "我从来没有不适当地接触过任何人，也没有不适当地接近过任何人。"  

拜登呼吁科莫辞职    

总统拜登已吁请科莫州长辞职。这位民主党籍的白宫主人在谈到这位纽约本党同事时说："我认为他应该辞职"。美国总统要求正式当选的州长辞职被认为极不寻常，而若当事人同属一个政党，便更不寻常。 

总统拜登与州长科莫2月底视频聊天

总统拜登与州长科莫2月底视频聊天 

美国参院民主党多数派领袖舒默（Chuck Schumer）也发出类似呼吁。他和参议员吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）共同表示， "纽约人民应有更好的领导人"。舒默和吉利布兰德均在参院代表纽约州。   

国会众院数名民主党人也要求科莫辞职，其中包括众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）。 

  

（美联社，德新社） 

  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

专访：“如果病人如海啸一般涌来 多少ICU都不够用”

意大利米兰大学麻醉师吉亚科莫·格拉塞利博士（Giacomo Grasselli）目前负责疫情重灾区伦巴第地区的重症加护病房（ICU）协调网络工作。他说，伦巴第地区医疗系统因病毒感染病例太多而不堪重负。  

赔偿5万欧元足以安抚性侵受害者吗？

德国天主教会性侵青少年儿童的丑闻曝光十年后，现在，受害者终于可以得到赔偿。然而，当事人对此却持批评态度。  

相关音频视频

走出性暴力阴影 她们为新生活而战  

相关内容

In this June 9, 2021, photo, people hold signs during a rally in Boston protesting housing eviction. The Biden administration announced Thursday, July 29 it will allow a nationwide ban on evictions to expire Saturday, arguing that its hands are tied after the Supreme Court signaled it would only be extended until the end of the month. The White House said President Joe Biden would have liked to extend the federal eviction moratorium due to spread of the highly contagious delta variant. Instead, Biden called on Congress to extend the eviction moratorium to protect such vulnerable renters and their families without delay. (AP Photo/Elise Amendola)

美国驱逐租客禁令到期 恐数百万人流浪街头 01.08.2021

在疫情高峰期，美国曾下达禁令，不准驱逐拖欠房租的租客。现在该禁令到期，人们担心将有数百万人流落街头。

President Joe Biden speaks at a Memorial Day event at Veterans Memorial Park at the Delaware Memorial Bridge in New Castle, Del., Sunday, May 30, 2021. (AP Photo/Patrick Semansky)

客座评论：拜登疫情起源调查的两个目的 31.05.2021

西方此轮疫情起源调查的舆情，与去年特朗普发动的病毒溯源调查一样，目标皆指向武汉病毒研究所，外界认为此乃拜登政府借世卫大会打击中国、遏制中国影响力的一张很方便、低成本的制华牌。但这可能只是拜登政府的目的之一。

ARCHIV - 06.04.2020, USA, ---: KOMBO - Joe Biden (l), der ehemalige Vizepräsident der USA und Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, spricht am 12. März 2020 in Wilmington und US-Präsident Donald Trump spricht am 5. April 2020 im Weißen Haus in Washington. (zu dpa «Bedeutung der US-Wahl für Rheinland-Pfalz») Foto: ROURKE/SEMANSKY/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：拜登主义——没有特朗普的特朗普抗中路线 21.06.2021

拜登担任美国总统以来，美中关系迄今为止并未出现明显变化。时事评论家邓聿文认为，“拜登主义”对华政策全盘继承了特朗普的全面抗中路线，并在许多方面还有强化。

广告

媒体看中国

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU

德语媒体：西方必须统一对华立场

拜登就任美国总统半年以来，一直在努力修复与欧洲盟友的关系。但在对华政策方面，他却基本延续了其前任特朗普的强硬路线。  