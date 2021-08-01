纽约州州长科莫涉嫌性侵  拜登吁其辞职

（德国之声中文网）这是纽约总检察长詹姆斯（Letita James）主持的一项调查得出的结论。在一份公开发布的168页报告中，她写道："我们发现，（科莫）州长对州政府的一些前任和现任女雇员有性骚扰行为，其中包括，违背当事人意愿对其触摸，以及发表冒犯性、性暗示言论，对女性构成敌对工作氛围。"

詹姆斯总检察长在新闻会上透露，调查过程中，检方听取了179名证人的证词，审核了约7400件证据，在此基础上呈现出有关科莫州长的 "让人非常震惊但清晰的画面"，即 "令人不安的行为模式"。

暂无刑事后果

相关指控共来自11名女性。詹姆斯指出，她相信这些女性，感谢她们的勇气。她强调，调查工作已告完成，报告本身不言自明。她指出，即使根据所公布的证据，可能导致单个刑事案，此为民事调查，不自动导致刑事后果，"下一步骤取决于州长本人、立法机构和公众。"

官方调查公布后，科莫州长再度否认所有指控。他通过视频表示，他希望公众直接听他的声音： "我从来没有不适当地接触过任何人，也没有不适当地接近过任何人。"

拜登呼吁科莫辞职

总统拜登已吁请科莫州长辞职。这位民主党籍的白宫主人在谈到这位纽约本党同事时说："我认为他应该辞职"。美国总统要求正式当选的州长辞职被认为极不寻常，而若当事人同属一个政党，便更不寻常。

总统拜登与州长科莫2月底视频聊天

美国参院民主党多数派领袖舒默（Chuck Schumer）也发出类似呼吁。他和参议员吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）共同表示， "纽约人民应有更好的领导人"。舒默和吉利布兰德均在参院代表纽约州。

国会众院数名民主党人也要求科莫辞职，其中包括众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）。

（美联社，德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。