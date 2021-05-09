纪念纳粹侵苏80周年 德国总统：我们父辈的罪行

（德国之声中文网）联邦德国总统施泰因迈尔周五（６月１８日）在柏林-卡尔霍斯特（Berlin-Karlhorst）德俄博物馆发表讲话，纪念二战期间纳粹德国入侵苏联80周年。

该博物馆设于1945年5月8日德国国防军向苏联、美国、英国和法国的代表签署无条件投降书的同一建筑物内。

施泰因迈尔总统在讲话中指出，在这场战争中，前苏联的受害者数量超过其它任何国家，德国对苏战争是 "野蛮杀人行径 "。 他强调："我们的父辈、祖辈、曾祖辈发动了这场战争，参与了这些罪行，让我们深感沉重。“

施泰因迈尔为博物馆一展览做了开幕演讲。展览名为 "罪行——第二次世界大战中的苏联战俘"。战争期间，德军俘虏了大约570万名苏联战俘，其中300万人死于囚禁。

本周一，施泰因迈尔参观了位于下萨克森州北部的前战俘营——桑德博斯泰尔营地（ Sandbostel camp ）。在这个后成为纪念场所之地，施泰因迈尔与前囚犯作了交谈，并敬献了花圈。 6月22日，在柏林-潘科夫（Pankow）苏联战争纪念馆，将举行献花仪式。

施泰因迈尔总统在桑德博斯泰尔纪念馆献花

来自15个前苏联加盟共和国的代表被邀请参加周五的展览。乌克兰大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）拒绝了邀请，称博物馆现场是 "一种侮辱"，因为它聚焦 "俄罗斯 "，"全然忽视了乌克兰、白俄罗斯和波罗的海沿岸国家所受的战争苦难。"

何谓”巴巴罗萨行动“？

1941年6月22日，纳粹德国发动了对东欧的入侵，其代号为 "巴巴罗萨行动"。入侵行动在1800英里（2900公里）战线上展开，投入330万军队，是历史上规模最大的入侵行动之一。

希特勒破坏了1939年8月纳粹德国和苏联在战争爆发前数星期秘密签署的以《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》闻名的《互不侵犯条约》。不到两年后，德军大举入侵，让苏方措手不及，苏军最初溃不成军，损失惨重，后来才逐步稳住，得以阻挡德军攻势。

巴巴罗萨行动开启了欧战东线。它成为整个战争中的最大战线，见证了一系列最惨烈的战役和最严重的暴行，直至1945年5月纳粹德国投降。据估计，共有约3000万人在东线被杀死，远超二战任何其余战场。

在东欧纳粹占领区，苏联平民遭受到惨绝人寰的任意杀戮。纳粹种族意识形态以犹太人和斯拉夫人为目标，其中数百万人被处决或送入集中营。

施泰因迈尔总统在演讲中指出，"从第一天起，德国的战争行动就为仇恨、反犹主义、反布尔什维克主义、针对苏联的斯拉夫人和亚洲人的种族主义疯狂所驱动。" 他表示，"发动这场战争的人以各种可能的方式从事杀戮，具有空前的野蛮性和残酷性。" 他强调，”这是一种德意志野蛮，夺走了千百万生命，摧毁了整个大陆"。

以历史为训

施泰因迈尔总统办公室在一份声明中说，本周的一系列纪念活动旨在唤起人们对苏联所受苦难的关注。苏联在二战期间的死亡人数最多，达2700万，其中1400万是平民。

施泰因迈尔说："然而，这千百万人并没能像他们的痛苦和我们的责任所要求的那样深深地烙在我们的集体记忆之中。“ 他表示，战后，很多德国人不愿与闻苏联人的战时痛苦，他们的故事被冷战和铁幕后的欧洲分裂所掩盖。

施泰因迈尔强调指出："只有学会在现在阅读历史痕迹的人，才能为避免战争、拒绝暴政、实现在自由中和平共处的未来作出贡献。”

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