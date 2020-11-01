第二波限行令：193亿欧元经济损失

（德国之声中文网）周一（11月2日）德国第二轮旨在降低新冠病毒传染速度的限行令生效，剧院、博物馆、健身房、电影院以及酒吧等设施暂时关闭一个月，餐厅只允许外卖，酒店不准接待外地客人，不得举办超过两个家庭以上的聚会，最多10人。不过，学校、幼儿园以及教堂在采取严格的生措施的前提下，照常开放。

德国经济研究所（DIW）估计，这轮为期一个月的限制措施将造成193亿欧元的损伤，仅餐饮业及酒店领域蒙受的经济损失就将高达58亿欧元；文化体育领域的损失将在21亿欧元左右。此外，贸易损失13亿欧元，德国工业总体损失将超过52亿欧元。

限行令将对就业市场带来严重冲击，根据经济学家的计算，今年第4季度里将会消失10万个就业岗位，由政府补贴的短时工作位置到今年年底将增加40万个，增长到320万个。今年全年会有总共59.1万人失业，明年在这个基础上再增加1.5万。

经济学家认为，如果限制令不是目前计划的1个月，而是更长，今年的GDP将萎缩2个百分点，明年将再增18万失业人口。

不过，德国经济研究所的专家还预测，明年的经济增长将有回升，该所所长弗拉池舍尔（Marcel Fratzscher）表示，2021年德国的国民生产总值会有明显增长，但前提是，限行令届时告一段落。明年会伴随有更多企业倒闭以及更多人接受国家补贴的短时工作。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 度假归来要检测 随着暑期结束，大批游客返回家乡，德国面对如何控制境外输入感染的难题。8月1日起，所有入境德国的人都可在72小时之内免费进行新冠病毒检测。从高风险地区入境的旅客，则有义务接受检测。但由于欧洲国家陆路边境仍开放，只有在机场能全面实施筛检。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 开学了，上课戴不戴口罩？ 8月中下旬起，各联邦州中小学陆续开学。对于学校是否是新冠病毒传染的重要场所，专家尚无定论。北威州率先规定5年级以上学生上课必须戴口罩（其他州只要求在自由活动时戴口罩）。这一决定受到一些家长的批评，认为这样影响课堂交流和学习效率，盛夏尚未过去，也有人担心孩子们难以承受这番折磨。不过为期数周的这一临时措施显示，德国孩子也“能做到”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 偏有人不信 疫情爆发近半年后，德国一部分民众对政府推出的防疫限制措施的不满持续发酵。同时一些极端理论和阴谋论也赢得了一定的拥趸。夏季，柏林、斯图加特等城市多次有人组织反防疫措施的示威集会，参加者多则上万。8月29日，柏林的示威者与警方发生冲突，少数人甚至试图冲击议会大厦，并打出德意志帝国的旗帜。这一象征性画面震惊了全德国，受到各界舆论的一致谴责。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 国内游也受限 随着秋假来临，10月8日德国三分之二的联邦州通过决议，来自国内疫情热点地区的游客，必须出示不超过48小时的新冠检测阴性证明，方可入住酒店，目的是限制外地游客数量，减少出行带来的感染风险。同时，被德国外交部列入高风险国家名单或发出旅行警告的国家越来越多。其中包括德国人最喜欢的旅行目的地：意大利、希腊、塞浦路斯和马耳他。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 聚焦繁华都市 10月初，全德国单日新增病例连续数日突破4000，人口密集的大城市成为高发热点。10月9日，默克尔总理和11个大城市的市长磋商后决定采取新的严厉措施。一旦某一地区7日内每10万人新增病例突破50，就应出台更为严格的口罩佩戴强制令，并减少人群在公共场所相互接触，必要时实行夜间禁止营业和限酒令。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 日确诊过万 卫生部长中招 根据10月22公布的数据，德国过去一日新增病例达到11287例，首次突破万人。德国的新冠死亡人数在10月24日突破1万。这一周内，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也宣布自己被确诊感染了病毒，但只有一般的感冒症状。总理默克尔呼吁民众“请留在家中”。圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 二度停摆 10月28日，德国单日新增感染病例超过15000例，再创新高。当天默克尔和16个联邦州的州长磋商后公布了更严格社交限制措施：公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业以及零售商店。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 补助帮到个体户 以上被勒令关闭的企业可以申请最多相当于前一年75%营业额的国家补贴，这笔钱将由联邦经济部和财政部审批发放。德国政府还拿出了30亿欧元保障个体经营和自由职业者的基本生存需求。保证他们在新冠疫情危机期间能够支付房租，并且更容易的申请获得社会福利保障。其中一项重要的举措是，申请者不需要向政府公开个人资产状况。



李鱼/文木（德国每日新闻网等）

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