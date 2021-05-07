空间站和火箭残骸坠海之后?

(德国之声中文网) 经过一周的猜测，中国长征五号火箭的核心（CZ-5B）终於不受控制重返马尔代夫附近的印度洋。该火箭曾将中国新空间站的一部分送入太空轨道，但其大约30米长丶直径5米的核心却可能在任何地方降落，甚至可能降在陆地上。

一年前，据说长征五号火箭的一根管子坠落在科特迪瓦（Cote D'Ivoire）居民的房子上造成毁损。因此，今年全球对长征五号火箭无控坠落前的恐惧和批评齐发。

美国宇航局局长纳尔逊 (Bill Nelson)说「很明显」中国「在其太空碎片处理方面没有达到负责任的标准。」

虽然纳尔逊的观点得到许多人呼应，但现实情况比这更复杂，而美国也绝不是无辜的。

黑白之外的灰色地带

澳大利亚阿德莱德的弗林德斯大学（Flinders University）副教授丶《太空垃圾大战宇宙博士》（Dr Space Junk vs the Universe）的作者戈尔曼 (Alice Gorman)说：「毫无疑问，中国有点调皮。」

预估海洋中空间垃圾碎片数量的信息图。

戈尔曼告诉德国之声：「中国所依赖的事实是，大多数东西要么 (在重返地球大气层时)燃烧起来，要么落在海洋或人口稀少的土地上。但是考虑到他们去年的经验，当(另一枚火箭)的固定杆击中科特迪瓦的一个村庄时，这种乐观情绪有点错位。」

在5月9日火箭芯落下之前，中国航空航天专家拒绝接受任何国际关注，官媒《环球时报》援引一位专家宋忠平的话说，火箭残片返回地球是 「完全正常的」。

宋忠平说得没错，火箭丶卫星丶甚至空间站的碎片飞回地球是很正常的，而且中国甚至不是最糟糕的罪犯。还有其他国家和商业公司也在这样做。

戈尔曼说：「正如我所说，太空的主要污染者是美国和苏联/俄罗斯。」

南太平洋的航天器公墓

大多数太空垃圾都落在了海洋的某个地方。这只是因为海洋比陆地多。

任务设计者将目标特定区域，如南太平洋无人区（SPOUA），靠近尼莫点（Point Nemo），也就是地球上「不可接近的两极」丶地球上任何方向离陆地最远的地方。

在2018年的一篇博文中，欧洲航天局（European Space Agency）写道，自1971年以来，有超过260个航天器坠落在这个区域。这个数字每年都在增加。

说明尼莫点和中国CZ-5B在印度洋降落位置的信息图

尼莫点被称为「航天器墓地」也许毫不奇怪，但它并不是唯一一个航天器坠落的海洋区域。

美国剑桥的哈佛-史密森天体物理学中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的天体物理学家麦克道尔 (Jonathan McDowell)说：「尼莫点？它就在那里，但它就像新西兰和智利之间的南太平洋的所有地方。」

他告诉德国之声：「重要的是，它不是很集中，而且，现在越来越多的人在使用(其他的点)。」

麦克道尔说，当SpaceX发射比长征5号火箭还要高13米的猎鹰9号火箭，以送上小型星联卫星时，其火箭的一节坠落到澳大利亚的西南部，位于印度洋和南大洋之间的边界。「一些俄罗斯的卫星落在印度洋，一些落在北大西洋，例如，巴芬湾。」

哪里放射决定坠落位置

在哪里坠落丶如何坠落，取决於发射的位置和方式。因此，麦克道尔说，如果从俄罗斯普列谢茨克（Plesetsk）的太空港发射，是在北极上空上升，但当残骸返回时，在第二个向北的轨道上，地球已经转了大约20度。「所以，火箭从大西洋上空上来，就在那里倾倒。」

在一些任务中，火箭的主要阶段将保持在「亚轨道（suborbital）」，也就是在高于海平面100多公里（62英里）的空间，但低于低地轨道（Low-Earth Orbit）约160公里，这使得以可控方式丢弃火箭更加容易。

然而，即使如此，事情也可能变得不稳定，特别是当火箭在陆地上发射，而不是从海岸上发射时。

在中国，一些助推器落曾经在民宅附近，一次是在一所小学附近，另一次是在哈萨克斯坦的一个试验场。这两种情况都释放了有毒的橙色云层，即所谓的 「BFRC」。

一旦火箭进入轨道，事情就变得更加复杂。火箭进入得越深，就越难脱离轨道。

而且要能够控制也变得更加昂贵，因为必须保持火箭的生命力，就像延长的电池寿命，或是一个可重新启动的引擎，在火箭交付出「有效附载物」（比如国际空间站的卫星或供应品）之后还能被点燃。

但只有到那时，才能控制火箭的再入，许多火箭节只是被留在轨道上。

每一次状况都不同，而且值得再提的是，中国不是唯一一个「调皮」国家。麦克道尔估计，大约有20个猎鹰9号火箭末节以某种形式 「作为垃圾留在轨道上，最终会重新进入(回大气层)」。

对海洋生物的威胁？

麦克道尔说，这个行业有一个正在改变的趋势，也就是希望在太空中留下更少的碎片，因为担心太空越来越拥挤，可能会干扰地球上的通信系统或阻碍进一步的太空探索。

但是这意味着更多的东西将不得不下来。甚至有人说要在2028年让国际空间站脱离轨道，并把它扔到南太平洋的最终安息地。

尽管有人断言太空垃圾会成为海洋生物的良好自然栖息地，其对海洋的影响在很大程度上是未知的。

当垃圾落在格陵兰岛外的冰点巴芬湾时，对当地海豹丶鲸鱼丶熊和海象威胁的研究不足。

在南太平洋，科学家们在南太平洋环流发现并恢复了1亿年前的微生物生命，基本上是与尼莫点相同的区域。

这种微生物生命可能对我们的日常生活意义不大，但是极端环境中的微生物，如海底热泉喷口，确实维持着其他生命，如雪人蟹，甚至可能在我们自己的丶人类生命的起源中发挥了它们的作用。

戈尔曼说：「一些航天器燃料是有毒的，比如说肼（hydrazine），但是低温燃料是没有毒性的。有一些金属，如铍（beryllium）和镁，它们通常是以合金形式存在的，但无论如何，铍都是相当令人讨厌的。」

因此，有潜在的环境影响，戈尔曼说：「我认为人们还没有彻底评估这一点。」

她说：「盐水很容易腐蚀东西，但我们在世界各地有一百万艘沉船，而沉船通常会成为栖息地......而该优先考虑的真的应该是轨道上的东西。那是迄今为止更大的风险。」

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