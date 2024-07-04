税什么？比亚迪泰国新厂投产

就在欧盟开始对包括比亚迪在内的中国电动汽车征收临时关税的同一天，比亚迪宣布在泰国开设的新厂投产，彰显其继续国际扩张的决心。

（德国之声中文网）比亚迪在泰国开设的新厂位于曼谷东南部的工业区罗勇（Rayong），据该公司介绍，这家工厂每年可生产多达15万辆汽车。比亚迪首席执行官王传福在设厂仪式上表示，初期生产将集中在纯电动汽车领域，之后将扩展到插电式混合动力汽车。

“比亚迪泰国工厂年产能为15万辆，包括车辆和零部件生产的四大工艺环节，将创造约1万个就业岗位，”王传福在设厂仪式上说道。

比亚迪的国际产能扩张

泰国长期以来一直是丰田、本田等日本汽车制造商的重要组装中心，但现在正在努力将生产转向电动车。泰国政府提供了大量税收优惠，希望到2030年让电动车占据该国汽车生产总量的30%。

比亚迪在2023年第四季度超过马斯克（Elon Musk）的特斯拉，成为全球最大的电动汽车销售商。尽管特斯拉在今年第一季度重新夺回了首位，但比亚迪对其扩张持乐观态度，表示将继续在欧盟建立第二家工厂。

2023年12月比亚迪宣布在匈牙利东南部城市塞格德建设新能源乘用车生产基地，成为首个在欧盟地区建设乘用车工厂的中国车企。今年5月中旬，比亚迪表示将考虑于2025年在欧洲建立第二家装配厂，将以低于2万欧元的价格在欧洲推出海鸥型电动汽车。比亚迪希望到本世纪末成为欧洲领先的电动汽车供应商。

尽管比亚迪去年录得了300亿元人民币（约合41亿美元）的创纪录年利润，但在2024年第一季度的收入低于预期。比亚迪在中国面临激烈的价格战，国内市场上有129个电动车品牌竞争，仅有20个品牌的市场份额达到1％或以上。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国的领先地位和贸易战

中国在全球电动车转型中处于领先地位，根据国际能源署的年度全球电动汽车展望，到2030年，中国道路上的汽车中将近三分之一将是电动车。

然而，欧洲监管机构对中国所谓的“过剩产能”表示担忧，称这是由中国政府过多的国家补贴造成的。为保护欧洲制造商免受廉价中国进口商品的冲击，欧盟提议对中国制造商征收临时高关税。7月4日生效的临时关税将根据不同制造商的情况征收。上汽集团面临最高的37.6%关税，而吉利和比亚迪分别面临大约20%和17%的关税。这些关税将加在现有的10%进口税基础之上。

上周末，欧盟和中国贸易负责人进行了会谈，试图避免一场激烈的贸易战，但临时关税仍计划于本周四生效。

尽管这些关税很高，但它们仍显著低于美国上个月对中国电动车实施的100%的税率。

比亚迪的泰国战略

比亚迪在泰国的工厂是该公司在东南亚开设的首家工厂，这个快速增长的区域电动车市场已经成为比亚迪的主导市场之一。比亚迪总裁兼首席执行官王传福在开幕仪式上表示：“泰国有明确的电动车愿景，正进入一个新的汽车制造时代。我们将把技术从中国带到泰国。”

该工厂是中国电动车制造商在泰国进行的超过14.4亿美元投资浪潮的一部分，这些投资得益于泰国政府的补贴和税收激励。

截至2030年，泰国计划将年产250万辆汽车中的30%转化为电动车。泰国是区域汽车组装和出口中心，长期以来一直由丰田、本田和五十铃等日本汽车制造商主导。

“比亚迪正在利用泰国作为出口到东盟和其他许多国家的生产中心，”泰国投资委员会秘书长特萨提拉沙（Narit Therdsteerasukdi）说。

比亚迪泰国的新工厂价值4.9亿美元，将拥有每年生产15万辆汽车的能力，包括插电式混合动力汽车。位于泰国东部罗勇区的这座工厂将雇佣约1万名工人，其中一些工人在开幕当天操作机器，比亚迪的Dolphin车型的未完工车身在装配线上移动。比亚迪的亚太区总经理刘学良表示：“我们还将在这里组装电池和其他重要零部件。”

泰国是比亚迪最大的海外市场，研究公司Counterpoint的数据显示，今年第一季度比亚迪占据了泰国电动车市场的46%的份额，是乘用车市场的第三大玩家。其他在当地市场的电动车竞争对手包括长城汽车（Great Wall Motor）和特斯拉。

面临挑战与前景

比亚迪在泰国的经销商目前正受到消费者投诉的审查，原因是激进的折扣政策让一些买家对他们已购汽车价格的迅速缩水感到不满。在中国，比亚迪的用户也面临同样的问题。

比亚迪的电动汽车在中国的销量已经领先，东南亚、南美洲和欧洲是其下一个目标。比亚迪目前在巴西、匈牙利和乌兹别克斯坦也有或正在建设工厂。

比亚迪的Dolphin车型在单次充电下可以行驶490公里（约300英里）。在最近的曼谷车展上，展示的车型价格为859,999泰铢（约23700美元），美联社报道称，比亚迪在泰国新工厂生产的车辆将会有大幅折扣。



（综合报道）

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