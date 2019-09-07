科技发达的德国为什么不竞争登月？

（德国之声中文网）最近在柏林举行的一次空间技术行业聚会，洋溢着 对未来的乐观情绪。不过，尽管宇航员莫雷尔（Matthias Maurer）展现魅力，出尽风头，有许多重要问题仍然悬而未决。最大的问题不是火星移民，也不是将百万富翁送上月球旅游，甚至不是在月球开采矿物质。最大的问题是：为什么作为科技的梦幻乐园，德国没能走在太空竞赛的前列？

除了欧洲的空中客车公司和不来梅的OHB卫星制造公司，还有许多规模较小的创业公司也都在仰望星空。这些公司的希望所系是欧洲空间局（简称欧空局，ESA），该组织由22个成员国组成，2019年的总预算为57.2亿欧元（63.9亿美元）。

德国是欧空局仅次于法国的第二大金主。凭借这样的实力，德国政府获得了两项成就：达姆施塔特的欧洲航天局合作中心（ESA in Darmstadt）和科隆的宇航员培训中心。听上去值得庆贺，但其实代价不菲：德国仅2019年对欧空局的贡献就达9.27亿欧元。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 进入太空的第一个德国人 1978年8月26日，41岁的亚恩和苏联宇航员瓦列里·比克夫斯基（Valeri Bykowski）一起飞往礼炮6号（Saljut 6）空间站。两人在那里生活了7天零20小时。亚恩用光谱仪观察地球并进行了晶体材料试验。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 Holprige Landung 返回地面时，由于降落伞没有立即打开，太空飞船在落地时受剧烈震动，亚恩也因此背部受伤。此后，背部伤痛一直伴随着他，但他对此却不愿多说。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 英雄般的欢迎 返回后，亚恩在前东德受到了英雄般的欢迎。民众为之欢腾，前东德领导人也借此发出政治信号：不要小瞧我们！在太空飞行领域，前东德当时比西德领先数十年。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 前往西方的使者 亚恩不仅在前东德成为偶像级人物，社会统一党还派他前往西德，促进双边关系。1982年，亚恩在杜塞尔多夫和西德共产党青年团成员举行了会面。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 太空飞行依然令人神往 早在亚恩的太空之旅前,昔日的卡尔马克思城,今天的开姆尼茨就创建了宇航员中心——一个可以让孩子们在这里体验宇航员生活的技术博物馆。该馆建于1964年，最初是为了纪念加加林1961年进入太空。今天，该博物馆以西格蒙德·亚恩命名。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 家乡的航天展 在亚恩太空之旅的次年，其家乡莫根罗特—劳滕克朗茨（Morgenröthe-Rautenkranz）就举办了苏联与民主德国首次航天展，今天，这里常年举办德国航天展。亚恩也不时前来做客。2015年，他在这里发表了演讲并为大家签名。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 珍贵的合影 这样的机会不同寻常。2013年，所有在世的德国航天员共聚一堂，参加科隆"envihab医学航天中心的落成典礼。从1985年以来，亚恩一直致力于促进宇航员、航天员之间的交流，并参与了世界航天员协会的创立。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 热爱艺术 2013年，亚恩和俄罗斯宇航员阿纳托利•索洛维约夫（Anatoly Solovyev）一起在艾伯斯瓦尔德（Eberswalde）为苏联诗人、歌唱家弗拉基米尔·维索茨基（Vladimir Vysotsky）的浮雕揭幕。维索茨基不仅在俄罗斯深受欢迎，其犀利的语言风格也让他闻名于世。在前苏联时期，他是为数不多的敢于批评社会问题的人。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 家庭也很重要 两德统一后，亚恩为宇航员培训倾注了所有热忱，也在莫斯科的卫星城为欧洲航天局以及德国宇航中心担任咨询。退休后，他终于有时间陪陪孙子雅各布了。这张照片拍摄于2007年，如今雅各布已经长成了小伙子。

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人 跨越代际的使者 直到今天，亚恩仍然在向新一代的宇航员们传授经验，尤其是俄罗斯的宇航经验。2018年，在德国宇航员亚历山大·格斯特（ Alexander Gerst）飞往国际空间站前， 亚恩也参加了相关准备工作。 作者: Fabian Schmidt



在国内，德国在太空项目上还另外支出了2.85亿欧元。这看起来似乎很多，但与法国的7.26亿欧元相比，只能说微不足道。总体而言，德国太空项目上的花费仅占GDP的0.05％，落后于印度、意大利、日本、中国、俄罗斯、法国和美国。根据高盛（Goldman Sachs）的欧洲太空政策研究所（European Space Policy Institute）的数据，美国的太空预算占DGP的0.224％。

小公司的机会

花多少钱是一回事，怎样花钱又是一回事--舆论对此有多有批评。目前，政府的最大现金花销流向了大公司中空车和OHB。

创业公司柏林空间技术（Berlin Space Technologies）的业务与战略总监塞格特（Tom Segert）看好未来。他在接受德国之声记者采访时说："德国的大公司和小公司都在觉醒，他们意识到大事即将发生。"

塞格特说："在德国，我们拥有技术，却不考虑需求。"他指出，那些大公司正在忙于大型国际项目，制造大型卫星，而不是市场实际需要的小型卫星。这就是柏林空间技术公司想要填补的空白。

这家公司由三个朋友于2010年创立，目前拥有29名员工，致力于研制小型卫星系统--大小尺寸从微波炉到洗衣机不等--及其背后的技术。

塞格特说："太空这样的地方，你总可以创新，做前无古人之事。我曾经还不知道政府主导的项目如此官僚主义，留给我大把的机会。"迄今为止，该公司已参加了50多次太空任务。

制造一颗卫星需要耗时1-2年。该公司打算从单颗卫星制造转向大规模卫星生产。为此，他们已经在印度成立了一家合资企业。卫星大规模量产以后，制造时间可以缩减为一到两个星期。这就降低了成本，让卫星在空间轨道上连城网络，形成"卫星星座"。

最前沿的技术

总的来说，塞格特认为，对于大多数公司来说，制造卫星是在浪费资源。它们应该专注于服务和数据建设。 "对于欧洲的创业公司来说，最大的机会是在下游，因为它们可以从NASA或ESA免费获取数据。这不是最好的数据库，但是既然能够免费获取，那就已经走前别人前面了。"

聚焦于服务将导致许多制造公司的破产。只有强者才能生存--空间技术中的达尔文主义--这是成熟产业的典型经历。

与此同时，太空行业协会正在促进德国建立自己的太空港或发射中心。他们关心的不是那些足以将人类送入太空的大公司，而是那些有望不再依赖别国就能发射火箭和卫星的小公司。目前，只有少数几个国家具备这种能力。有了自己的太空港或发射中心，该产业发展就更加顺利。

尽管宏伟计划更容易让公众着迷，但太空产业已经开发出许多影响人们日常生活的技术。由此，电池、陶瓷、太阳能、自动驾驶和轻质金属等方面的技术都得到了发展。

猜想未来

卫星新技术的应用将会带来更好的通信、天气预报和导航。来自太空的图像可用于监视珊瑚礁、森林、水位、火灾或自然灾害，还可以用于监察输油管道、火车和输电线路。这些图像可以教我们认识地球，更好地思考全球变暖的问题。

为了促进太空技术的最大值应用，柏林空间技术公司的塞格特希望本行业能够从事更多欧空局、空中客车或OHB公司所做的事情--要知道这些机构都是在烧纳税人的钱。他还提醒说，各个公司要坚持自己的长项，例如制造装备、零件、卫星、火箭，组织发射或提供服务。各显神通，而不是贪大求洋。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 “个人的一小步” 人类在月球上走出的第一步。1969年7月20日，在踏上月球表面时，尼尔·阿姆斯特朗说了人类历史上最著名的句子之一：“这是个人的一小步，人类的一大步”。至于这句话是否他自己以及如何构思出来的，人们今天都还在讨论、甚至还有研究这一问题的专著呢。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 开始了 我们从头叙来。1969年7月16日，阿波罗计划主任菲利普斯（Samuel C. Phillips）从肯尼迪航天中心控制室注视着人类首个登月使命——阿波罗11载人飞船发射前的情况。随后，土星5运载火箭载着阿波罗登月飞船升空。飞船成员：阿姆斯特朗、奥尔德林（Edwin "Buzz" Aldrin）和科林斯（und Michael Collins）。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 远观宇航 这3个人是有意尽可能在近处体验阿波罗11升空时刻的成千上万人中的几个，他们在弗罗里达美国宇航局发射场——肯尼迪宇航中心附近的海滩和道路上安营扎寨。为能亲眼目睹这一历史性飞行，共有约100万人专程来到了发射场。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 聚光灯、摄像机、升空！ 现场不仅有成千上万兴奋不已的人们，而且还有数千名记者，专事报道阿波罗11的升空壮举。肯尼迪航天发射中心媒体区人头攒动，正式报名的记者有3497人。1969年7月16日，火箭升空了。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 团队精神 3人小组中有一人不能登月，只能待在轨道上。2009年，科林斯（中）说，“我感觉自己是当时在月球上所发生事情的一部分。我知道，要是我说，我在（阿波罗的）3个位子中有最好的一个，那我就是撒谎者或傻子了，但我可以诚实地说，我对自己所拥有的感到满意。”

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 “鹰着陆了！”可是…… 世界协调时间（UTC）1969年7月20日20时17分58秒，阿姆斯特朗发出简短信息：“鹰着陆了!”不过，直到俩人的确踏上月球，还要延续一段时间。首先得为返航做好准备。世界协调时间7月21日2时56分20秒，伟大的时刻终于来到：阿姆斯特朗踏上月球表面。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 这么近 科林斯于7月21日拍摄了这张照片。图上是月球车“鹰”从月球返回时的情景，后面是月球和地平线上的地球。在阿姆斯特朗和奥尔德林成为首批登月人时，科林斯留守指令舱“哥伦比亚”，在月球轨道上绕行、等待。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 第10003号取样 在二个半小时的勘察中，阿姆斯特朗和奥尔德林共搜集了47磅重的月球表面物质，准备带回地球。这块小岩石是其中之一。本图摄于返回后的7月27日。在总共6次登月使命中，宇航员们共搜集了2415件取样，近400公里重。它们都登记在《月球取样和图片目录》中。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 光怪陆离的太空进口物 不过，月球的访客们们也拉下了各种杂物。这枚阿姆斯特朗胸针还算是象征意义多一些的物件中的一个。15公分长的这个橄榄枝标志着和平。未来访客们或许还会因触到高尔夫球、一张全家福照，相机、安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品或猎鹰羽毛而打个趔趄。对了，小心，别碰上了宇航员们的排泄物呦。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 返回地球 世界协调时间7月24日16时50分，乘员们降落在太平洋上，距“大黄蜂号”航空母舰21公里，在夏威夷西南方1480公里。回到地面后，宇航员们必须填写海关单，申报携带月球岩石。对是否携带了细菌这一问题，他们回答：“愿意”。就这样，按规矩，先请入隔离间。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 不只是身着太空服的超级明星 您没看错：此图上，阿波罗11使命的宇航员们根本没穿太空服，而是头戴宽边帽、身披斗篷，一派墨西哥式打扮！他们作了一次为期45天的巡回游，历经24国、27座城市。美国有意借此强调愿与各国分享其宇宙知识。宇航员们受到超级明星般的欢呼。本图显示的是墨西哥城，1969年9月23日。



塞格特由此得出结论说："我对现在成立硬件公司的做法表示怀疑，因为已经太晚了。"对他来说，德国太空产业的未来尚不清楚，但是有两点是可以确定的：第一，按照现在的模式继续下去，政府将花费越来越多的钱来维持领先地位，给出错误的方向，导致该行业无法取得任何真正的进步。

第二，政府、纳税人和公司都能意识到现在的模式缺乏效率，于是政府跳出卫星制造的泥潭，转而购买太空服务。这样一来，卫星制造的成本被省下来了，太空数据研究受到重视--而数据正是21世纪的黄金。

太空提供了无限可能，增长空间难以计数。在人类首次登月50年之后，政府面临的真正考验是能否建立起管理太空的法律框架，然后把产业放手交给市场，让市场来满足消费者所需。作为在此行业耗资不菲的德国，理当顺势而行。