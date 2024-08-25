私人岛屿经营：过度旅游的解药？

经营私人度假目的地，成为旅游行业的新趋势。这样做可以一举两得：既能挣得更多旅游收入，又能把游客从过度拥挤的地方转移开，避免若干旅游热门景点爆发的抗议浪潮。

（德国之声中文网）北半球正当夏季，游客络绎不绝。旅游业并不总是喜气洋洋，许多热门景点的当地人纷纷抱怨游客过多。在西班牙的若干城市和马略卡岛，已经爆发了反对过度旅游的抗议活动。威尼斯长期以来也深受游轮困扰，现在对这些游客收取登陆费。里斯本、布拉格和阿姆斯特丹的游客与当地居民之间的紧张关系也在加剧。

这个难题怎么解？一些企业认为他们可能找到了答案。

私人岛屿销售量增加

加拿大公司私岛公司（Private Islands Inc.）的创始人兼CEO克罗洛（Chris Krolow）表示，自新冠疫情以来，私人岛屿的销售量激增。他指出，加勒比地区和中美洲的某些热点地区如伯利兹和巴哈马等尤其受欢迎。

克罗洛因电视频道HGTV的热门节目《岛屿猎人》（Island Hunters》而闻名，是私人岛屿业务中的一位重要人物。他的公司有大约600个岛屿正在出售，价格跨度很大，从伯利兹的长礁（Long Caye）上一块地约26,000美元（23,700欧元）到泰国兰牙岛（Rangyai Island）1.6亿美元都有。

拥有超过25年的全球岛屿买卖经验的克罗洛警告买家需要考虑运营岛屿的成本，这些成本可能包括供应、维护、装修、人员配备以及往返岛屿的交通费用。

旅游公司也在购买岛屿

克罗洛表示，个人并不是唯一的买家，一些财力雄厚的大公司也在参与岛屿购买。游轮公司、连锁酒店和其他旅游公司纷纷投资私人旅游目的地，这样做一举两得：既能挣得更多旅游收入，又能把游客从过度拥挤的地方转移开。

拥有这些岛屿意味着公司可以控制整个旅游体验，确保游客享受高质量的假期：无论是作为游轮部分的一日游还是独立度假。

根据联合国旅游组织的数据，去年国际旅游业收入高达1.5万亿美元 图像来源: imago images/kjorgen

挪威邮轮公司在加勒比海拥有两个私人岛屿：巴哈马的大斯特拉普岛（Great Stirrup Cay）和伯利兹的丰收岛（Harvest Caye）。该公司早在1977年就购买了大斯特拉普岛，游客可以在沙滩上放松，并享受水上运动。如今，那里已成为一个海滨度假村。该公司拥有的丰收岛于2016年与伯利兹政府合作开放。

皇家加勒比游轮公司自1980年代以来一直在巴哈马经营自己的岛屿可可湾岛（Coco Cay）。最近，该公司在该岛投资了2.5亿美元进行建设。该公司还在海地经营一个私人度假村，并计划在太平洋的瓦努阿图再开设另一个。该公司表示，每年约有200万游客访问他们的私人度假目的地。

据彭博社最近报道，自2019年以来，游轮公司已在加勒比海的私人海滩度假村和岛屿上投资了至少15亿美元，扩大或改善了他们的服务。如今，他们监管着至少15个岛屿和海滩，覆盖巴哈马、伯利兹、多米尼加共和国、海地和墨西哥的约5,200英亩（2,104公顷）的土地。

独特奢华的度假目的地

家族经营的菲舍尔旅行社公司（Fischer Travel）也在过去几年中看到了私人岛屿度假的需求增长。

“当谈到私人岛屿时，趋势一直都是这样——和您中意的人选在最独特和奢华的环境中相聚。”该公司总裁菲舍尔-罗森塔尔（Stacy Fischer-Rosenthal）对德国之声表示，“话虽如此，需求量的确越来越高，私人岛屿的全年预订量也在增加。”

在这家位于纽约市的会员旅游和生活方式（lifestyle，或译生活形态）公司，除差旅费和协调费外，客户还需支付 15万 美元的入会费和 2.5万美元的年费。对于这些富有的客户来说，只有想不到的，没有买不起的。

“对于私人岛屿，加勒比海地区非常受欢迎，包括英属维尔京群岛和巴哈马群岛。”菲舍尔说，“加勒比海交通也很方便，尤其是从纽约出发，对于那些拥有私人飞机的人来说，很容易为了能够度长周末而买下一个岛屿。”

联合国旅游机构预计全球旅行将在今年完全恢复，甚至比疫情前增加2% 图像来源: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

运营岛屿是一项艰巨的工作

然而，拥有一个岛屿并非全都意味着热带魅力。许多私人岛屿并不位于加勒比地区或其他阳光充足的地方。苏格兰北部和挪威提供了大量这样的岛屿。

由于其独特的地理位置，岛屿与大陆分离，许多服务，如水电基础设施、垃圾清理，甚至食物、包裹或紧急医疗护理，都需要额外考虑。自给自足可能有其好处，但这种孤立的生活方式既昂贵又复杂。

此外，世界上几乎所有岛屿都属于某个国家。这些国家中有些限制外国买家拥有财产，还有一些根本不允许土地的自由买卖。

即使远离大陆，也逃避不了国家法律和地方法规，可能涉及建筑许可证、自然保护、劳工规则和许多其他问题。因此，无论是个人还是公司，都应在购买岛屿天堂之前做足功课。

随着全球旅游业强势复苏，私人度假岛屿是否真的能缓解巴塞罗那或威尼斯等热点旅游目的地的压力，抑或只是增加更多游客，仍有待观察。

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