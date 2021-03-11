福岛核灾难——德国能源转型导火索

（德国之声中文网）2011年3月11日，史上最严重地震之一在太平洋地区引发海啸。巨浪也淹没了日本福岛核电站。冷却系统出故障。在随后的几个小时、几天里，6座反应堆中有3台发生熔断，导致原本只会发生在想象中的最大事故发生。自1986年前苏联切尔诺贝利核事故以来，尚未有过如此严重的核灾难。

然而，与切尔诺贝利却有一个决定性区别：日本是一个安全标准很严格的高科技国家。福岛核灾难也让核电的坚定支持者疑虑丛生。

柏林政府此前刚延长核电运营时间

德国联邦政府总理默克尔也突然跻身于质疑者之列。作为一名物理学家，此前她相信核能可和平利用。2006年，她抨击由社民党籍总理施罗德领导的红绿联合政府，原因就是该政府决定逐步放弃核电。默克尔当时有如下表态：“我将始终认为关闭技术安全、不排放二氧化碳的核电站是无稽之谈……社会民主党人早晚也会意识到这一点。”

然而，突然改变态度的正是默克尔本人：福岛核事故发生3天后，她宣布，鉴于日本发生的这一 “难以想象的灾难，我们将终止实施新近关于延长德国核电站运行期限的决定。”

福岛事件后，默克尔总理认为核能是不负责任的——在她身边的是环境部长罗特根（Norbert Röttgen）

绿党赢得巴登-符腾堡州选举

仅两周后，默克尔的党内同事马普斯（Stefan Mappus）就感受到了福岛带来的政治影响。坚定支持核电的这位巴登-符腾堡州州长在选举中输给了克雷奇曼（Winfried Kretschmann）领导的绿党。这是一反核政党破天荒首次获得一个联邦州的政府领导权，且是在一个保守色彩浓厚的州，直至今天。

三个月后，联邦议院决定在2022年底前最终退出核能。 然而，能源巨擘们起诉国家，要求赔偿损失。2021年3月，双方最终达成总额达24亿欧元的赔偿协议。为默克尔这一退出“退核战略”弯路买单的是纳税人。

格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）与核电

世界上可能没有哪个国家像德国一样，因福岛核电事故而引发如此彻底的能源转型。比如，在日本本国便无退核之说。其它一些国家，例如法国、英国和美国的政府也认为低碳核电有利于解决气候变化难题。而这也是政府间气候变化专门委员会的观点。Fridays for Future运动发起人通贝里相信，核电可成为 “一个非常庞大的、新的无碳能源解决方案的一小部分”。

然而，德国联邦环境部国务秘书弗拉斯巴尔特（Jochen Flasbarth）却认为，利用核电保护气候的想法乃是一种 “幻想”。他指出，核电在世界能源供应中的份额仅约5%，仅此一点就不值得考虑。他称：“事实上，核电不是一种可持续的能源供应。相关国家有可能与一个真正可持续的、以可再生能源为基础的能源世界失之交臂。” 他警告说，谁若把宝押在核电上，谁在未来也会出现类似问题，“就像我们在汽车行业的遭遇一样，——我们太晚意识到未来不属于内燃机。”

比德国晚一些，中国现在似乎也走上了这条路。中国在建核反应堆远少于上个五年计划所定数量，与此同时，正更坚定推进风电、水电和光伏发电。

核能导致高成本

亚琛工业大学能源科学家绍尔（Dirk Uwe Sauer）坚信核电无利可图。他举法国和芬兰为例指出：“在电力市场自由化的国家，只有在国家承担成本风险的情况下，才会建设核电站。”

而与此同时，甚至还未将安全风险和尚待解决的核废料最终储存问题考虑在内。弗拉斯巴尔特深信：“可再生能源会日益便宜，核电却会越来越贵。”他表示，即使在今天，核电即已无法与太阳能电站和陆上风电场的电力竞争，而且这种趋势还将继续下去。

弗拉斯巴尔特确信，发展中国家走核能之路没有前景。他指出：“高度工业化的国家尚且难以掌握这项技术、难以在合理的时间内以合理的成本建造核电站，发展中国家又如何能做到这一点？”

联邦核废料处理安全局负责人柯尼希（Wolfram König）怀疑，某些国家钟情核能还有其它原因：“过去，这项技术的民用总是与军用相关。”因此，存在着该技术 “在并非最稳定的政制中被使用”的危险。

德国能源转型太慢？

由于德国已决定在2022年底前退出核电、2038年前也退出煤电，因此，必须更快扩展可再生能源。能源科学家绍尔认为，目前进展太慢。他呼吁制定 “更具雄心的目标”。不过，他相信，在计划的时间框架内实现转型完全可能。国务秘书弗拉斯巴尔特指出，“可再生能源的潜力被大大低估”。 与此同时，相关地区住民对风力电场和太阳能园区的抵触情绪越来越大 。

在法国，核电比例约为70%。有关核电在该国的未来，要等2022年的下届大选结束后才会做出根本性决定。

即使是处于少数的支持者也表态谨慎

相反，在德国，对福岛核灾难导致的那个决定，今天只有少数政界人士还表示质疑。弗拉斯巴尔特称最终退核是 “德国战后史上最伟大的共识之一”。

然而，这一共识并非完全一致。基民盟联邦经济、就业及税收委员会的一份立场文件谨慎呼吁 “对核聚变项目和小型模块反应堆作开放式审查”，但并不主张新建大型发电厂。

只有德国选项党要求恢复核电，且主要是出于供应安全考虑。该党认为，能源转型导致电力成本过高。不过，在为即将到来的巴登-符腾堡州和莱茵兰-法尔茨州的州级选举而进行的竞选活动中，该党也只是谨慎提出相关要求。该党似乎也意识到，重返核能好像成不了胜选议题。

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