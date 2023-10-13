社媒充斥以哈冲突假消息 欧盟对X展开调查

（德国之声中文网）自极端伊斯兰组织哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击以来，脸书、X（原推特）和抖音等社群媒体平台出现大量有关以色列和哈马斯冲突的虚假信息，内容包括误导性说法以及遭到篡改的图片。研究人员表示，其中X上的虚假信息似乎最为普遍。

欧盟委员会已向各社交媒体平台施压，要求其删除非法和有害内容，以遵守去年11月生效的《数字服务法案》（DSA），违反该法案将被处以巨额罚款。这项法案要求大型网络平台和搜索引擎采取更多措施来应对违法内容和公共安全风险。

脸书母公司Meta周五（10月13日）表示，目前正采取措施应对虚假信息，包括删除对哈马斯的赞美及支持言论。

Meta称，袭击发生的三天内，逾79.5万条希伯来语或阿拉伯语内容被该平台删除或标记为“令人不安”。该公司还将暂时扩大反暴力和煽动仇恨政策，删除明确显示遭哈马斯劫持人质的内容，即便相关内容是为了谴责或提高对人质处境的认识。Meta仍允许发布受害者的模糊影像，但如果不确定或无法做出明确评估，该公司表示将优先考虑绑架受害者的安全和隐私。

发动恐袭后，哈马斯劫持了数十名以色列和外国人质至加沙地带。Meta表示，该公司知道哈马斯威胁播放人质录像，一旦任何此类内容出现将会迅速被删除，并防止其被复制后再次分享。与此同时，脸书正降低技术门槛，以避免可能违反规则的内容在脸书、Instagram和Threads平台上被推荐。

虽然哈马斯相关内容遭禁，但Meta仍允许相关的社会和政治讨论，例如新闻报道，人权相关问题或学术性、中立且批判性讨论。

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欧委会要求马斯克作出回应

Meta的回应与X形成鲜明对比，后者要求欧委会提供更多有关其社群网站违规行为的信息。

本周二，欧盟数字专员布雷东（Thierry Breton）致信X所有者马斯克，敦促马斯克在24小时内采取行动阻止非法内容和虚假信息的传播。

X首席执行官雅克里诺（Linda Yaccarino）周四回应，袭击事件发生以来，该平台已经删除了数百个与哈马斯有关联的账号，并采取行动删除或标记数以万计的内容。

欧委会周四表示，已向X 发出正式请求，要求提供该平台上如何处理违规内容的信息，特别是针对仇恨言论以及恐怖主义和暴力内容。X必须在10月18日前提供有关危机应对如何启动和运作的详细信息，并在10月31日前针对其他问题提供详情。布雷东在X发文称：“这是我们确认是否遵守DSA调查的第一步。”

若被欧委会认定违反 DSA，该公司将面临高达全球营业额6%的罚款。

马斯克周五在X上抱怨，欧盟没有提供任何虚假信息的例子。

欧盟委员会发言人没有立即回应路透社的置评请求。

社群媒体研究人员表示，马斯克今年切断了学术界对数据工具的免费访问，导致追踪关键词和标签变得更为困难，迫使研究人员手动筛选内容以追踪虚假信息。

自收购Twitter以来，马斯克已将员工人数从7500人缩减至约1500人，从而削减成本，其中包括许多从事内容审核、识别和删除有组织性宣传活动的员工。

此外，两名信任与安全事务主管和一名品牌安全主管相继离职，其工作是防止广告出现在有害内容旁。

布雷东周四也给TikTok首席执行官周受资限时24小时时间，要求加大力度删除这个短视频平台的非法和有害内容。布雷顿在给周受资的信中写道，有迹象显示，在哈马斯袭击事件后，TikTok被用于在欧盟传播非法内容和虚假信息。他在信中表示，鉴于儿童和青少年广泛使用TikTok，TikTok“尤其有义务保护其免受描述劫持人质的暴力内容和其他视频的侵害”。布雷顿指出，据报道，这些视频在TikTok平台上广泛传播，却没有适当的保障措施。

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德国反歧视专员呼吁政府机构退出X

德国联邦反歧视工作组（Antidiskriminierungsstelle des Bundes）周三上午向X开出第一枪，发表声明退出该平台。声明解释这一决定称，由于针对变性者和酷儿的敌意、种族主义、厌女症、反犹太主义和其他反人类内容的大量增加，“ X 不再是公共机构可以容忍的环境”。

联邦反歧视专员阿塔曼（Ferda Ataman）指出，作为国家机构，反歧视机构肩负榜样作用。“各部委和政府单位应该扪心自问，是否能继续留在一个已成为虚假信息网络，而且其所有者传播反犹太主义、种族主义和民粹主义内容的平台上。”

该部门在X上发布退出该平台的声明后已删除账号。

阿塔曼还呼吁联邦政府也退出X。网络媒体Table Media援引阿塔曼给联邦政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）的信件，内容尖锐批评该平台，称“马斯克本人散播仇恨言论”，并且“积极参与传播反犹阴谋论和虚假信息活动”。她直指X不能成为政府交流的环境。

联邦政府副发言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）回应称，已经收到了阿塔曼的来信，政府将“寻求与她对话”，同时还将“一贯密切关注和审查”X 是否仍然是一个良好的沟通渠道。“到目前为止，我们认为我们将继续通过X平台进行沟通。”

（综合报道）

被征召回国战斗的海外以色列人

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