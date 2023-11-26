研究：超越德日 中国将成最大汽车出口国

（德国之声中文网）根据汽车专家布拉泽尔（Stefan Bratzel）的研究，中国今年将成为世界上最大的汽车出口国。该份于周四（11月23日）发表的研究报告显示，在今年1月至9月的时间内，中国制造商共计向国外销售了340万辆汽车。

日本制造商则出口了320万辆，德国制造商为240万辆。此前中国汽车出口量已在2022年超过了德国，如今又超过另一个汽车出口国日本。

来自位在贝吉施格拉德巴赫的研究机构--汽车管理中心（Center of Automotive Management）的布拉泽尔解释说：「中国汽车出口的重要性持续快速增长」。他补充：「（今年的数据）与去年同期相比增长了60%，340万辆汽车之中的284万辆是乘用车，增长了67%。 」

电动车占四分之一汽车出口

研究指出，中国汽车制造商在电动汽车领域持续表现强劲：从今年1月到10月之间，中国新注册的电动汽车约为400万辆，约占市场份额23%。此外，新注册的插电式混合动力车接近200万辆，总份额增至35%。

电动车平民化 中国制造？

今年1月至9月，中国制造商向国外出口了近82.5万辆电动汽车，其中包含纯电动车和插电式混合动力汽车，是去年的两倍多，它们已占中国汽车出口总量的24%，将近四分之一。

研究还显示，今年出口最多汽车的中国制造商是上汽（76万辆）和奇瑞（64.8万辆），而在上海设有工厂的美国电动车制造商特斯拉以26.5万辆位居第三。

专家：欧洲车厂应推出平价电动车应战

研究还纳入了德国及欧洲的电动汽车现况，1月至10月德国新注册电动汽车约56.5万辆；欧洲新注册电动汽车163万辆。德国市场的领导者是大众汽车，紧随其后的是特斯拉。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



关于电动汽车在德国的前景，布拉泽尔解释：「虽然电动汽车在中国继续高水平增长，但在德国的势头正在减弱，并且正处于关键的过渡阶段。」电动汽车本身就昂贵，利率上升和补贴减少将导致租赁和融资利率进一步上升。

布拉泽尔建议，制造商现在必须迎合预算有限的买家群体：「这就是为什么我们在不久的将来需要更多中级以下、售价相当于燃油车的电动车型。」他表示，对于欧洲汽车制造商来说，要想在与特斯拉和中国制造商等竞争对手的价格战中生存下来，降低制造成本是最大的挑战。

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（法新社）

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