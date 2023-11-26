 研究：超越德日 中国将成最大汽车出口国 | 经济纵横 | DW | 26.11.2023

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经济纵横

研究：超越德日 中国将成最大汽车出口国

德国研究机构公布的一份报告显示：中国1月至9月的汽车出口已超过日本和德国，出口数字增长迅速，预计中国将是今年最大的汽车出口国。其中，电动汽车占出口汽车的比例为24%，是去年的两倍多。

德国一份最新报告显示，预计今年中国电动汽车占出口汽车的比例为24%，是去年的两倍多

德国一份最新报告显示，预计今年中国电动汽车占出口汽车的比例为24%，是去年的两倍多

（德国之声中文网）根据汽车专家布拉泽尔（Stefan Bratzel）的研究，中国今年将成为世界上最大的汽车出口国。该份于周四（11月23日）发表的研究报告显示，在今年1月至9月的时间内，中国制造商共计向国外销售了340万辆汽车。

日本制造商则出口了320万辆，德国制造商为240万辆。此前中国汽车出口量已在2022年超过了德国，如今又超过另一个汽车出口国日本。

来自位在贝吉施格拉德巴赫的研究机构--汽车管理中心（Center of Automotive Management）的布拉泽尔解释说：「中国汽车出口的重要性持续快速增长」。他补充：「（今年的数据）与去年同期相比增长了60%，340万辆汽车之中的284万辆是乘用车，增长了67%。 」

电动车占四分之一汽车出口

研究指出，中国汽车制造商在电动汽车领域持续表现强劲：从今年1月到10月之间，中国新注册的电动汽车约为400万辆，约占市场份额23%。此外，新注册的插电式混合动力车接近200万辆，总份额增至35%。

电动车平民化 中国制造？

今年1月至9月，中国制造商向国外出口了近82.5万辆电动汽车，其中包含纯电动车和插电式混合动力汽车，是去年的两倍多，它们已占中国汽车出口总量的24%，将近四分之一。

研究还显示，今年出口最多汽车的中国制造商是上汽（76万辆）和奇瑞（64.8万辆），而在上海设有工厂的美国电动车制造商特斯拉以26.5万辆位居第三。

专家：欧洲车厂应推出平价电动车应战

研究还纳入了德国及欧洲的电动汽车现况，1月至10月德国新注册电动汽车约56.5万辆；欧洲新注册电动汽车163万辆。德国市场的领导者是大众汽车，紧随其后的是特斯拉。

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    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

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    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

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关于电动汽车在德国的前景，布拉泽尔解释：「虽然电动汽车在中国继续高水平增长，但在德国的势头正在减弱，并且正处于关键的过渡阶段。」电动汽车本身就昂贵，利率上升和补贴减少将导致租赁和融资利率进一步上升。

布拉泽尔建议，制造商现在必须迎合预算有限的买家群体：「这就是为什么我们在不久的将来需要更多中级以下、售价相当于燃油车的电动车型。」他表示，对于欧洲汽车制造商来说，要想在与特斯拉和中国制造商等竞争对手的价格战中生存下来，降低制造成本是最大的挑战。

更多阅读：德国车商面临“大风险”

（法新社）

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