 直逼脸书 WhatsApp用户突破20亿 | 科技环境 | DW | 13.02.2020

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科技环境

直逼脸书 WhatsApp用户突破20亿

脸书旗下的WhatsApp周三宣布，其全球用户数量已超过20亿，成为全世界用户规模第二大的社交工具平台。 

Symbolbild WhatsApp (picture-alliance/AA/A. Balikci )

（德国之声中文网）WhatsApp并未透露如何计算出用户数量，但透露2014年脸书为了吸引更多用户，尤其是年轻群体，而以190亿美元收购这家初创公司时，WhatsApp拥有5亿用户。

DW.COM

即时通讯应用程序WhatsApp证实，遭遇超强黑客入侵。目前该公司表示，已经通过软件更新修补了安全漏洞。 (14.05.2019)

据运营商公布的数字，在中国使用最广泛的手机通讯应用微信的全球用户帐号数量已经突破十亿。中国人用它通话、发信息、聊天、购物、玩游戏的同时，也将自己的大量个人数据交给了它背后的企业。 (06.03.2018)

苹果和FBI之间的手机破解风波余热还未褪去，WhatsApp本周二宣布了关于用户隐私安全的新举措：文字、视频和照片都通通被加密保护，WhatsApp也无法获取通讯内容。 (06.04.2016)

现在，WhatsApp用户超过20 亿，成为活跃用户数量仅次于 Facebook的社交工具平台。脸书去年12月31日指出，截至目前，Facebook月活跃用户达到25亿。而中国民众广泛应用的微信，据运营商2018年公布的数字，微信的全球用户帐号超过10亿。

WhatsApp表示，其通讯应用程序拥有端对端加密技术，可在默认情况下确保对聊天中的所有内容进行加密保护。 WhatsApp在自己的博客文章中指出，甚至WhatsApp自己都无法阅读信息或收听通讯人之间的对话。

观看视频 01:20

脸书能监听我们的手机吗？

因为操作简单和保护隐私的加密技术，WhatsApp在全球各地都被广泛地使用。比如在印度，这种通讯应用软件的用户超过其国内任何一种同类产品。

去年10月，美国总检察长威廉·巴尔（William Barr）要求Facebook推迟其在其平台上对通讯信息进行加密的计划，理由是与恐怖主义和性交易有关的信息都可以在加密的聊天工具种传播。

WhatsApp坚决捍卫加密技术。在周三发布的一份声明中WhatsApp说："我们不会在安全性上做出让步，因为那样会使人们更不安全。……为了提供更多保护，我们与顶级安全专家合作，采用业界领先的技术来阻止滥用，并设置控制评级和回报问题的途径，而不牺牲隐私。"

 

文木 / 罗法（法新社，路透社）

 

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