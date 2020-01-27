直逼脸书 WhatsApp用户突破20亿

（德国之声中文网）WhatsApp并未透露如何计算出用户数量，但透露2014年脸书为了吸引更多用户，尤其是年轻群体，而以190亿美元收购这家初创公司时，WhatsApp拥有5亿用户。

现在，WhatsApp用户超过20 亿，成为活跃用户数量仅次于 Facebook的社交工具平台。脸书去年12月31日指出，截至目前，Facebook月活跃用户达到25亿。而中国民众广泛应用的微信，据运营商2018年公布的数字，微信的全球用户帐号超过10亿。

WhatsApp表示，其通讯应用程序拥有端对端加密技术，可在默认情况下确保对聊天中的所有内容进行加密保护。 WhatsApp在自己的博客文章中指出，甚至WhatsApp自己都无法阅读信息或收听通讯人之间的对话。

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因为操作简单和保护隐私的加密技术，WhatsApp在全球各地都被广泛地使用。比如在印度，这种通讯应用软件的用户超过其国内任何一种同类产品。

去年10月，美国总检察长威廉·巴尔（William Barr）要求Facebook推迟其在其平台上对通讯信息进行加密的计划，理由是与恐怖主义和性交易有关的信息都可以在加密的聊天工具种传播。

WhatsApp坚决捍卫加密技术。在周三发布的一份声明中WhatsApp说："我们不会在安全性上做出让步，因为那样会使人们更不安全。……为了提供更多保护，我们与顶级安全专家合作，采用业界领先的技术来阻止滥用，并设置控制评级和回报问题的途径，而不牺牲隐私。"

文木 / 罗法（法新社，路透社）