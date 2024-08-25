盛世？危时？鸟瞰中国经济世界第二大经济体中国正遭受重创，经济增长缓滞。汽车、光伏等产业严重内卷，曾经的增长动力如大型基建如今放慢。对普通民众而言，则仍是努力生活，辛勤劳作。图像来源: STR/AFP基建放缓江苏南京，距离上海约300公里的省会，成排高铁列车在南站停靠。中国计划2024年新开通14条高铁，全长1700公里。多年来，中国一直力推基础设施建设。但如今，大规模基建放缓。图像来源: STR/AFP东三省的困境图中是今年春节前夕辽宁沈阳的一个市场。近年来，在房地产危机之下，中国经济受到重压，影响到就业、社会的方方面面。沈阳所在的东北地区曾是中国重工业的摇篮，如今经济萧条。图像来源: STRSTR/AFP/Getty Images农业与天时盛夏，重庆的农民收获了玉米和辣椒。今年，由于洪水、酷热高温等极端天气，农田被毁，农产品价格飙升。图像来源: STR/AFP清洁能源与光伏内卷在宁夏腾格里沙漠，光伏电池板组成大片的光伏基地。中国正大力推动清洁能源。然而，光伏产业如今正面临产能过剩，光伏企业面临严重内卷。图像来源: STR/AFP民以食为天江苏如皋的工人在手工生产酱油。民以食为天。今年，中国也爆出食品安全事件：油罐车混装化工煤油和食用油，引发公众愤怒。图像来源: China OUT (Photo by STR/AFP/Getty Images新疆的活畜市场5月，新疆伊犁的活畜交易市场看上去颇为热闹。图像来源: STR/AFP/Getty Images期待日子“红红火火”夏日，重庆的工人们将红辣椒分包待运。图像来源: STR/AFP内卷的汽车南京一处报废汽车停放场地。作为全球最大汽车销售市场，中国汽车行业内卷十分严重。与此同时，报废汽车对环境的污染问题也有待解决。图像来源: STR/AFP8 张图1 | 88 张图经济中国Ulrike Schulze2024年8月25日2024年8月25日https://p.dw.com/p/4jtLY广告