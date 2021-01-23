疫苗力道不够 反有利于出现危险的病毒变异

（德国之声中文网）在巴西玛瑙斯（Manaus），新冠病毒SARS CoV-2本不该再有什么机会：去年8月，这个亚马逊州首府居民中已有四分之三的人感染病毒，足以形成所谓的群体免疫。然而，及至12月，当地医院一下子又挤满了新冠病毒感染者。

很可能，很多患者传上了新出现的变异病毒P.1.。该变异病毒在某些人那里"逃逸"了人体的免疫应答。现在，要经由对取样的病毒测序分析了解详情。

能绕开人类免疫功能的此类"免疫逃逸"让研究人员和决策者们大伤脑筋，因为，它意味着，愈者也可能重新感染、已投入使用的疫苗不再起作用，或需要更新。

不过，疫苗学家克劳泽（Philip Krause）指出，迄今尚无迹象显示，新冠病毒对疫苗有抗药性。但与此同时，他在一份科学杂志上撰文告诉了人们一个坏消息：此类变种的快速发展显示出，这一病毒有可能快于我们的想象，成为具备抗免疫的变异病株。克劳泽教授是世卫组织新冠疫苗工作组负责人。

病毒变种进化

为能繁殖，病毒将其遗传信息带入一宿主细胞，而在每一次再生过程中，都会出现些微复制错误，每一个这样的错误也都会改变病毒的遗传密码，从而出现变异病株。

目前注射的各种疫苗对病毒施加一种进化压力，而在此过程中，尤其是那些变异病株获得适者生存性，经由其变异逃逸人体免疫系统。

这并不一定表示，经由适者生存过程，病毒的致命性会越来越高，因为，要是快速杀死了其宿主，便就难以扩散，并最终消失，与此同时，温和些的变异病株重又扩散。

然而，英国"新发呼吸道病毒威胁咨询小组"（New and Emerging Virus Threats Advisory Group）的最新认知显示，首先在英国发现的变种的传染力不仅高出70%，而且也可能更为致命。相关数据目前尚不充分。

效力弱的疫苗产生反效果

如果使用了效力弱的疫苗或者第二次注射延期过久，相关机制产生的作用就正好相反。美国宾夕法尼亚大学病毒学家里德（Andrew Read）便对此提出了警告。通过对禽类病毒的研究，他于2001年就得出了这一结论：某些情况下，效力不强的疫苗反而有利于危险病株的发展。

因此，业界对英国已经做的、美国亦可能很快会做的那样推迟第二次接种，持强烈质疑态度。第一次接种后，当事人得到了最初保护，但还不能形成足够强大的免疫应答。人体需要较长时间抵抗更危险些的毒株，而病毒也有了更多时间，保护自己不死于疫苗。若这样的病毒遇上了未接种者，便可能造成灾难性后果。

如果大规模拖延第二次接种，就有可能出现这一情况：百万、千万人虽经由地一次接种具备了抗体，以延缓病毒侵入并免于致病，但并不足以消除病毒。西奈山伊坎医学院（Icahn School of Medicine am Mount Sinai）病毒学家克拉默（Florian Krammer）在科学杂志上撰文指出，这可能是产生对疫苗具抵抗力的病毒株的最佳途径。

大规模拖延第二次接种的计划引发争议

另一些病毒学家们则认为，传染力增加导致病毒传播失控构成更大风险。微生物进化学教授里德便表示，当务之急是使尽可能多的人先接种一次疫苗，"一倍以上的人拥有部分免疫能力总比一半数量的人有全部免疫力要好"。

疫苗是否需有季节性更新？

幸运的是，很多疫苗并不因为常见的病毒进化而失去效用。比如，无论是天花病毒还是麻疹病毒都未能发展出变异毒株，以逃逸通过疫苗产生的免疫能力。

历史上，除季节性流感外，只有为数极少的病毒能生成抗疫苗能力。季节性流感病毒发展极快，为对付它，每年都都得开发出一种新疫苗。

若SARS-CoV-2新冠病毒也有这样的发展特性，那么，相关疫苗也许定期更新。据生物新技术／辉瑞（BioNTech-Pfizer）称，mRNA（核糖核酸）疫苗的更新版可以在数星期时间里就开发出来。不过，众所周知，临床实验、审批上市以及生产和分配更新版疫苗需要时间。而现在，众多接种中心还在焦急等待目前上市的疫苗。

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