疫情压垮欧洲经济 国有化成“救命稻草”？

（德国之声中文网）在意大利，所有迹象都表明，持续陷入危机的意大利航空公司将被国有化。法国财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）现在也宣布，如有必要，企业将被国有化。但是与国家参与汽车或能源行业纯属正常的法国所不同的是，德国经济学家和政治家通常会对这种对私营企业的大规模干预异常纠结。

德国汉莎航空公司就是一个例子。这家德国最大的航空公司实际上已经因新冠疫情危机被迫停止运营。德国政府航空事务协调员贾佐贝克（Thomas Jarzombek）上周一表示，迄今为止采取的措施如扩大短工补贴、现金周转应急贷款和延缓税收等暂先可以解决燃眉之急。以后再决定是否需要采取进一步的措施。当谈到联邦政府有可能参股汉莎航空公司的问题时，他说："公司国有化绝对不是我们的目标。"

然而，汉莎航空公司总裁斯波尔（Carsten Spohr ）则重申了他向国家发出的求救呼吁。周四（3月19日），他在公布去年汉莎的财务业绩时说："这场危机持续的时间越长，没有政府援助汉莎无法保障其未来的可能性就越大。"

曼海姆市欧洲经济研究中心（ZEW）负责人瓦姆巴赫（Achim Wambach）原本不赞成国家在公司参股。他向德国之声表示："制定规则的国家是否也应该成为市场参与者？现在不是讨论这个问题的时候。现在危机管理才是当务之急。"

他认为，"危机之际国家必须帮助公司度过难关。重设德国经济基金将是解决这一问题的适当工具。"从2009年到2010年，联邦政府为陷入困境的公司提供了超过1000亿欧元的资金。全球金融危机期间，与联邦政府息息相关的德国复兴信贷银行通过特别贷款帮助数以万计的公司度过了难关，保住了数百万个工作岗位。

国家自有资本还是外来资本？

欧洲央行行长瓦姆巴赫（Achim Wambach）说，这样的基金现在也是可以考虑的："根据以往的经验，应该像当时那样，通过贷款和担保，也就是外来资本帮助企业解决流动资金的问题。"

瓦姆巴赫除了在曼海姆经济研究所工作外，同时兼任垄断委员会（Monopoly Commission）主席。该委员会是一个独立的咨询机构，负责就竞争问题向联邦政府提供建议。瓦姆巴赫仍对像法国那样国家直接投资购买公司股权的做法持怀疑态度。此外，对于是否能够像当年德国经济基金那样投入1000亿欧元的资金就足以应对目前新冠危机的问题，瓦姆巴赫认为很难说。他说："目前尚无法做出有把握的估算。无论最初规模如何，都应该保留继续扩大的余地。"

欧洲央行行长瓦姆巴赫

危机中避免纯粹的经验

上周，德国知名经济学家已经谈论过"必要时成立企业救助基金"的问题。七位经济学家波芬格（Peter Bofinger）、杜林（Sebastian Dullien）、费尔伯迈尔（Gabriel Felbermayr）、福斯特（Clemens Fuest）、胡特尔（Michael Hüther）、苏德库姆（Jens Südekum）和茂罗（Beatrice Weder di Mauro）在一篇专业文章中要求联邦放弃财政预算"零赤字"的目标。

这些作者要求危机中应保留国家参股公司的可能性。他们表示："如果无法阻止经济冲击波的蔓延，从而导致大规模的公司破产，最后不得不考虑的措施就是国家在公司参股。"

就像2008年和2009年那样，银行在所谓的金融特别稳定基金（SoFFin）这一保护伞下得以获拯救。在金融危机爆发十多年后的今天，联邦政府仍持有德国商业银行约15％的股份。此外，联邦政府还持有其他公司的股份，例如德国电信。这还是25年前德国联邦邮政实行私有化时联邦政府保留的股权。

即使德国顶级经济学家尚未就新的危机基金的资本数额和细节达成一致，但这似乎只是时间问题。