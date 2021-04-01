疫情之下德国股市还能繁荣多久？

（德国之声中文网）投资者们的乐观情绪似乎无可动摇。就在感染人数不断上升、疫苗接种乱象一片之际，德国股市领头羊——达克斯指数却一再攀上新台阶。就在本周四（４月１日），达克斯综指首次超越了15100点。这样，从新冠导致的2020年3月中旬低迷以来，达克斯指数涨幅超过了80，而今年首季以来10％左右的涨幅也足以示人。

全球各地股市亦呈上升趋势。在美国，拜登全力抵抗新冠大流行瘟疫及其经济后果，初战告捷。这位新总统不久前得以宣布将全国疫苗接种目标提高一倍，并推出巨额投资计划，发出巨大景气动力。

与此同时，作为德国经济重要供应国的中国已基本渡过瘟疫危机。该国同其它14个亚太国家一起，达成了全球迄今最大的自由贸易协定。在这一背景下，国际经合组织提高了对全球经济发展的预测值。

然而，经济强劲的复苏前景也暗藏隐忧：价格快速上扬。 这也就是何以３年多来第一次出现了对全球市场通货膨胀的担心。

作为2008年金融市场危机的后果，在主要工业化国家，目前利率依旧低下，在某些情况下甚至还是负利率。不过，德卡银行（Dekabank）首席经济学家卡特尔（Ulrich Kater）仍呼吁人们谨慎行事。他表示："股市将因利率上升而受到越来越大的压力。随着经济活动正常化，资本市场利率也会恢复到新冠瘟疫前水平"。

不过，相关发展至今尚还有限。 在欧元区和美国，价格上涨新近虽相当快速，但欧洲央行和美联储的通胀目标仍未达到。因此，宽松货币政策尚无结束迹象。在欧元区，经济增长目前依然低迷；再者，因欧洲负债累累，欧洲央行已几无活动空间。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 首日 达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯发明者 他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 德国最重要的股票综指 直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯与道琼斯不同 每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯家族的“兄弟姐妹” 1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 1989年10月16日 - 那个黑色星期二 做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ “小人物”也开始玩股票 1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场暂短的繁荣 1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 告别股市好风光 2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场寿终正寝 “新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 2007年冲刺顶峰失败 2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 9个月里达克斯损失56% 2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 迄今的纪录: 13.596点 欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。 作者: Insa Wrede



达克斯的利好前景却取决于新冠大流行瘟疫的发展情况。私人银行Donner & Reuschel的首席经济学家穆姆（Carsten Mumm）警告说："如果——比如，变种病毒迅速蔓延——导致长期停摆，则也会对再度强劲增长的经济体，如美国，尤其是中国，造成更大影响，那么，增长预测，以及企业2021年的利润预期，就将难以实现。投资者的乐观情绪还会持续多久，便大成问题。

凝炼／洪沙（德新社）

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