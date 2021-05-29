疫情下的日本社会：不养孩子养宠物？

（德国之声中文网）新冠疫情让日本已经令人担忧的人口下降问题雪上加霜。

日本内务省最近的统计数据显示，今年4月1日，14岁或以下的儿童只有1493万，比一年前的同日减少了19万，是1950年以来的最低年度数字。

与日本不断下降的出生率相比，家庭宠物却在不断增加。

根据日本宠物食品协会的数据，全日本有大约2000万只登记在册的猫和狗，2020年新增6万只家庭宠物。

宠物星球食品公司日本分部的高管邓恩(Chris Dunn)告诉德国之声，自去年4月政府首次宣布进入紧急状态以来，对宠物的需求量激增。

"去年的销售量明显增加，因为更多的人在购买狗和猫。他们愿意花钱给宠物提供最好的食物。"邓恩说，在过去12个月里，销售情况 "甚至更好"。

疫情时期的无聊与孤单

邓恩说，宠物销售量上升背后的原因十分清楚。

"在过去的一年里，人们不得不花很多时间呆在家里，他们很快就变得又无聊又孤独。"他说，"他们希望有某种分散注意力的方式，同时也希望有伴--养宠物是解决这些问题的完美方案。"

邓恩说，养狗也让家人有机会外出逛逛，做一些锻炼。

他认为，日本人购买宠物的主要原因是获得心理支持，无论他们是否有意识地这样做。

但是在日本养宠物也面临一些挑战。城里人大多住在公寓里，没有花园或可用的绿地。

宠物店对此提供的解决方案是推广更适合在小型室内空间生活的宠物。

宠物配件花样多

家住横滨的伊藤优香养了一只约莫3岁的仓鼠，她的两个孩子里奥和丹负责照顾它。

"我认为孩子们养宠物很重要，因为他们能学会培养责任感。"她说，"他们必须给它喂食，更换它的被褥，并且确保它的健康。"

"当然，一只宠物确实意味着外出多几天都很难，但还是利大于弊。"她说。

"我丈夫总是告诉我，当他下班回家，孩子们都已酣睡，他很高兴仓鼠还在笼子的栅栏前迎接他。"她说。

这只小仓鼠的名字叫布朗。伊藤承认，她偶尔会喂瓜子来娇惯它。

日本的许多宠物主人都来自中高收入家庭，因此，在宠物销售激增的同时，也出现了一各种奇奇怪怪的动物配件。

日本的宠物商店通常为狗准备了各种各样的服装，从雨衣到奇装异服什么都有。

除了皮带、项圈、玩具和宠物床之外，最受欢迎的产品是用于带宠物去公园的手推车。

异国物种更受宠爱

邓恩说，他还注意到，人们正在寻求 "更多异国情调和非同寻常的动物作为宠物"。

他说："人们不再满足于只养一只狗，所以他们正在购买非常昂贵的鱼、稀有的爬行动物或鸟类。这可能显得不落俗套。"

本月早些时候，当一条3.5米长的黄色网纹蟒出现在横滨街头，警察接到了报警。然后，这条重达10公斤的蟒蛇失踪了。附近居民陷入恐慌之中，并成为当地头条新闻。

两周后，这条蟒蛇终于被发现，原来它躲在主人饲养主人的阁楼上。

宠物收藏家对珍稀动物物种有持续的需求，通常是蜥蜴或昆虫。日本机场的海关人员经常报告说，有人在试图将濒危物种带入日本时被逮捕。

动物保护组织对疫情期间的宠物热潮表示担忧，他们发出警告说，需要提醒主人，一旦生活恢复正常，他们的动物不能被当作一次性的玩具，他们必须继续照顾他们的宠物。

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