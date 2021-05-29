 疫情下的日本社会：不养孩子养宠物？ | 文化经纬 | DW | 30.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

疫情下的日本社会：不养孩子养宠物？

疫情期间，无聊和孤独让很多日本人更加渴望生活伴侣。不过他们还是没有选择生孩子，而是养宠物。去年日本生育率持续走低，家庭宠物却新增了6万只。

Bildergalerie | Tokyo, Japan | 22 Anwohner und wie sie über die Olympischen Spiele denken

东京一名男子带着他的众多宠物狗出门散步。2020年新冠疫情期间，日本家庭新添了大约6万只宠物

（德国之声中文网）新冠疫情让日本已经令人担忧的人口下降问题雪上加霜。

日本内务省最近的统计数据显示，今年4月1日，14岁或以下的儿童只有1493万，比一年前的同日减少了19万，是1950年以来的最低年度数字。

与日本不断下降的出生率相比，家庭宠物却在不断增加。

根据日本宠物食品协会的数据，全日本有大约2000万只登记在册的猫和狗，2020年新增6万只家庭宠物。

宠物星球食品公司日本分部的高管邓恩(Chris Dunn)告诉德国之声，自去年4月政府首次宣布进入紧急状态以来，对宠物的需求量激增。

"去年的销售量明显增加，因为更多的人在购买狗和猫。他们愿意花钱给宠物提供最好的食物。"邓恩说，在过去12个月里，销售情况 "甚至更好"。

疫情时期的无聊与孤单

邓恩说，宠物销售量上升背后的原因十分清楚。

"在过去的一年里，人们不得不花很多时间呆在家里，他们很快就变得又无聊又孤独。"他说，"他们希望有某种分散注意力的方式，同时也希望有伴--养宠物是解决这些问题的完美方案。"

DW.COM

在现代社会，没有什么事物比宠物更能温暖慰藉人类的心灵。这些毛茸茸的小动物可以满足现代人的情感需求，成为人类的忠实“伴侣“。在讲究秩序的德国人的眼里，哪些宠物更受青睐呢？

新冠病毒与宠物有关？虽然对此没有科学认证，但已有个别宠物被残忍地定点清除了。另一方面，"救救武汉滞留宠物#"的呼吁也得到热烈响应。

英国和澳大利亚研究者发现，袋鼠可以像一些宠物那样和人类进行交流 。它们会用深深的凝视请求人类帮助他们得到食物。

邓恩说，养狗也让家人有机会外出逛逛，做一些锻炼。

他认为，日本人购买宠物的主要原因是获得心理支持，无论他们是否有意识地这样做。

但是在日本养宠物也面临一些挑战。城里人大多住在公寓里，没有花园或可用的绿地。

宠物店对此提供的解决方案是推广更适合在小型室内空间生活的宠物。

宠物配件花样多

家住横滨的伊藤优香养了一只约莫3岁的仓鼠，她的两个孩子里奥和丹负责照顾它。

"我认为孩子们养宠物很重要，因为他们能学会培养责任感。"她说，"他们必须给它喂食，更换它的被褥，并且确保它的健康。"

"当然，一只宠物确实意味着外出多几天都很难，但还是利大于弊。"她说。

"我丈夫总是告诉我，当他下班回家，孩子们都已酣睡，他很高兴仓鼠还在笼子的栅栏前迎接他。"她说。

这只小仓鼠的名字叫布朗。伊藤承认，她偶尔会喂瓜子来娇惯它。

观看视频 01:48

爱狗有商机

日本的许多宠物主人都来自中高收入家庭，因此，在宠物销售激增的同时，也出现了一各种奇奇怪怪的动物配件。

日本的宠物商店通常为狗准备了各种各样的服装，从雨衣到奇装异服什么都有。

除了皮带、项圈、玩具和宠物床之外，最受欢迎的产品是用于带宠物去公园的手推车。

异国物种更受宠爱

邓恩说，他还注意到，人们正在寻求 "更多异国情调和非同寻常的动物作为宠物"。

他说："人们不再满足于只养一只狗，所以他们正在购买非常昂贵的鱼、稀有的爬行动物或鸟类。这可能显得不落俗套。"

本月早些时候，当一条3.5米长的黄色网纹蟒出现在横滨街头，警察接到了报警。然后，这条重达10公斤的蟒蛇失踪了。附近居民陷入恐慌之中，并成为当地头条新闻。

两周后，这条蟒蛇终于被发现，原来它躲在主人饲养主人的阁楼上。

宠物收藏家对珍稀动物物种有持续的需求，通常是蜥蜴或昆虫。日本机场的海关人员经常报告说，有人在试图将濒危物种带入日本时被逮捕。

动物保护组织对疫情期间的宠物热潮表示担忧，他们发出警告说，需要提醒主人，一旦生活恢复正常，他们的动物不能被当作一次性的玩具，他们必须继续照顾他们的宠物。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Grumpy Cat

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    全球最富喵星人

    嘴角向下撇着，不屑的眼神，“不爽猫” （ Grumpy Cat）天生一张臭脸引无数人为之倾倒，萌翻各国粉丝，在网络上红极一时。这只小猫是一只名副其实的“招财猫”，它的收入甚至要高于一些好莱坞明星，并且也得过很多奖项。2014年它还在“不爽猫最糟糕的圣诞节”(Grumpy Cat's Worst Christmas Ever)中担任主角。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    最具权势的猫

    英国首相府2016年易主之际，首席捕鼠官“拉里（Larry）”得以留任，继续住在唐宁街10号。这只原本在英国家喻户晓的喵星人因此也红遍全球。拉里不仅是英国第一猫，应该也是全球最具权势的猫咪。它经常要接见名流政要。图中是2011年，它被首相卡梅伦介绍给美国奥巴马的样子，似乎还有一丝傲娇。

  • Alice im Wunderland Grinsekatze Cheshire Cat

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    笑脸猫

    可能大家都对迪斯尼电影“爱丽丝梦游仙境”中那只来去自如，可以随时隐身的虎纹大猫有着深刻的印象。猫曾经多次当过动画片的主角，比如“猫儿历险记”（The Aristocats)或者“猫和老鼠”等等。

  • Simbabwe Cecil der Löwe

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    牙医猎狮 众怒难平

    猫科动物也包括狮子、老虎和豹子。最近，津巴布韦万基国家公园“明星狮子”塞西尔（Cecil）被牙医猎杀的消息曾激起了众怒。他把狮子的头割下来带回了家。这个事件引发了许多人的愤怒情绪，他甚至受到了死亡威胁的恐吓信。

  • Film Catwoman

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    亦正亦邪的猫女

    猫女第一次亮相是在上个世纪40年代的蝙蝠侠漫画中。每次猫女在电影中的扮相都十分惊艳。不同的版本中，猫女的性格也有所不同，可能是正面人物，也可能以反派形象示人。剧作家和导演们在这个角色的唯一共识是：猫女是一个窃贼，她身穿紧身衣，头戴面罩。2004年上映的美国电影《猫女》邀请了著名影星哈莉·贝瑞担任主角。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Der gestiefelte Kater aus Film Shrek

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    “穿靴子的猫”

    “穿靴子的猫”又是一部以猫为主角的动画力作。梦工厂推出了大获成功的《怪物史瑞克》之后，这部影片再获好评。这部冒险喜剧片改编自格林童话。这只行走江湖的仗义猫由安东尼奥·班德拉斯配音。2012年，这部电影获得奥斯卡金像奖提名。

  • Talkeetna Stubbs Ehrenbürgermeister verletzt

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    猫大人

    这只叫做斯塔布斯(Stubbs)的猫是美国阿拉斯加州塔尔基特纳市(Talkeetna)的荣誉市长。这个城市约有900公民。市长大人在当地十分有名气。它天生短尾巴，当上市长后许多人都慕名前来希望能够亲眼目睹斯塔布斯的芳容。2013年它遭受了一条大狗的攻击，深受重伤。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Garfield

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    加菲猫

    加菲猫被认为是是世界上最幸福的一只猫,它懒惰又愤世，整天除了做它热爱的运动——睡觉和吃饭之外，就无所事事了。首部加菲猫漫画于1978年6月19日推出，自“诞生”以来，加菲猫得到众多观众读者的喜爱。有粉丝整理了“加菲猫的经典语录”，收录了诸如“我向星星许了个愿。我并不是真的相信它,但是反正也是免费的,而且也没有证据证明它不灵。”“巧克力的麻烦是：你把它吃了,它就没了。”等经典台词。

  • Maru Katze Youtube Star

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    就是爱纸箱

    日本的这只明星猫Maru在互联网上拥有一大片粉丝。Maru也被称为“纸箱猫”，它对纸箱十分狂爱，不管什么尺寸的箱子都一定要把庞大身躯挤进去的执著笑翻网友，主人把它的视频上传到youtube上受到追捧，一些视频片断已被点击了数百万次。

  • Hello Kitty

    萌你没商量——世界名猫大汇总

    凯蒂猫

    凯蒂猫在全球各地也是一只家喻户晓的名猫。根据多家媒体报道，去年是Hello Kitty诞生40周年。这只小猫无疑在商业上获得了巨大的成功，市面上可以买到各种Hello Kitty主题的玩偶、杯子、儿童餐具、电脑……蜚声世界的玩具宠物凯蒂猫如今也落户中国，去年在上海附近开设了一座主题公园。

    作者: Carla Bleiker


相关内容

Schweiz PK Michael Ryan WHO

世卫组织：新冠溯源工作“被政治毒化” 29.05.2021

世卫组织日前警告说，新冠溯源工作正受到政治影响。此前，美国总统拜登指令美国情报机构参与新冠病毒溯源调查，澄清起因是动物还是实验室事故。

Symbolbild Facebook

脸书"变脸": 不再删除"新冠病毒系人造"相关贴文 28.05.2021

新冠病毒起源再起争论， Facebook也随之改变政策，不再禁止宣传新冠病毒来自实验室的帖子。这凸显社交媒体面临的挑战：如何在保持开放讨论的同时防止虚假新闻和有害信息？

China | Wuhan Institute of Virology

新冠病毒源头之争：专家怎么说 28.05.2021

随着世卫大会的召开，呼吁彻查新冠病毒源头的声浪再起。德国之声整理两位专家的说法，听听他们对于实验室泄露说理论的分析。

广告
Sonatori de la Gioiosa Marca

维瓦尔第：里波索协奏曲“庆祝神圣的圣诞节”

意大利作曲家维尔瓦第一生创作最多的是协奏曲，其中大部分是小提琴协奏曲。请听里波索协奏曲“庆祝神圣的圣诞节”。  

Taiwan Geburtenrate

台湾少子化有解？改变婚育价值观可能是关键

美国中央情报局预估，2021年台湾的生育率将位列全球最低。而台湾专家认为，晚婚甚至不婚是其中关键。  