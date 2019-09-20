疑片面报道香港示威 中国央视英国被查

负责监管广播、电讯行业的英国通讯管理局开始对中国环球卫视网今年8月、9月间的四档涉及香港的报道展开调查。该机构的调查重心将是在英国播出的相关电视新闻报道是否破坏了中立性原则。
(德国之声中文网) 英国通讯管理局(Ofcom)周一(9月23日)对外宣布了这则消息。被调查的四则电视报道都播出于8月或9月，报道的内容都是上百万民众参与的香港反修例示威运动。通讯管理局一名发言人对《卫报》表示，该局 "日常监督"中国环球卫视网(CGTN)在英国播出的电视节目时，决定启动调查。发言人强调，此次调查并非由公众投诉推动。
环球电视网在报道香港示威运动时，时常抨击西方媒体采用双重标准。它还邀请英国前议员加洛韦(George Galloway)发表评论，后者在节目上说：没有任何国家会允许自己的领土主权受到根本性的威胁，同时又不采取措施恢复对局面的控制。
中国环球卫视网的前身是中国央视英语频道，2016年，央视面向国际受众的节目改版，更换为现名。在英国，中国环球卫视网近年来大手笔招聘了数百人，其中不乏从BBC、天空电视台等老牌媒体"挖角"的员工。在英国，Virgin Media, Freesat等少数电视服务供应商囊括了环球卫视网的节目。不过，截至目前，其电视节目在英国的收视率相当有限。
对于立志于要"从中国视角"报道新闻的中国环球电视网或中国而言，英国通讯管理局启动调查是又一次的打击。此前，一名在华被捕英国公民在中国央视节目上"公开认罪"，已经导致这家中国官方媒体在英国受到调查。
而最近几个月的香港示威浪潮，进一步引发了外界对中国扩张其全球媒体影响力的担忧。包括《纽约时报》、《每日电讯》等老牌西方媒体，此前也都刊登过《中国日报》的付费插页或整版广告。
文山/洪沙/(南华早报、卫报)
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