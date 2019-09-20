疑片面报道香港示威 中国央视英国被查

(德国之声中文网) 英国通讯管理局(Ofcom)周一(9月23日)对外宣布了这则消息。被调查的四则电视报道都播出于8月或9月，报道的内容都是上百万民众参与的香港反修例示威运动。通讯管理局一名发言人对《卫报》表示，该局 "日常监督"中国环球卫视网(CGTN)在英国播出的电视节目时，决定启动调查。发言人强调，此次调查并非由公众投诉推动。

环球电视网在报道香港示威运动时，时常抨击西方媒体采用双重标准。它还邀请英国前议员加洛韦(George Galloway)发表评论，后者在节目上说：没有任何国家会允许自己的领土主权受到根本性的威胁，同时又不采取措施恢复对局面的控制。

英国前议员加洛韦

中国环球卫视网的前身是中国央视英语频道，2016年，央视面向国际受众的节目改版，更换为现名。在英国，中国环球卫视网近年来大手笔招聘了数百人，其中不乏从BBC、天空电视台等老牌媒体"挖角"的员工。在英国，Virgin Media, Freesat等少数电视服务供应商囊括了环球卫视网的节目。不过，截至目前，其电视节目在英国的收视率相当有限。

对于立志于要"从中国视角"报道新闻的中国环球电视网或中国而言，英国通讯管理局启动调查是又一次的打击。此前，一名在华被捕英国公民在中国央视节目上"公开认罪"，已经导致这家中国官方媒体在英国受到调查。

而最近几个月的香港示威浪潮，进一步引发了外界对中国扩张其全球媒体影响力的担忧。包括《纽约时报》、《每日电讯》等老牌西方媒体，此前也都刊登过《中国日报》的付费插页或整版广告。

文山/洪沙/(南华早报、卫报)