电动车恐惧症蔓延韩国 中国制造电池受关注

一系列引人注目的汽车火灾事件在韩国引发了对电动车的信任危机，当地媒体称之为“电动车恐惧症”（EV-phobia）。公众的关注点集中在许多汽车制造商使用的中国制造电池上。

（德国之声中文网）8月1日，在仁川市一处公寓楼的地下停车场内，一辆奔驰电动车起火，消防员花了八个多小时才将火扑灭。火灾导致23人需接受医院治疗，大约140辆车被损毁，1600户居民一周内受到电力和供水中断的影响。

几天后，在忠清南道的一个停车塔内，一辆起亚EV6电动车又引发火灾，大火燃烧了90多分钟才被控制住。

这两起火灾的原因都被认为是车辆的电池问题。

根据韩国国家消防厅的数据，2023年共发生了72起与电动车相关的火灾，较2021年的24起有所增加。在过去三年报告的130起事件中，有68辆车是在发动机运转时着火，36辆在停放期间着火，26辆是在充电时着火。

对此，韩国官员上周召开会议讨论了车辆安全问题，并要求所有汽车制造商提高透明度，公布其电池供应商。

应政府提高透明度的要求，汽车制造商已开始在其网站上提供韩国市场电池供应商的详细信息。这在韩国是新近的措施，但在包括欧洲在内的其他地方都已强制执行。

电动车为什么起火？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国制造电池受到关注

公众的关注点集中在许多汽车制造商使用的中国制造电池上。

在仁川起火的奔驰电动车装配的是一家相对知名度较低的中国公司——孚能科技（Farasis Energy）生产的电池。

“这些并非孤立事件，最近几个月在电动车中发生了一系列类似的火灾。”居住在首尔、驾驶传统汽油车的韩国环境工程教授宋英采（Song Young-chae，音译）对德国之声表示，“我认为，人们在电视上看到仁川的火灾后，购买电动车时会比以往更加迟疑。”

电动车制造商回应安全担忧

梅赛德斯奔驰韩国分公司（Mercedes-Benz Korea）对仁川火灾事件的反应被批评为敷衍了事，本周开始试图挽回信誉。上周三（8月14日）晚间，该公司首席执行官怀特尔（Mathias Vaitl）与遭遇火灾的公寓楼内约150名居民进行了会谈，承诺考虑为因事故受到影响的人们提供额外的经济援助。

奔驰最初宣布将提供45亿韩元（约合300万欧元）的赔偿，但居民表示这个数目不够。

“我们非常希望能够在必要时提供支持，帮助这里受事故影响的人们。”怀特尔对当地记者说道。

他说，公司正在考虑停止销售起火车型或宣布召回，但最终决定将在查明事故原因后做出。

一些汽车制造商还通过提供免费电动车检查来回应公众的担忧，而其他制造商则试图通过降低价格来克服“电动车恐惧症”。

据《韩国时报》报道，奥迪韩国分公司将奥迪e-tron 55 quattro的价格下调了超过29%，其他车型的价格则下调了24.5%。宝马韩国公司将iX xDrive 50 EV轿车的价格下调了12.9%，将i7 xDrive 60的价格下调了12.7%。

消费者仍持谨慎态度

尽管价格下调，据该报道，韩国新注册电动车的数量在1月至7月期间比去年同期下降了13.4%。

在首尔为一家非政府组织工作的李恩古（Lee Eun-koo，音译）表示，她一直在劝阻她的姐姐不要购买电动车。“她似乎很想继续购买，因为电动车对环境更友好，但我不得不问这些火灾是否让人担心它们的安全性。”她对德国之声表示，“我希望我能说服她放弃这个想法。”

檀国大学国际法教授朴正源（Park Jung-won，音译）也不愿意将他的传统燃油汽车换成电动车。他说：“制造商需要做更多的工作来确保它们的安全，政府也必须制定更严格的法规。”

他对德国之声表示：“必须采取措施，因为汽车是韩国经济的重要组成部分，电池引发的火灾新闻将影响制造商和出口商。”

欲拒还迎 美国人为何对电动汽车如此纠结 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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