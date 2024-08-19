  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
2024年美国总统大选以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
经济韩国

电动车恐惧症蔓延韩国 中国制造电池受关注

Julian Ryall
2024年8月19日

一系列引人注目的汽车火灾事件在韩国引发了对电动车的信任危机，当地媒体称之为“电动车恐惧症”（EV-phobia）。公众的关注点集中在许多汽车制造商使用的中国制造电池上。

https://p.dw.com/p/4jdG6
韩国官方和私营检测机构都对在仁川发生火灾的奔驰电动车进行了检查
韩国官方和私营检测机构都对在仁川发生火灾的奔驰电动车进行了检查图像来源: Yonhap/REUTERS

（德国之声中文网）8月1日，在仁川市一处公寓楼的地下停车场内，一辆奔驰电动车起火，消防员花了八个多小时才将火扑灭。火灾导致23人需接受医院治疗，大约140辆车被损毁，1600户居民一周内受到电力和供水中断的影响。

几天后，在忠清南道的一个停车塔内，一辆起亚EV6电动车又引发火灾，大火燃烧了90多分钟才被控制住。

这两起火灾的原因都被认为是车辆的电池问题。

根据韩国国家消防厅的数据，2023年共发生了72起与电动车相关的火灾，较2021年的24起有所增加。在过去三年报告的130起事件中，有68辆车是在发动机运转时着火，36辆在停放期间着火，26辆是在充电时着火。

对此，韩国官员上周召开会议讨论了车辆安全问题，并要求所有汽车制造商提高透明度，公布其电池供应商。

应政府提高透明度的要求，汽车制造商已开始在其网站上提供韩国市场电池供应商的详细信息。这在韩国是新近的措施，但在包括欧洲在内的其他地方都已强制执行。

电动车为什么起火？

中国制造电池受到关注 

公众的关注点集中在许多汽车制造商使用的中国制造电池上。

在仁川起火的奔驰电动车装配的是一家相对知名度较低的中国公司——孚能科技（Farasis Energy）生产的电池。

“这些并非孤立事件，最近几个月在电动车中发生了一系列类似的火灾。”居住在首尔、驾驶传统汽油车的韩国环境工程教授宋英采（Song Young-chae，音译）对德国之声表示，“我认为，人们在电视上看到仁川的火灾后，购买电动车时会比以往更加迟疑。”

电动车制造商回应安全担忧  

梅赛德斯奔驰韩国分公司（Mercedes-Benz Korea）对仁川火灾事件的反应被批评为敷衍了事，本周开始试图挽回信誉。上周三（8月14日）晚间，该公司首席执行官怀特尔（Mathias Vaitl）与遭遇火灾的公寓楼内约150名居民进行了会谈，承诺考虑为因事故受到影响的人们提供额外的经济援助。

奔驰最初宣布将提供45亿韩元（约合300万欧元）的赔偿，但居民表示这个数目不够。

“我们非常希望能够在必要时提供支持，帮助这里受事故影响的人们。”怀特尔对当地记者说道。

他说，公司正在考虑停止销售起火车型或宣布召回，但最终决定将在查明事故原因后做出。

一些汽车制造商还通过提供免费电动车检查来回应公众的担忧，而其他制造商则试图通过降低价格来克服“电动车恐惧症”。

据《韩国时报》报道，奥迪韩国分公司将奥迪e-tron 55 quattro的价格下调了超过29%，其他车型的价格则下调了24.5%。宝马韩国公司将iX xDrive 50 EV轿车的价格下调了12.9%，将i7 xDrive 60的价格下调了12.7%。

消费者仍持谨慎态度 

尽管价格下调，据该报道，韩国新注册电动车的数量在1月至7月期间比去年同期下降了13.4%。

在首尔为一家非政府组织工作的李恩古（Lee Eun-koo，音译）表示，她一直在劝阻她的姐姐不要购买电动车。“她似乎很想继续购买，因为电动车对环境更友好，但我不得不问这些火灾是否让人担心它们的安全性。”她对德国之声表示，“我希望我能说服她放弃这个想法。”

檀国大学国际法教授朴正源（Park Jung-won，音译）也不愿意将他的传统燃油汽车换成电动车。他说：“制造商需要做更多的工作来确保它们的安全，政府也必须制定更严格的法规。”

他对德国之声表示：“必须采取措施，因为汽车是韩国经济的重要组成部分，电池引发的火灾新闻将影响制造商和出口商。”

欲拒还迎 美国人为何对电动汽车如此纠结

 

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。