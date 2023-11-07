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使用电能驱动电动机在道路上行驶的汽车，并不包括无法脱离供电接触网的单电源无轨电车和在电气化铁路路轨上行驶的轨道列车，也不包括电动自行车等其他电动车。
目前的电动汽车主要使用电池或者超级电容供电。
《新苏黎世报》刊出对前中欧商会主席伍德克的采访，他指出，由中国汽车制造商带动的残酷价格战迟早会到来。 《世界报》的分析文章写道，目前欧盟除了德国在内的四个国家以外，其他国家大多没有明确的中国战略。
德国汽车厂商在可持续电动汽车制造领域排在美国特斯拉和中国比亚迪之前。但它们能否成为真正的赢家？
欧宝汽车母公司斯特兰蒂斯（Stellantis）宣布斥资15亿欧元入股中国电动车初创公司零跑汽车，以扩大在中国电动汽车市场的影响力。
一项刚刚发布的研究显示，在技术创新方面，中国正在日益成为德国强劲的竞争对手。尤其在生物技术和电动车技术领域，中国申报的专利数量已经远远超越德国。
欧盟对经贸的监管手段还在加强，《新苏黎世报》观察到周四开始的补贴申报规定，认为新规明显针对中国。《汽车周报》援引宝马财务总监的话批评欧盟的关税政策。
是否应当对中国电动车展开反补贴调查, 是否应当引入惩罚性关税？为了保护本土工业，是否可以放弃自由贸易原则？一段时间以来，上述问题在德国社会引起诸多的讨论。
欧盟官员表示，欧盟外交与安全事务高级代表博雷利将于下周访问中国。博雷利的中国之行今年已两度推迟。最近一次是在最后一刻被中国方面取消。
欧盟委员会宣布正式启动针对中国产电动汽车的反补贴调查，并称已经掌握“充分证据”。调查须在13个月之内完成，冯德莱恩称如果能够证明存在扭曲市场的不公平竞争，欧盟将“果断采取行动”。中国商务部回应称，此举缺乏充足证据，不符合世贸规则。
《商报》指出，北京可能担心随着时间推移，对台动武的成功机率会下降，或许会想抓住当前时机发动进攻。《时代在线》认为，中国电动车在价格、性能和软件上还未优于德国竞争对手，但若忽视其潜力就太傻太天真。
拟议中针对中国电动车的反补贴调查引起中方不满后，欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯本周访问了北京。结束访华后，东布罗夫斯基斯继续为反补贴调查进行辩护，并称在华设厂的外国车企也会被调查。
政治学者张俊华认为，欧盟对中国电动车的反补贴调查一方面是西方汽车业睡大觉、丢失竞争能力的结果，同时也是缺乏政治信任的表现，更是中国有意地采用“举国体制”的必然结果。本文就此问题，力图从源头上做一个剖析。
Northvolt是欧洲最大的本土电动车电池厂商，位于瑞典。它的投资者包括德国宝马和大众。这个电池巨头也计划在德国设厂。
在保障移动网络安全的问题上，德国内政部显然正在加快步伐：三年内，德国移动网络将基本实现无中国组件的目标。但德国电信等运营商称内政部的计划"与现实脱节"。
在有关电动车补贴可能流向外国实体的担忧加剧之际，美国众议院拨款委员会主席周二要求特斯拉，交代是否与中国电动车电池制造商宁德时代签署任何合作协议。
欧盟委员会对中国电动汽车开展反补贴调查，依然是德语报刊的关注热点。《巴登报》指出，其实欧盟也为自己的电动车产业提供巨额补贴。《法兰克福汇报》则批评说，中国电动汽车市场份额猛增不仅仅靠的是补贴，也因为其品质胜过欧洲竞争者，欧洲人最好先减少官僚习气、振兴本土产业，而不是采取贸易保护手段。
欧委会主席冯德莱恩在其年度盟情咨文中宣布对中国电动车展开反补贴调查。一天来，各界的反响不一。经贸专家认为，中国反击的话，将两败俱伤，德国受伤程度最深。
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