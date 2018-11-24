 用脚回首历史：沿着柏林墙走一遭 | 非常德国 | DW | 13.01.2019

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非常德国

用脚回首历史：沿着柏林墙走一遭

2019年适逢柏林墙倒塌30周年纪念，柏林市政府正计划一场大规模维修项目。吸引大量游客的柏林墙遗址之路将得以翻新，并且日后将可无障碍通行。

Bernauer Straße - Berliner Mauerweg (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

（德国之声中文网）如果您想要一边欣赏自然美景一边了解历史，那么"柏林墙之路"不容错过。它沿着曾经围绕着西柏林的围墙遗址而铺设，最终通向一处受欢迎的旅游景点。这条全长162.6公里的路线将带您走过草地和树林，有时还会穿越繁华都市--例如波茨坦广场，柏林墙东边画廊和查理检查站等等。

沿途的信息站会为您讲述在1961年到1989年期间，那些为了逃离共产党东德而穿越边境被东德边防士兵枪杀的人们的故事，也将讲述那些成功逃离者的故事。尤其值得一提的是，途中的一个景点是勃兰登堡门，1989年11月9日夜晚柏林墙被冲开的现场照片，就从那里传遍世界。

Deutschland | Berliner Mauerweg | Infotafel im Wald (DW/V. Esipov)

逃离者的故事

160公里长的无障碍通道

现在，柏林市政府决定将柏林墙遗迹长期保留并且维修更新，为此将花费至少1240万欧元。

柏林墙遗迹之路超过一般的路段仍然保持完好。柏林市政府说，总共长度为8公里的几段需要紧急维修。从中长期看，共有155公里长的遗迹需要修补。此外，路径设计为无障碍通道，也就是说将适用于轮椅使用者和业余运动员。

Fahrrad fahren Berlin Mauerweg (DW/S. Caroline)

从死亡地带到落英缤纷

柏林墙消失30周年

翻新维修将从2020年开始--对于11月9日的柏林墙倒塌30周年纪念日来说，这的确太晚了。不过，除了展览、音乐会和演出之外，还有若干活动也会用上柏林墙之路，其中包括一个超长距离的马拉松比赛，将在30小时之内差不多跑完路径全程。

此外，旨在提升城市品牌的官方组织"柏林旅游"（VisitBerlin）计划将其应用程序"关于柏林"（About Berlin）整合进新的旅游资讯，它将指导游客沿着柏林墙走到一些重要景点去了解历史。

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    从前有一堵柏林墙

    不再令人害怕的高墙

    早在柏林墙开放前48小时，这个之前的死亡地带就已不再令人感到恐惧。此刻，人们不仅在柏林墙两侧庆祝，还爬上了这道水泥墙。东西德人重新成为一个整体。

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    从前有一堵柏林墙

    柏林墙倒塌的前奏

    1989年5月2日，匈牙利士兵拆除了匈牙利和奥地利边界上多处地方的铁丝网。这是二战结束后以意识形态划分的东西欧之间第一次打开通道。Joachim Jauer当年作为电视记者来到现场。

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    从前有一堵柏林墙

    系统化选举舞弊

    1989年5月7日，东德人选举了地方议会。受到操控的结果并不难预测：当权者再次获得了98%的选票。但这第一次，反对派进行了反抗。第二天，示威者就走上莱比锡街头抗议。

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    从前有一堵柏林墙

    戈尔巴乔夫打破禁忌

    1989年7月，戈尔巴乔夫在布达佩斯举行的华沙条约组织会议上宣布结束勃涅日列夫主义。苏联对社会主义兄弟国家的干涉权就此失效，莫斯科的联盟伙伴必须自己解决国内问题。一个禁区被打破了。

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    从前有一堵柏林墙

    带上家当逃亡

    对成千上万的东德人说，当年到匈牙利夏休成为他们一生的转折点。从德累斯顿到乌瑟多姆，到处都在谈论匈牙利与奥地利边界铁丝网被个别拆除。许多家庭带着孩子和行李匆匆越过绿色地带奔向自由。 Walburga von Habsburg Douglas回忆说，边界士兵当时都装做没看见。

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    从前有一堵柏林墙

    使馆花园里的难民营

    1989年夏天，西德在东欧的使馆最受东德人欢迎。很快，这些使馆就挤满了东德人，卫生状况出现了问题。在难民潮的高峰时期，有5000人逃到西德驻布拉格使馆洛布科维茨宫，并在花园里露营。

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    从前有一堵柏林墙

    根舍走上布拉格德国使馆阳台

    1989年9月30日，当时的联邦德国外长根舍在布拉格德国使馆的阳台上宣布，逗留在那里的东德人可以马上前往西方。根舍后来表示，这是他生命中最激动的时刻。这一刻是柏林墙倒塌前的一个高潮。

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    从前有一堵柏林墙

    “我们是人民”

    在东德成立40年后，东德人民鼓起了勇气。莱比锡成为东德的抗议之城。反对派每周组织所谓的星期一大游行，令东德当权者感到害怕。9月底，8000人走上街头，到了10月中旬，游行人数增加到7万人。到了10月末，上街抗议昂纳克政权的示威者高达30万人。

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    从前有一堵柏林墙

    开往西方的特别列车

    10月初，德国驻布拉格大使馆再次人满为患，德国驻波兰使馆也不断涌入希望出境的东德难民。最后，有6000多名东德人离开使馆前往西方。

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    从前有一堵柏林墙

    40年没有变聪明

    东德内部的土崩瓦解在建国40周年之际迅速加快。在抗议开始之际，各反对派运动还在呼吁改革，但10月份，抗议的目标已经更加远大。那就是自由选举、开放边界以及走向富裕。昂纳克仍然无动于衷，戈尔巴乔夫却听懂了时代的声音。

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    埃贡来得太迟了

    前东德国家领导人、统一社会党总书记昂纳克在政治生涯的最后时刻也全然没有认清形势，拒绝政治变革。10月18日，昂纳克被迫辞职，埃贡·克伦茨（Egon Krenz）接任总书记并试图用推行改革的承诺挽救前东德，但没有成功。

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    人民受够了

    11月初，抗议运动蔓延到这个工农国家的首都。数十万人参加反政府游行并呼吁改革。他们的口号是：不要暴力！这次游行是前东德40年历史上最大规模的游行。

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    从前有一堵柏林墙

    反对派提出具体要求

    电视台实况直播了东柏林亚历山大广场的游行。这在当时是一个轰动的事件，暴露出埃贡·克伦茨政府已经束手无策。反对派的诉求涉及到社会主义的本质问题，他们呼吁旅行、新闻和集会自由。

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    从前有一堵柏林墙

    历史性的口误

    寥寥数语改变了世界：在一次讲话中，疲惫不堪、准备不充分的前东德统一社会党官员君特·沙博夫斯基（Günter Scha owski）语无伦次地宣布立即取消东德居民的出境限制。在被追问时，他明确表示立即开放边界。1989年11月9日19:03，路透社首次报道了这个历史性的事件。

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    从前有一堵柏林墙

    选帝侯大街上的“特拉比”

    1989年11月9日至10日是梦想成真的日子。在48小时内，数十万东德人徒步、骑单车或者开着特拉比小汽车来到西柏林。查理检查哨旁就像科隆狂欢节一般热闹。

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    从前有一堵柏林墙

    最后的演出

    老虎变成了绵羊-柏林墙倒塌四天后，东德和西德的电视观众都惊讶地看到，东德国家安全局斯塔西头目、政治局强硬派埃里希·米尔克是怎样向人民议会议员们恳求理解的。这是手上沾满鲜血的顽固派可悲的最后演出。

    作者: Iveta Ondruskova / Volker Wagener


作者：Frederike Müller

 

 

 

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