用不用人民币结算？ 德企有政治考量

（德国之声中文网）去年，接受德国商业银行问卷调查的德国企业中，约有二十分之一的企业表示，出于"政治原因"不愿考虑以人民币作为结算货币。今年，持这一态度的企业数量超过一倍：比例从5%升至11%。

另一方面，较大规模企业中（年经营额2.5亿欧元以上），以人民币结算的企业比例现在就已达46%；来年，这些德企中的三分之二会以人民币结账（占67%）。不过，在年经营额从250万到1250万欧元之间的中小企业中，转用人民币结算的，却只占9%。

这是市场调查机构福尔萨（Forsa）受商业银行委托所做的一项研究得出的结果。为此，3900多家与亚洲有业务往来的商业银行在欧洲的企业客户受到询问。调查结果周三（6月26日）在法兰克福的一次新闻对话会议框架内公布。

企业在政治上更敏感

研究报告得出结论：人民币对商业银行的企业客户越来越重要。不过，除了"积极的证明"外，相关调查也获得了多少有些出人意料的认知：企业越来越明显地对当下地缘政治局势表态，并做出相应反应。

例如，尤其是风险管理显得日益重要。在被问及转用人民币结账的好处时，73%的客户首次称"硬通货汇率风险担保"是主要动因。去年，比例为60%。其它主要动因分别是"有益于价格谈判"、"有益于在中国大陆的市场开发"，以及"中国贸易伙伴的选择"。

调查结果显示 ，改换结算货币的主要障碍是"既有结算方式"以及"贸易伙伴更看重使用欧元或美元"。由于资本流动依旧受制于苛刻条件，11%的客户抱怨"对货币持续性的信任感缺乏"。该比例与上一年基本持平。

三分之二的欧洲企业回答说，没有或很少感觉到当前地缘政治局势的影响；三分之一的企业则表示明显受到了影响。

地缘政治不安全感蔓延

涉及与欧洲有商业往来的中国企业，调查结果大致相同：商业银行的中国企业客户中，有29%已经利用将人民币作为结算手段的好处，4%的企业计划在1年内转换，67%的企业无转换打算。

58%的在华企业客户称，受到了来自境外的转换推动。根据调查结果，只有19%的企业从汇率风险角度出发转换结算货币，显示出这一手段并不扮演重要角色。

商业银行人民币问题专家赫尔伯特（Barbara Herbert）这样总结问询调查结果："去年问卷调查的主调是对中国货币重返汇率自由路线的希望；现在，企业客户们则更关注变化了的地缘政治框架条件对其中国生意的影响。"