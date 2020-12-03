瓦莱里·吉斯卡·德斯坦——一名远见卓识的欧洲人

（德国之声中文网）或许，那是他政治生涯中最暗淡的一天，但肯定是对他个人的严重羞辱和失败：2005年5月29日，法国人全民公投对欧洲宪法说“不”。此后很久，他都对此无法释然。作为欧洲制宪委员会主席，他融汇了当时25个成员国之间不乏冲突的利益，将自己的政治分量放在了这一重大欧洲融合举措的天平上。

他毫不怀疑这一步伐的重大意义。这位中产阶层自由派政治家呼吁国民提供支持：“请让我们现在幻想欧洲”。但是，如他在回顾这段历史时所确信的那样，法国人当时滥用了此次机会，做出了源于内政动机的抗议性投票。

欧洲宪法方案由此失败，不过，其中的某些核心要点仍焕发生命力，并在两年后写入了里斯本改革条约，——完全符合将生命中的重要部分奉献给了“欧洲项目”的政治战略家德斯坦的本意。

攻占康斯坦茨时他坐在第一辆坦克内

德斯坦一生致力于欧洲一体化和德法友谊，这也同他的个人历史有关。1926年2月2日，他出生在德国的科布伦茨，其父是法国占领军的一名军官。1945年，德斯坦作为自由法国武装力量的一名年轻士兵重新踏上德国土地。当时，欧洲大陆这两大强权之间的关系处在战争和敌对之中：德斯坦仕途开始时面对的欧洲局面。

这位后来有4个孩子的为人之父上过两所国内最著名的精英大学，为日后在法国政府机构中快速升迁打下了基础。30岁上，这位官员从行政转入政界。思维敏捷的他很快引起注意：他先当上了国务秘书，然后升任财长，1974年，——在蓬皮杜总统突然去世后——48岁的德斯坦成为了法国历史上最年轻的总统。

自由化改革

入主爱丽舍宫后，这位“新人”以现代化面目出现：他放开堕胎法，将公民选举权下限年龄从21岁降至18岁，致力于制定新的离异法。不过，石油危机和失业率上升也发生在他的任期内。

尤其是本营垒内的政治竞争使他分心。他不安分的首任政府总理希拉克自建政党，成为1981年这位中间自由派总统仅在职一届后便不得不离开爱丽舍宫的原因之一。而有关从非洲专制者那里接受钻石馈赠丑闻更损害了他的公众形象。

上任之初，国家的改革是他的最重要使命。不过，德斯坦很快集中精力于外交政策。这位法国人与德国联邦总理施密特结成强有力的对子，经由欧洲货币体系为后来的欧洲共同货币——欧元打下了基石，并推进了欧洲大陆的统一化进程。较小范围的西方工业七国峰会机制也源于他的动议。

个人生活惹非议

德斯坦的父亲出身显赫，并在1920年代买来贵族头衔。德斯坦本人则因出格的私人生活方式引起关注。被法国人惯于简称为“VGE”（他法语姓名的全称的首个字母组合）的这位总统居住在家乡奥弗涅（Auvergne）的一座宫内，2005年，他又另盖了一座宫。

时任总统的一次驾车事故也未能让国民忘怀。据媒体当时客气的报道，晨曦微露时分，“VGE”在“有人陪伴”的情况下，驾私车在协和广场与一辆牛奶运货车撞个满怀。如此，当德斯坦2009年向公众透露了另一个交往关系时，法国人一点都不惊奇。在他的爱情小说《王妃与总统》中，这位前总统暗示在1980年代曾与戴安娜女爵有染。

忧虑欧洲未来

因其对欧洲一体化的贡献，德斯坦多次受奖。他是出生地科布伦茨市的荣誉公民、亚琛卡尔奖和威斯特法伦和平奖的得主。2003年12月，地位崇高的法兰西学院（Académie Francaise ）将他列入“不朽者”名单。德斯坦与当时的德国谈判伙伴施密特结下终生友谊。出自战争代的这两位国务活动家的会晤一再涉及欧洲的未来。 2013年早春时节，在巴黎的最后一次会面亦然：德斯坦描绘了对2030年欧洲的憧憬之图。当时87岁的这位老人希望欧洲有这样的未来：统一的退休金和社会福利、坚挺的统一货币、统一的财政规则。然而，他不再能经历到这一融合步骤了。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。