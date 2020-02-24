 现场直击：意大利隔离区居民的生活 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2020

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时政风云

现场直击：意大利隔离区居民的生活

为了防止新冠病毒疫情蔓延，意大利已对5万人采取了隔离措施。意大利北部村庄维塔多内（Vittadone）距离隔离区不远。那里的居民迫切想知道，未来还会发生什么？

Italien Mailand Coronavirus (picture-alliance/dpa/D. Mascolo)

在意大利米兰，街上的行人已经戴上了口罩

（德国之声中文网）村民马尔科（Marco）说："我们不再握手或亲吻脸颊。"他开玩笑说："对意大利人来说，这很不礼貌。"由于戴着口罩，他的笑声听起来有些发闷。

自从周日（2月23日） ，也就是意大利宣布国家进入紧急状态以来，马尔科便戴上了口罩。这位来自意大利北部村庄维塔多内的年轻人抱怨说："在药店这样一个口罩售价十欧元。这太离谱了。"但是该地区的防护口罩和洗手消毒液几乎销售一空，因此也造成价格上涨。不过戴口罩的村民并不多，许多人认为戴口罩未免有些夸张。毕竟，他们不是居住在直接位于村庄后面的"隔离区域"。在伦巴第省宣布的"封锁区域"中，有10个居民社区或多或少处于被隔离中。

规定也有例外

按照规定，"隔离区域"不可随便出入。在村口的路旁，停着2辆黑色警车进行监控。不过驾驶着拖拉机，骑着自行车或者步行前往邻村超市和药店购物的村民，仍能够自由出入村庄。

一位名叫恩佐（Enzo）的村民说："只要你能够给出令人信服的解释，就能获准进出村庄，总不能将人完全与外界隔离吧。"恩佐就离开过村子到对面的隔离区去购物。他认为省政府和罗马政府采取的封城措施有些过分。他说："为什么还要封锁意大利与法国、奥地利的边界？新冠病毒已经在这些地方出现了。"

Coronavirus | Guiseppe (links), Enzo. Dorfbewohner Cittadone, Italien (DW/B. Riegert)

恩佐（左）认为，省政府和罗马政府采取的封城措施有些过分

恩佐也不明白为什么要关闭米兰大教堂和歌剧院。他认为超过200的感染案例中，大多数发生在伦巴第的乡村地区和邻近的威尼托地区。感染者人数的迅速上升令意大利总理孔特感到震惊。他在公开场合多次强调，尤其要提高警惕，但不可制造恐慌气氛。但是恩佐说："取消意大利的狂欢节庆祝活动以及停止足球比赛，就已经很糟糕。"

取消弥撒

维塔多内的学校已停课。所有商店和伦佐地区唯一的一家酒吧也暂时停业，否则的话人们还可以来这里喝喝咖啡，现在则只能关在家中进行隔离。

退休老人朱塞佩（Giuseppe）表示他重视病毒，但是不会恐惧。然而令他感到震惊的是，就连村子里的教堂周日也被关闭，取消了弥撒。

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    封锁区需要通行证

    在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    犹如空城

    在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情发展迅速

    截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    囤积储备粮

    被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩、消毒液销售一空

    在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩加面罩

    虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情当前走秀照旧

    米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    体育场关闭

    虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。


朱塞佩说："安葬一位逝者，连葬礼都不再举行，而是直接将棺木送到了墓地，真的是很糟糕。" "现在维塔多内比以往任何时候都安静，谁也不知道这种状况还要持续多久。"

寻找感染源

据此遥远的罗马政府目前也无法回答这个问题。卫生部门相当有把握的认为，已经在距离维塔多内不远的一个小镇科多诺（Codogno）发现了"零号" 患者。据说几周前这位38岁的男性病人在科多诺（Codogno）医院令多人感染了新冠病毒。媒体也报道说，伦巴第的几乎所有感染案例都源于这名男性患者。现在政府正在寻找与"零号" 患者有过接触过的人，因为必须要切断传染链。由于科多诺医院现已被封锁隔离，该医院的一名员工只能通过电话接受意大利安沙通讯社的采访。他抱怨说："在这里有些人心惶惶，因为谁也不知道接下来的情况将会如何，以及我们应该如何应对紧急情况。"

至于"零号"患者是在哪里被感染的，现在还不清楚。他没有去过中国，只接待过一位从中国返回的朋友，但这位朋友的Covid 19病毒检测结果呈阴性。

戴上潜水面罩

中午时分，维塔多内村的村民恩佐开始琢磨着去哪里用餐。平时他最喜欢光临的一家餐馆位于"隔离区域"。因此，今天他想去北边一个更"干净"村庄里的一家餐馆尝试一下。

在街旁与德国记者闲聊的一伙年轻人中，有个男孩戴着潜水面罩。当问他戴这个面罩有什么好处时，他说他没有钱买口罩。戴潜水面罩应该具有相同的作用。而且带有呼吸管的潜水面罩把脸全部遮住，看上去也很"酷"。

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口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

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