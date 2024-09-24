王文涛访欧后 中欧电动汽车关税争议有何进展？

尽管中欧之间新近有“建设性的对话”，但中国产电动汽车关税事宜仍未解决。中国“点对点”的反制措施目前看来似乎仅在西班牙奏效。尽管德国总理肖尔茨反对关闭市场，但能否争取到足够欧盟成员国阻止关税，专家还是认为可能性不大。

（德国之声中文网）中国商务部长王文涛与欧盟贸易专员多姆布罗夫斯基上周（9月19日）在布鲁塞尔的会晤，起因是欧盟7月宣布对进口中国电动汽车加征最高36%的关税。

去年展开反补贴调查后，欧委会表示，中国广泛存在的国家补贴对中国汽车制造商提供了不公平的竞争优势，违反了公平竞争原则。

北京对欧盟的调查结果表示反对。王文涛上周三访欧期间向商界表示，中国当然会坚持到磋商的最后时刻。

多姆布罗夫斯基则在X平台表示，双方同意“寻找有效、可行、符合世贸组织规定的解决方案”。

欧盟贸易事务发言人吉尔（Olof Gill）向德国之声表示，技术团队目前正紧锣密鼓地讨论此事。

正在制定妥协方案？

媒体报道称，欧盟可能愿意降低对中国电动汽车加征关税的规模。路透社引述相关谈判的知情人士称，特斯拉的税率可能从目前的9%降至7.8%，比亚迪17%的税率不变，吉利据称会从19.3%降至18.8%，最高税率将适用于上汽以及其它不配合欧盟的公司。

然而，在王文涛看来，这一关税水平仍然过高。他离开布鲁塞尔时，欧盟承诺，如果他有价格或数量上更好的提议，双方将再度会晤。多姆布罗夫斯基表示，双方同意重新审视价格。

在与欧盟官员会晤前，这位中国商务部长首先访问了柏林和罗马，显然希望说服这两个汽车制造大国的政府。

意大利总理梅洛尼尽管希望改善与中国关系，但仍坚定支持提高电动汽车关税 图像来源: Filippo Attili/Chigi Palace Pr/Zuma/IMAGO

中国点对点反制 哪国让步？

而自欧盟开始对中国汽车制造商的价格政策展开调查后，北京以反制措施威胁。中国政府提出对数种欧盟产品提高关税，警告双边贸易可能面临后果。

荣鼎集团高级顾问巴尔金（Noah Barkin）认为，北京可能会加大努力，争取欧盟成员国的支持。欧盟原定9月25日就此举行投票，现被推迟。他向德国之声表示：“这将包括威胁反制以及承诺加大对一些成员国投资。”

与此同时，中国政府对进口欧洲猪肉、白兰地和乳制品展开反补贴调查。此举被视为特别是对法国的惩罚，因该国强烈支持关税的立场。中国乳制品行业也要求政府调查进口欧洲奶酪、黄油和牛奶。中国认为，欧盟补贴给予了欧盟农民在中国市场上的不公平竞争优势，伤害中国本土乳制品工业的利益。

据欧盟数据，中国是欧盟乳制品第八大出口市场，去年的贸易额为17亿欧元。意大利、荷兰、丹麦和法国是欧盟最大的对华乳制品出口国。

尽管中国采取点对点的反制措施，意大利外长塔亚尼表示，该国政府支持欧盟在电动汽车关税上的立场。

西班牙则表现出更为让步。荣鼎集团另一名经济师塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）向德国之声表示：“西班牙担心猪肉关税将损害该国相关行业。”

西班牙首相桑切斯新近访问北京即表示，他将敦促欧委会“重新考虑”加征电动汽车关税事宜。

而中国希望能获得其欧盟最大贸易伙伴国德国的支持。

德国总理肖尔茨表示，该国政府无意“向外国企业关闭我们的市场，因为我们也不希望本国企业遇到这样的情况”。今年夏天欧盟的一次无约束力投票中，德国因此投了弃权票。

德国宝马、奔驰和大众等汽车制造商也担心在中国生产的电动汽车也被加征欧盟进口关税，从而变得更昂贵。此外，贸易争端激化也可能影响其在华销售。中国是德国汽车工业最大的外国市场。

不过，塞巴斯蒂安认为，德国三党联合政府对关税一事仍有分歧。经济部长哈贝克在王文涛访问柏林后的声明中也指出电动汽车市场公平竞争条件的重要性。

王文涛访问柏林期间，从经济部长哈贝克获得混合的信号 图像来源: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

欧盟成员国表决将近

巴尔金表示：“我们知道德国总理反对关税，并作出最后的努力呼吁其它国家政府阻止关税。”但巴尔金补充说，要获得足够的反对意见，来阻止关税措施，看上去不大可能。

“西班牙看来改变了立场，但法国、意大利、波兰和荷兰仍支持欧委会立场”，他向德国之声表示。

欧委会的关税提议可被27个成员国多数否决--即15个国家，代表欧盟65%的人口。专家认为，即便是德国这样在政治上举足轻重的成员国，可能也难以实现这一点。

但巴尔金认为，将电动汽车关税争端转化为一场严重的贸易冲突，这不符合北京的利益。“中国经济困难、美国对中国产品关闭市场的情况下，北京需要确保欧洲市场仍对其产品保持开放。如果反应过于激烈，可能会伤及自身。”

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