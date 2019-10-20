犯罪小说的灵感打哪里来？

（德国之声中文网）德国各地书店刚摆出一摞摞今秋新出版的文学作品。在自本周三（10月16日）开始举行的法兰克福书展上，再次展出国际图书市场上的最新出版物。全球各地的出版社争相通过各种精心设计的宣传活动、媒体发布会和独家作者座谈会吸引参观者。

但有一个文学类型的作品却不需要如此繁冗的宣传，因为数十年来其销售数字不断增长，在世界各国都拥有忠实读者，而且以女性居多，它就是犯罪小说。

每年都有成千上万的犯罪小说上市，铺满了好几个桌面。各国都有自己的犯罪小说传统。此外，犯罪小说流派以及小说中的犯罪现场更是不断推陈出新。究竟犯罪小说作者是如何想到小说题材呢？他们从何得到灵感？如何塑造出小说中的主人公？我们在犯罪小说节"Crime Cologne"（犯罪科隆）上试图寻找答案。

最重要的是搜集素材

曾在《法兰克福评论报》担任法庭记者多年的犯罪小说专家穆勒-慕尼希（Ingrid Müller-Münch）指出："好的犯罪小说作者经常来自媒体圈。"经常为犯罪小说撰写评论的穆勒-慕尼希对德国之声表示："也有警察在写小说。有政府官员或外交官突然成为犯罪文学作者。甚至有欧盟专员也投入犯罪文学领域。不过在这个文学类型中，为数最多的是媒体从业人员，因为他们更容易展开调查研究。"

"到新闻编辑室工作前我去慢跑。穿过黑暗的格尔利茨公园，从几名男妓、毒贩、来自冈比亚和几内亚比绍的年轻人面前跑过，沿着砾石路跑向施普雷河岸……"（摘自《柏林求生》，2019）

惊险小说《柏林求生》（暂译，Berlin Prepper）》是记者约翰尼斯·格罗舒普夫（Johannes Groschupf）的第一本犯罪小说。迄今他撰写过许多青年读物并在报纸上发表报道。格罗舒普夫同时也在一家大型柏林报社担任晚间在线编辑，负责编辑和管理每日的网络读者评论。

"我们是审查婊、宣传工作的奴仆、一群垃圾。这句行话不时重击我的胃部。"（摘自《柏林求生》）

格罗舒普夫在工作时经常看到许多言语污秽的仇恨评论。 "这些暴力幻想会纠缠着你的思绪。" 他对德国之声表示："早期这些言论大概会在聚会上私下议论，如今则公开发表在网络上。"

源源不绝的仇恨评论

格罗舒普夫将最恶劣的评论搜集起来，整理后发表在他的小说中。他的作品以生存主义为背景，讲述了杀人未遂的犯罪故事。小说名字中的"Prepper"指的是为危机情况做准备，储存粮食和武器的一群人。

格罗舒普夫说，这群人在网上自称"蓝波"、"复仇天使" 或"忧心的公民"。他们毫无顾忌地散播仇外心理以及关于西方陷落的种族主义论调。"我不是针对个人，而是网络上广为散播的暴力氛围，以及我们如今所感受到的此类犯罪行为发展的根源。"

不久前哈勒的犹太教堂外的恐怖袭击事件，显示出此类犯罪小说与现实有多么贴近。"我也想从媒体的角度切入。" 格罗舒普夫如是说。"我想调查这些人的心理，他们的心态是什么？他们的仇恨的根源为何？"

日常生活的阴影

正在德国进行阅读之旅的以色列作家德洛尔·米夏尼（Dror Mishani），其创作灵感则来自故乡特拉维夫。米夏尼以罕见的犯罪者视角讲述故事。小说中的社会背景是：在一个国家中疯狂状态已是常态，随时受到恐怖攻击和炸弹袭击的威胁。

军方和警察的存在已经是城市的固定景象。"我写的书都是关于我们日常生活的脆弱面。"米夏尼的小说正冲上畅销排行榜。他表示："我们专心过生活，不去想生活可能在刹那之间改变。这也是好事，因为没有其它生存的办法。这也是文学可以展示的一课：我们的生活，以及我们所爱的所有人，都能在一瞬间发生改变。"

米夏尼生活在以色列，目前在特拉维夫大学担任教授，教课的内容也包括犯罪文学。各种潜在威胁是以色列日常生活中的现实，所有人随时随地都被这样的阴影笼罩。一颗炸弹在校车中被引爆；埋伏在暗处的狙击手射杀了一名路人；检查哨的一场车祸激起枪战。这些事件每天都在改写以色列人的生命，而且已经不再受到媒体报道。

非典型犯罪小说

米夏尼仔细观察了生活周遭。他着眼于人与人相遇时碰撞出的火花。他表示："我不是典型的犯罪小说作者。我感兴趣的是人，不只是街上的行人，还有犯罪者以及他们生活周围的人物。"

他的小说人物完全是杜撰。"我将各种不同的特质综合在一起，没有真实的人物原型。"他在科隆犹太教堂接受访问时如是说。"组合每一个人物就像拼一幅千片拼图。"他笑着说："其中的一块拼图一定是我。包括女性角色也是如此。"

符合全球胃口的犯罪小说？

看福尔摩斯小说长大的米夏尼表示："犯罪小说通常是地域性故事。"以色列并不像英国或德国拥有犯罪文学的长远历史。"如果你看贺宁·曼凯尔（Henning Mankell ）的犯罪小说以及他的警探维兰德系列，故事场景是一般人从未去过的瑞典南部小城市于斯塔德。但这部小说还是受到普世欢迎，它可以在任何地方上演，这些犯罪也可能发生在自家的后院。"

犯罪小说专家穆勒-慕尼希则认为，新犯罪小说在探讨政治现况题材时仍有极限。毕竟此类书籍是娱乐文学。"犯罪小说中有精彩刺激的故事，非常贴近现今议题。但正如我经常说的：如果我一整天都在报纸上看到难民危机或英国脱欧议题，我不确定晚上回到家后是否还想在犯罪小说里看到一样的题材。所以犯罪小说需要有想象力更丰富的内容。"