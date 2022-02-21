特朗普重返脸书Youtube 自称下周二将被逮捕

（德国之声中文网）时隔两年后，美国前总统特朗普周五（3月17日）分别在他的脸书和Youtube账号上发布了12秒的视频，宣告"我回来了"。

搭配的视频是CNN的2016年的新闻画面，当时特朗普在总统选举中击败希拉里宣布胜选。画面中的特朗普说："抱歉让你久等了，事情很复杂，很复杂。" 接着视频切换成白底蓝字的画面写道："特朗普让美国再次伟大 2024"。

YouTube在周五恢复了特朗普的账号。脸书母公司Meta今年1月宣布将恢复特朗普的账户。其推特账号则是在去年11月马斯克接手推特后解封，但至今特朗普仍未在推特上发文。

特朗普在2016年的总统大选中活用社交媒体打赢了选战。去年底他宣布参选2024总统选举。随着社媒账号相继回归，特朗普再次掌握了政治筹款的关键工具。他在三个社媒平台上拥有合计1.46亿追随者。

YouTube恢复特朗普账号的同时也表示："我们审慎评估了现实世界中持续存在的暴力风险，同时平衡了选民在选举前听取主要国家候选人意见的机会。"

特朗普的竞选团队并未立即对路透社的置评请求作出回应。团队发言人1月曾对福克斯新闻表示，重返脸书"将是2024选战中接触选民的重要工具"。

特朗普自称下周二将被逮捕

2021年末，特朗普创办了自己的网络社群平台"真实社群" (Truth Social)，以在遭到推特和Meta禁言期间与支持者交流。

2021年，在特朗普支持者因拜登胜选而冲击美国国会山庄后，YouTube以违反其反对暴力政策为由封锁特朗普账号。

反对特朗普回归的人指出，从特朗普在Truth Social张贴的内容可以看出，他依旧构成导致他当年被社媒停权的相同风险。目前特朗普在Truth Social拥有近500万追随者。

特朗普回归YouTube和脸书，正值曼哈顿地区检察官办公室考虑就特朗普在2016选举期间向一名色情片明星支付"封口费"对其提起刑事诉讼之际。特朗普及其盟友认为，在没有任何证据的情况下，相关指控都是出于政治动机。

特朗普还面临纽约州提起的2.5亿美元民事诈欺诉讼。他被指控十年来一直操纵200多项资产估值和净资产，以从银行和保险公司获得更有利的条件。

在特朗普自己创办的Truth Social平台上，他周六（3月18日）发文称，他预计自己将于下周二因为“封口费”案件被捕。他呼吁支持者抗议，“把我们的国家夺回来”。

民主党：特朗普收100多项国外赠礼未申报

与此同时，根据民主党议员周五提交的最新报告，在担任总统期间，特朗普及其家人从国外获得价值近30万美元的礼物却未按规定披露。

报告指出，这些来自中国、沙特阿拉伯等国的礼物总价值达29.1万美元。根据法律规定，总统及其家人不得保留价值超过415美元的赠礼，此类礼物属于美国政府资产。若是价值超过规定的个人礼物，收礼人可以选择向政府购买并保留这些礼物。

无论如何，在职者都必须公开披露礼物信息。但这份民主党发布的报告指出，特朗普一家人并未如实申报。这些礼物包括一把价值2.4万美元来自沙特的匕首。

特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）在岳父执政期间曾在白宫任职并带领多个代表团前往中东。根据报告，库什纳后来买下了该把沙特匕首，但特朗普一家却没有提交关于其他礼物的信息，其中包括萨尔瓦多总统赠送的巨幅特朗普画像，时任日本首相安倍晋三所赠的价值数千美元的高尔夫球杆。

报告称，众议院监督委员会希望了解这些未申报的礼物对美国外交政策可能产生的影响。

（路透社、德新社）

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