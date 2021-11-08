特朗普迟到的成功？美企迁回生产线

（德国之声中文网）当强生公司（Johnson & Johnson）不再进他的货时，怀纳（James Wyner）深受打击。他的企业，织物层压公司（ Shawmut Corporation）曾长期从这个消费品巨头的订单中赚大钱。但 1990 年代中期，出于成本原因，强生集团决定将其医疗防护设备的生产迁至亚洲。 怀纳被迫裁员 250 人，设址马萨诸塞州的工厂顿时空空荡荡。 他告诉商业杂志《财富》："一夜间，生意烟消云散"。

数十年里，美国企业不断将生产线迁至海外。强生绝非孤例。大家在境外寻求廉价材料和廉价劳动力。全球化降低了成本，增加了效益，让无数企业赚得巨额利润。直到最近，为提高效率而调整供应链的竞争仍极激烈。

新冠大流行瘟疫则让人们看到了既有供应链的结构性弱点。具讽刺意味的是，美国经济的快速复苏却可能拖累大量企业，因为，如今到处都缺乏原材料和供应商、搞不到初级产品、芯片匮乏。新冠危机使高管们优化经营模式的界限暴露无遗。

中小企业尤受影响

尤其对无定价权和购买权的中小企业，供应链断裂正愈来愈成为一种商业风险。因为，哪里商品稀缺，哪里价格就涨。 10 月份，美国生产者价格指数攀高 8.6%，为 2010 年首次统计以来的最大涨幅。企业正在分析师们所说的将持续到 2024 年的巨大障碍下呻吟。--智能手机巨头苹果第三季度的销售额便减少了 60 亿美元；体育用品供应商耐克宣告，在越南的生产线部分停产，因此，预计至年底将减少生产1.6 亿双鞋；玩具公司孩之宝正受运费大幅上涨困扰，给利润带来压力；肉类替代品制造商 Beyond Meat情况亦同，股价持续下跌。

因此，越来越多企业毅然决然，将生产板块迁回国内。专家们称之为"回流"。该趋势在大瘟疫爆发之前已初露端倪。2019年美中贸易争端全面爆发后，不少美企就多多少少自愿计划减少对亚洲市场的依赖度。而眼下，由于需大于供，它们更不得不走出这一步。

康采恩大笔投资

由此，3 月份，英特尔宣布将投资 200 亿美元，在亚利桑那州新建两家芯片厂；通用汽车宣布，其电池生产迁回密歇根州，在那里设置锂产品创新基地；鉴于钢铁价格大涨，钢铁生产商--美国钢铁公司决定，不在海外，而是在阿拉巴马州或阿肯色州建造投资 30 亿美元的新厂；军火商洛克希德、通用电气集团、实验室设备供应商赛默飞世尔（Thermo Fisher）等也正受到将生产线迁回国内的诱惑。

英特尔在亚利桑那州新建的芯片厂

旨在加强美国经济的组织"回流倡议" （Reshoring Initiative ）报称，有 1800 多家美国公司有意将其全部或部分生产今年就迁回国；至年底，全美将出现 22万个新工作岗位，多于以往任何时候。该组织称，11年前，迁回国而创造的就业岗位只有约6000个。目前，尤其是在芯片、电动汽车电池、个人防护设备、药品和稀土等近年来受全球供应链瓶颈打击最重的产业，工作机会明显回归。

拜登总统深知，时间至关重要。在白宫，供应瓶颈问题早被定义为国家安全风险。今年2月，上任后不久，他即下令检查中心产业的供应链是否稳定。他提出的基础设施一揽子计划便旨在助本国企业一臂之力。几天前，相关法案终获国会批准。

谁来干活？

不过， 莫泽（Harry Moser）认为，政府的作为尚远远不够。这位回流问题专家表示，拜登总统采取的若干必要措施--例如投资半导体和电池生产--值得赞赏，然而，总体而言，相关的帮助过于表面化，不足以增强国内生产。

莫泽指出，"我们的生产成本高于德国 15%，比中国高 40%。"他本人担任一家中型机床制造厂老板凡22年。为取得持续性竞争优势，现年 53 岁的他要求降低企业成本负担，例如经由减税和对技术工人培训的长期投资。他强调， "如果我们不从根子上解决问题，就无法生产出足够的获补贴的芯片和电池，用于电子产品和车辆。"

密歇根的福特工厂

这位资深业内人士相信，回流趋势会持续下去，从而尤其能有力带动就业市场。根据华盛顿智库--经济政策研究所的计算结果，制造业创造的每一个工作岗位平均会再带来另外5个。在汽车、洗衣机等消费品业，甚至是7个以上。

不过，很多企业将会发现很难找到愿意应聘者。因为，自春季起，美国出现雇员辞职潮现象。美国人以创纪录的速度离职，原因是，他们正重新思考他们的工作生活。作为其结果，很多人不再接受任何工作，更何况是流水线上的工作。仅 9 月份就有 440 万美国人退职，数量超过以往任何时候。这一趋势被称为"伟大的辞职"，流布全美。

不过，在怀纳那里，这一趋势尚不适用。由于政府提供大笔资金，资助本国生产口罩，Shawmut 公司的这位老板成功迁回了海外生产线。很快，会有多达 300 人替他工作，比 1990 年代还多 50 人。怀纳承诺，生产所需的材料现在只来自当地供应商， "我们的供应链不再跨国界"。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。