 特朗普起诉德意志银行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2019

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时政风云

特朗普起诉德意志银行

美国总统特朗普对德意志银行以及金融企业Capital One提起诉讼，试图以此阻止国会众议院对这两家机构的“传唤”。众议院要求两家机构提供与特朗普财政状况有关的文件。

USA, Washington: Treffen zwischen Pence, Trump und Fabiana Rosales (Reuters/C. Barria)

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对特朗普总统财务状况感兴趣的，并不只有美国国会。据报道，纽约检察机构已经迫使德意志银行交出了涉及特朗普总统的一些文件。 (25.04.2019)

迈克尔·科恩（Michael Cohen）曾长期担任美国总统特朗普的律师。现在，他状告特朗普及其公司集团，索要至少190万美元违约律师费 (08.03.2019)

美国司法部周四公布了各界等待已久的通俄门调查报告。 司法部长在记者会上强调报告结果显示没有任何一名美国人企图在2016总统大选期间与俄方共谋。 此结论一出，民主党第一时间抨击司法部长刻意偏袒特朗普。 (19.04.2019)

对美国总统特朗普的两个调查性报道荣获2019年普利策奖。在21个类别的奖项中，有关美国恶性枪击事件的报道获得了其中3个。 (16.04.2019)

（德国之声中文网）周一，特朗普与子女--小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普、伊万卡·特朗普提起诉讼，反对国会提出的所谓"传唤"（subpoena）。这在美国指的是，有约束力地要求提供信息或司法程序中的证据。

此次事件中，德意志银行的一家美国分行以及金融企业Capital One被要求将与特朗普有关的金融文件上交给美国国会众议院委员会。

"干预隐私、僭越职权"

特朗普提交的诉状中，则称国会提出的要求是干预隐私和僭越职权。诉状称，国会此举的目的是对特朗普进行诋毁，并大肆窥探其个人财政状况。诉状称，此举的目的是要对特朗普造成"政治损害"，除了政治原因外，没有其它理由。

民主党人希望看到这些文件，以便在有关俄罗斯干预美国总统大选的调查中获取新的信息，包括特朗普是否在选战中获得俄罗斯的帮助。

德意志银行--特朗普的重要信贷方

德意志银行与特朗普的信贷关系可追溯到约20年前。在特朗普任总统前，该银行就曾向他发放高额贷款。

USA - Deutsche Bank - New York (picture-alliance/Photoshot)

当时，许多其它银行不再向这位房地产大亨提供资金。《纽约时报》报道说，这是由于特朗普遇到过一系列呆坏账和破产状况，给这些银行带来数亿美元计的损失。

自1月以来，美国民主党人在众议院占据多数。他们使用这一新权力对特朗普的财政状况进行调查。尽管特别调查员穆勒（Robert Mueller）在"通俄门"调查报告中没有认定特朗普的选战团队与俄罗斯有共谋行为，但民主党人仍怀疑特朗普在选战中接受了俄罗斯的帮助。

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