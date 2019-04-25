特朗普起诉德意志银行

（德国之声中文网）周一，特朗普与子女--小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普、伊万卡·特朗普提起诉讼，反对国会提出的所谓"传唤"（subpoena）。这在美国指的是，有约束力地要求提供信息或司法程序中的证据。

此次事件中，德意志银行的一家美国分行以及金融企业Capital One被要求将与特朗普有关的金融文件上交给美国国会众议院委员会。

"干预隐私、僭越职权"

特朗普提交的诉状中，则称国会提出的要求是干预隐私和僭越职权。诉状称，国会此举的目的是对特朗普进行诋毁，并大肆窥探其个人财政状况。诉状称，此举的目的是要对特朗普造成"政治损害"，除了政治原因外，没有其它理由。

民主党人希望看到这些文件，以便在有关俄罗斯干预美国总统大选的调查中获取新的信息，包括特朗普是否在选战中获得俄罗斯的帮助。

德意志银行--特朗普的重要信贷方

德意志银行与特朗普的信贷关系可追溯到约20年前。在特朗普任总统前，该银行就曾向他发放高额贷款。

当时，许多其它银行不再向这位房地产大亨提供资金。《纽约时报》报道说，这是由于特朗普遇到过一系列呆坏账和破产状况，给这些银行带来数亿美元计的损失。

自1月以来，美国民主党人在众议院占据多数。他们使用这一新权力对特朗普的财政状况进行调查。尽管特别调查员穆勒（Robert Mueller）在"通俄门"调查报告中没有认定特朗普的选战团队与俄罗斯有共谋行为，但民主党人仍怀疑特朗普在选战中接受了俄罗斯的帮助。