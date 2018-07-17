特朗普被轰「亲俄」 开记者会称「口误」

特朗普被轰亲俄 开记者会称「口误」

(德国之声中文网) 周一(7/16)，特朗普与普京并肩而立，说「没有理由相信是俄罗斯(介入选举)」。这句话引发舆论挞伐。

他说，回到美国後他感到相当困惑，不解为什么两党与情报单位会联合起来攻击自己。他说，他回去比对影片与讲稿，才发现自己在一句关键发言上发生口误，真正要说的是「没有理由相信『不是』俄罗斯」。

他在此记者会开头、结尾两次强调他对美国调查部门的全然信任。一开始的「我对情报单位全然信任」才刚说完，采访室里的照明就突然暗了，特朗普开玩笑说「噢他们把灯关了，一定是情报单位。」语毕，照明就恢复:「你们还好吗? 这有点怪，但还好。」

特朗普接着说，「我对情报单位全然信任支持，尽管俄罗斯的介入对选举结果完全没有影响。」

在野党对特朗普的「灭火行动」不甚满意。参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)说特朗普想要「脱逃」。

「慢了24小时，地点也不对。」他说，「如果总统不能对普京当面认错，说我们(国会)是对的、情报单位是对的，就起不了什么作用。」

参议院民主党领袖裴洛西(Nancy Pelosi)说特朗普的澄清「反而让我国更难堪」。

美国舆论延烧

美国铺天盖地谴责特朗普在赫尔辛基峰会的表现。

特朗普说，「美俄关系已经来到冷战以来的新低点。」通俄门纠缠已久，来自俄国的间谍活动与网路攻击也持续不断。就在美俄峰会前几天，美国才刚宣布起诉12名俄罗斯人黑客民主国家委员会、希拉里竞选团队的资讯系统。在峰会当天，美国司法部对一名俄罗斯女子提起诉讼，指控她涉嫌为俄罗斯政府工作、干预美国政治。

国会两党这次罕见地炮火一致，认为特朗普在普京面前没有气势，又贬低自己人。

媒体界也展开挞伐。CNN表示「从来没有一位美国总统会对俄罗斯投降。」ABC评论道「没有人想到总统会用这种方式在国际场合诋毁自己的情报单位，在俄罗斯面前屈居第二。」就连平时站在特朗普阵线的FOX新闻也没有出手相救，评论道「令人吃惊又失望」。

退休陆军将军哈吉士 (Ben Hodges)接受《德国之声》采访:「俄罗斯只会尊重强者。」虽然他不愿意太快对峰会成败做下判断，但是看到特朗普气势不如普京，他提醒道「虽然见面本身不会不好...但是如果你不清楚你想要什么，或是你不打算对俄罗斯施压的话，为了见面而见面不会有帮助。」

立法权如何平衡行政权

两党参议员考虑对俄罗斯采取更强硬的做法，以平衡这次特朗普的「失误」。几种选项包括加强经济制裁，通过决议表达对情报机构的实际支持，或是投入更多资源防止网路攻击、加强选举的公正性。

「我们还在考虑要怎么做，」共和党参议员寇尔克 (Bob Corker)说，「但你懂，总统在15分钟的记者会上所造成的伤害，可以抵消掉我们为了一个议案所付出的六个月的努力。」

罗法/夏立民 (综合报道)