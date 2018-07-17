 特朗普被轰「亲俄」 开记者会称「口误」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2018

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时政风云

特朗普被轰「亲俄」 开记者会称「口误」

面对庞大的国内舆论压力，特朗普尝试自救，自称在赫尔辛基记者会上说的话是「口误」。

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin (Reuters/L. Millis)

特朗普被轰亲俄 开记者会称「口误」

(德国之声中文网) 周一(7/16)，特朗普与普京并肩而立，说「没有理由相信是俄罗斯(介入选举)」。这句话引发舆论挞伐。

他说，回到美国後他感到相当困惑，不解为什么两党与情报单位会联合起来攻击自己。他说，他回去比对影片与讲稿，才发现自己在一句关键发言上发生口误，真正要说的是「没有理由相信『不是』俄罗斯」。

他在此记者会开头、结尾两次强调他对美国调查部门的全然信任。一开始的「我对情报单位全然信任」才刚说完，采访室里的照明就突然暗了，特朗普开玩笑说「噢他们把灯关了，一定是情报单位。」语毕，照明就恢复:「你们还好吗? 这有点怪，但还好。」

特朗普接着说，「我对情报单位全然信任支持，尽管俄罗斯的介入对选举结果完全没有影响。」

在野党对特朗普的「灭火行动」不甚满意。参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)说特朗普想要「脱逃」。

「慢了24小时，地点也不对。」他说，「如果总统不能对普京当面认错，说我们(国会)是对的、情报单位是对的，就起不了什么作用。」

参议院民主党领袖裴洛西(Nancy Pelosi)说特朗普的澄清「反而让我国更难堪」。

Ergebnisse des Treffen zwischen Putin und Trump

讽刺特朗普与普京的漫画，特朗普戴上俄罗斯传统头饰

美国舆论延烧

美国铺天盖地谴责特朗普在赫尔辛基峰会的表现。

特朗普说，「美俄关系已经来到冷战以来的新低点。」通俄门纠缠已久，来自俄国的间谍活动与网路攻击也持续不断。就在美俄峰会前几天，美国才刚宣布起诉12名俄罗斯人黑客民主国家委员会、希拉里竞选团队的资讯系统。在峰会当天，美国司法部对一名俄罗斯女子提起诉讼，指控她涉嫌为俄罗斯政府工作、干预美国政治。

国会两党这次罕见地炮火一致，认为特朗普在普京面前没有气势，又贬低自己人。

媒体界也展开挞伐。CNN表示「从来没有一位美国总统会对俄罗斯投降。」ABC评论道「没有人想到总统会用这种方式在国际场合诋毁自己的情报单位，在俄罗斯面前屈居第二。」就连平时站在特朗普阵线的FOX新闻也没有出手相救，评论道「令人吃惊又失望」。

退休陆军将军哈吉士 (Ben Hodges)接受《德国之声》采访:「俄罗斯只会尊重强者。」虽然他不愿意太快对峰会成败做下判断，但是看到特朗普气势不如普京，他提醒道「虽然见面本身不会不好...但是如果你不清楚你想要什么，或是你不打算对俄罗斯施压的话，为了见面而见面不会有帮助。」

立法权如何平衡行政权

两党参议员考虑对俄罗斯采取更强硬的做法，以平衡这次特朗普的「失误」。几种选项包括加强经济制裁，通过决议表达对情报机构的实际支持，或是投入更多资源防止网路攻击、加强选举的公正性。

「我们还在考虑要怎么做，」共和党参议员寇尔克 (Bob Corker)说，「但你懂，总统在15分钟的记者会上所造成的伤害，可以抵消掉我们为了一个议案所付出的六个月的努力。」

罗法/夏立民 (综合报道)

  • Although the US president had nothing but warm words for his Russian counterpart ahead of their meeting, their posture upon meeting was significantly more awkward. As they met for a brief photo call before close-door talks, the two men avoided eye contact and seemed unsure of how best to approach one another, with Trump slouching in his seat and Putin remaining engimatic.

    特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间

    僵硬的肢体语言

    尽管美国总统在峰会前对俄罗斯总统赞不绝口，他俩在会晤时的僵硬肢体语言则叫人看得尴尬。在磋商开始前、两人对媒体亮相时，都刻意避免目光接触，他们似乎都有些不安，不知道如何才能接近对方。两人坐下后，特朗普的坐姿懒散，而普京的坐姿则一如既往地显示出神秘。

  • They said they think it's Russia; I have President Putin, he just said it's not Russia, said Trump, on assurances from US intelligence agenices that the Russian government meddled in the 2016 presidential elections. This came mere seconds after Putin admitted in a press conference that he had be hoping for him to win over rival Hillary Clinton.

    特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间

    特朗普公开质疑本国情报机关

    面对美国情报机关怀疑俄罗斯政府干涉2016年美国总统大选，特朗普信誓旦旦地说：“他们都说确信是俄罗斯，可我问过了普京，他说不是俄罗斯干的。”有意思的是，就在特朗普说这话之前几秒钟，普京刚刚在新闻发布会上说，他当时确实希望特朗普能够战胜希拉里·克林顿当选总统。

  • A reporter for the progressive US publication The Nation was forcibly removed from the presidents' joint press conference, apparently for holding a sign. The sign seemed to read Nuclear Weapon Ban Treaty.

    特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间

    记者抗议遭驱逐

    美国左翼媒体《国家杂志》(The Nation)的一名记者在联合新闻发布会上被强行驱逐。据悉，这名记者在会场上高举着印有“禁止核武器条约”的标牌。

  • After giving a series of rambling answers to questions about Syria and Russian hacking, Trump was asked why he would trust President Putin's assurances over his own intelligence services. He abruptly changed the subject to Hillary Clinton. Where are those servers? he asked. Where are Hillary Clinton's emails?

    特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间

    希拉里的邮件呢？

    在漫无边际地回答了有关叙利亚和俄罗斯黑客袭击的问题后，特朗普被问到他为何相信普京向他保证自己的情报机构不会做出这等事，他却突然将话锋转向希拉里·克林顿。“那些服务器在哪儿？”他问道：“希拉里·克林顿的邮件在哪儿？”

  • President Putin reacted aggressively to questions from US reporters from the new agencies Reuters and the Associated Press. Can you name a single fact? he asked. He also swerved around a US reporter's question as to whether he directed government agents to interfere in American politics.

    特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间

    秀权力

    普京对路透社和美联社记者提出的问题反应有些激烈。“你能举出一个事实吗？”他问道。普京还回避了一位美国记者提出的问题：他是否指示政府部门特工干预美国的政策。

  • The ball's in your court, said Putin with an air of forced joviality as he presented Trump with a gift to mark their meeting. Trump had already congratulated the Russian president on one of the best ever World Cup tournaments. After he was handed the soccer ball, Trump appeared to surprise onlookers by tossing it into the crowd, where it was given to his wife Melania Trump.

    特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间

    接球！

    “球到你那儿啦”，普京在向特朗普展示带给他礼物时，欢快的口气似乎有些勉强。特朗普已经向普京祝贺俄罗斯办了一届“史上最好”的世界杯。收下这个足球礼物后，出乎人们的意料，特朗普把球扔向台下。后来人们把足球递给了他的夫人梅拉尼亚。

  • The two men again appeared ill at ease with one another at the end of the press conference, a stark contrast to their vows to work towards stronger ties. Both leaders were uncomfortably prompted to deny the existence of a dossier of compromising material collected by Russian agents during Trump's visits to the country before he was president.

    特朗普与普京会晤的7个微妙瞬间

    热络不起来

    记者会结束的时候，两位主角之间的互动仍有些生硬，这与他们强调要建立紧密联系的承诺形成强烈反差。特朗普和普京一致否认，特朗普当选总统前访问俄罗斯时，有过一份汇集俄罗斯情报人员搜集的爆料信息的“卷宗”。

    作者: Elizabeth Schumacher


 

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