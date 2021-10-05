特朗普自创社交平台：我有“真相”

（德国之声中文网）特朗普计划设立一个新的社交媒体平台。他宣布，这个名为"真相社交"（TRUTH Social）的平台测试版将于11月向受邀嘉宾开发，明年初正式上线，旨在"对抗互联网科技巨头的霸权"。

"我们生活在这样一个世界：塔利班在推特上抛头露面，而你们最爱的美国总统却被噤声"，特朗普说，"这是让人不能接受的。"特朗普表示，在此背景下，他建立了自己的媒体公司--特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group)。除了社交媒体，该集团还将推出一个以娱乐形式为主的视频平台。

今年1月华盛顿发生特朗普的支持者冲击国会山事件后，脸书、推特、YouTube等主要社交平台关闭了特朗普的账号。特朗普随即就表示有意建立自己的网络发声渠道。此前，特朗普是活跃在社交媒体上的一大"网红"，特别是在推特上，曾拥有8000万关注者。批评者指出，他的煽动性言论是极端人士冲击国会山、企图阻止国会确认拜登当选的一个诱因。

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推特CEO多西（Jack Dorsey）当时为永久屏蔽特朗普账号进行了辩护。他说，在冲击国会山的严重暴力事件后，封号是正确决定。但他同时承认，此举"开创了危险的先河：一个个人或者一个企业掌握着世界上部分人的公共话语权"。

美国社交平台封闭特朗普账号的做法，在国际上也引起争议。德国总理默克尔曾对这种禁言做法表示忧虑，认为涉及言论自由这项如此重要的基本权力，不能由私人企业说了算。

今年7月初，特朗普在弗罗里达州对脸书、推特和YouTube的所有方谷歌以及这几家公司的负责人提起了诉讼，指控他们侵犯言论自由，违反宪法。

特朗普媒体科技集团发布的新闻稿称，该集团是一家合并成立的上市公司，希望成为"自由派媒体财团"的竞争对手，抵抗硅谷的网络巨头，因为后者滥用其市场权力，压制美国国内的反对声音。

（德广联、路透社）

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