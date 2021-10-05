 特朗普自创社交平台：我有“真相” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2021

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时政风云

特朗普自创社交平台：我有“真相”

被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。

USA | Expräsident Donald Trump | Rede in Bedminster

（德国之声中文网）特朗普计划设立一个新的社交媒体平台。他宣布，这个名为"真相社交"（TRUTH Social）的平台测试版将于11月向受邀嘉宾开发，明年初正式上线，旨在"对抗互联网科技巨头的霸权"。

"我们生活在这样一个世界：塔利班在推特上抛头露面，而你们最爱的美国总统却被噤声"，特朗普说，"这是让人不能接受的。"特朗普表示，在此背景下，他建立了自己的媒体公司--特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group)。除了社交媒体，该集团还将推出一个以娱乐形式为主的视频平台。

今年1月华盛顿发生特朗普的支持者冲击国会山事件后，脸书、推特、YouTube等主要社交平台关闭了特朗普的账号。特朗普随即就表示有意建立自己的网络发声渠道。此前，特朗普是活跃在社交媒体上的一大"网红"，特别是在推特上，曾拥有8000万关注者。批评者指出，他的煽动性言论是极端人士冲击国会山、企图阻止国会确认拜登当选的一个诱因。

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特朗普支持者冲进国会大厦 总统认证程序遭中断

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半年前，特朗普被推特、脸书等社交平台封号。现在这位美国前总统将这些联网巨头告上法庭，指控它们侵犯言论自由。

联想到中国的审查制度，有人担心美国会变成下一个中国。但本文作者并不害怕，因为在美国，“至少特朗普政府不会因为大家支持拜登就要求社交平台封掉我们的账号，也不会因为我们说了反对特朗普的话，就让警察来训诫我们”。

在很长时间里，推特（Twitter）都是败选总统特朗普最重要的沟通渠道。然而，在发生了特朗普支持者冲击国会大厦事件后，推特采取了行动。

推特CEO多西（Jack Dorsey）当时为永久屏蔽特朗普账号进行了辩护。他说，在冲击国会山的严重暴力事件后，封号是正确决定。但他同时承认，此举"开创了危险的先河：一个个人或者一个企业掌握着世界上部分人的公共话语权"。

美国社交平台封闭特朗普账号的做法，在国际上也引起争议。德国总理默克尔曾对这种禁言做法表示忧虑，认为涉及言论自由这项如此重要的基本权力，不能由私人企业说了算。

今年7月初，特朗普在弗罗里达州对脸书、推特和YouTube的所有方谷歌以及这几家公司的负责人提起了诉讼，指控他们侵犯言论自由，违反宪法。

特朗普媒体科技集团发布的新闻稿称，该集团是一家合并成立的上市公司，希望成为"自由派媒体财团"的竞争对手，抵抗硅谷的网络巨头，因为后者滥用其市场权力，压制美国国内的反对声音。

 

（德广联、路透社）

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