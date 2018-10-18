 特朗普欲废《中导条约》 做给中国看？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2018

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时政风云

特朗普欲废《中导条约》 做给中国看？

原本被认为对俄罗斯态度温和的特朗普，如今宣布要退出当年苏美两国签署的《中导条约》。俄政界人士声称，这是特朗普要推动世界重回冷战时期的节奏。然而特朗普的这一步，实际上可能是“一箭双雕”，约束中国。

USA Elko Trump Statement (Reuters/J. Ernst)

特朗普在10月20日登上空军一号之际证实了退出《中导条约》的消息

（德国之声中文网）本周六（10月20日），美国总统特朗普在内华达参加一次中期选举选战活动期间向记者表示，美国将退出1987年签署的《美国与苏联关于销毁中程和中短程导弹的条约》--简称《中导条约》。该条约已经签署了近31年。特朗普表示："俄罗斯违反协议。他们多年来一直违反协议……我不知道为什么奥巴马总统不谈判或退出。我们不会让他们违反核协议，他们出去发展武器而我们不被允许……我们是那些留在协议中的人，我们尊重协议……但不幸的是，俄罗斯没有履行协议。所以我们将终止协议。我们将退出（协议）"

《中导条约》的英语全称为：Treaty between the U.S.S.R. and the U.S.A. on the Elimination of Their Intermediaterange and Shorter-range Missiles。是指冷战期间，美国与苏联之间签订的各自销毁中程导弹的公约。公约的签署经历了漫长、艰难的谈判过程。条约直接限制了美国和苏联在全球范围内部署有核打击能力的中程和中短程导弹的能力。

条约共十七条，规定双方须全部销毁所拥有的射程介乎500至1000公里的短程导弹，以及射程介乎1000至5500公里的中程导弹，包括搭载常规与核子弹头的导弹、导弹的陆基发射器。规定美苏双方不得再生产、试验中程导弹和中短程导弹。双方都拥有就地核查的权利。该条约的签署，被部分观察人士视为战后美、苏裁军谈判历史上达成的第一个真正减少核武器数量的条约。它是美、苏在内政和外交上各有所需和相互妥协的产物。

俄罗斯先提出"退群"

2013年，俄罗斯当局就曾提出了俄罗斯退出条约的可能性。多年来，俄方一直声称自己销毁了大约1800枚导弹，而美国只销毁了大约800枚。同时，俄方认为一些在大气层内活动的美国无人机其实与中程导弹无异。美国实际上已经违反了条约。

同时，美国也不断向俄罗斯发出类似指责，批评早在2008年，俄罗斯就测试了地面发射的射程为500至5500公里的巡航导弹，而这种实验是美俄《中导条约》明令禁止的。

USA Drohne in Hangar (Getty Images/I. Brekken)

俄罗斯批评美军的高空无人机作用等同中程导弹

另有中国的外交内参资料指出：《中导条约》所规定销毁的两国中程和中短程导弹的数量，只占它们拥有的全部核武器实力的3～4%，并未触其根本，亦不能动摇两国的核霸权和核垄断的地位。

德新社报道称，美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）已经于特朗普做出上述表态的同一天启程前往俄罗斯，与俄方就与《中导条约》有关的问题进行讨论。

美俄签协议 中国"钻空子"？

由于当时只有美国和苏联签署了相关禁武协议，间接使得中国成了冷战末期全球唯一能出口相关类型导弹的国家。有美国媒体报道称博尔顿下星期出访莫斯科时会向俄罗斯领导人通报美国退出的计划，部分原因是中国正不受约束地大力研发和部署相关武器，并威胁到美国的安全。

据包括"新浪军事"在内的中国媒体援引沙特前国防力量总监哈立德·本·苏尔坦亲王的回忆录《沙漠勇士》报道，1988年，美国《华盛顿邮报》报道中国当时正在和沙特进行一项军贸活动，合同的内容是射程可达2800公里的中程弹道导弹"东风-3号(北约称之为CSS-2)。而那时的沙特和中国不但没有正式建交，还在和台湾保持着邦交关系。如今，美国是沙特最大的军武供应商之一。虽然近日死于沙特驻土耳其大使馆的一名利雅得当局批评利者使得国际社会和沙特阿拉伯的关系颇为紧张。

世界"重回冷战"？

美国总统特朗普在最新的相关表态中也提及了中国。他表示，如果俄罗斯和中国无法一起签署新的协议，美国将开始重新制造相关武器。同时俄罗斯外交部一位不愿意透露姓名的消息人士向俄罗斯国际文传电讯社表态称，华盛顿早就想"故意一步一步的"让《中导条约》作废。美国正在尝试推卸责任及伙伴关系。"（美国）梦的主要目的是实现一个单极世界"。俄罗斯议员普什科夫(Alexey Pushkov)在推特上称，美国退出《中导条约》之举是继2001年美国退出《反弹道导弹条约》之后，对世界整个战略稳定体系的又一次重大打击，他认为："美国正在推动世界重回冷战"。

中国"观察者"网在一篇评论中指出，《中导条约》加上此前1972年签署的《反导条约》，构成了维持美俄核平衡的条约体系。2001年12月13日，美国总统布什向俄罗斯发出通知，宣布美国退出《反导条约》。如果特朗普按布什当年先例，通知俄方退出《中导条约》，那就意味着美俄两国的中程导弹发展的主要法理限制就此宣告失效。

  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/Zuma Press/Planet Pix/A. Nikolsky)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    练兵场

    9月11日至17日，名为“东方-2018”（Vostok-2018）的联合军演在俄罗斯远东地区展开。俄罗斯总统普京亲临现场。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    规模超前

    俄罗斯国防称，此次军演规模空前，就连1981年苏联时期的那场大规模军演也无法与其同日而语。参与演习的包括大约30万名军人、1000架飞机、36000辆战车以及多达80艘舰艇。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    红旗飘飘

    俄罗斯的邻国中国和蒙古也参加了演习。中国方面派出了3000名士兵以及900台武器装备，包括数架飞机和直升机。

  • Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin und Xi Jinping besuchen das russische Kinderzentrum Ocean (Reuters/M. Metzel)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    习近平缺席

    之前在符拉迪沃斯托克参加“东方经济论坛”的习近平，在与普京友好互动之后，却没有留下来出席军演阅兵。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    入围“实战核心”

    俄罗斯和中国从2003年以来共同参加了超过30次军演。这次是中国第一次在战略层面上加入演习。有专家分析，中国一直希望被邀请参加军事演习的"实战核心"部分，而不仅仅是局限在警员或反恐训练领域。

  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    面包会有的

    普京在国防部长绍伊古（右）和总参谋长格拉西莫夫（左）陪同下，视察野战食堂。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    军队现代化

    西方评论人士认为，今年远东的军演是俄罗斯军队现代化努力的一部分。图为军方人员正在装载防空导弹装置。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    大规模对抗操演

    专家将演习描述为冷战后最大的全球“对抗彩排”，目的是检验俄罗斯展开大规模冲突的能力。图为Tsugol训练基地的俄军的Ka-52型直升机。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/Screen grab/Ministry of Defence of the Russian Federation)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    两栖登陆

    此次演习在西伯利亚东部地区及包括日本海、白令海和鄂霍次克海在内的五个训练区举行。俄罗斯太平洋和北方舰队也参与其中。图为俄海军两栖登陆舰亚历山大·奥特拉科夫斯基号（Alexander Otrakovsky）。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/A. Yereshko)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    西边不亮东边亮

    欧安组织关于限制成员国常规武装部队规模文件使俄罗斯西部的军队规模受到限制。因此历来东部地区的演习和兵力规模大于西部的演习。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    放飞

    无人机也在西伯利亚远东地区的这次演习中一显身手。图为俄军士兵准备让无人机升空。

    作者: 叶宣


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俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

9月11日至17日，俄罗斯冷战后最大规模的军事演习在该国远东地区展开。中国也参与其中。西方评论人士认为，此次演习是俄罗斯向美国“秀肌肉”。 (14.09.2018)  

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