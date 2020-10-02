特朗普是有关新冠虚假信息的最大推手？

（德国之声中文网）特朗普在推特上宣布他和他的妻子梅拉尼亚新冠病毒检测呈阳性反应，几分钟后，社交媒体出现了这样的嘲讽："现在总算有一条特朗普发的推文是正面（阳性，positive）的了"，"愿病毒迅速从特朗普那里康复，保重了病毒"，"嗯，因果报应"或"我建议服用一瓶消毒剂"。

这种对特朗普确诊的幸灾乐祸，一方面是因为他两极分化的政策，另一方面也可能是因为特朗普先前对新冠危机的处理。根据美国康奈尔大学研究小组的调查结果，传播新冠病毒假信息的情况比以前还要多。

研究怎么说？

纽约州伊萨卡市的一所私立大学审核了来自世界各地3800万篇英语媒体报道。据称，1月1日至5月26日期间发表的报道中，有超过52.2万篇散布了有关新冠病毒的假信息。

据称，这是第一项针对传统和在线媒体审核新冠假信息的大规模研究，来自伊萨卡的研究人员得出的结论是"美国总统特朗普可能是COVID-19假信息的最大推手"。在假信息案例中，37.9％的报道提到了特朗普。

这个由四人组成的研究小组使用云端数据库检查了来自平面、电视和线上领域的7百万家媒体。根据研究人员的说法，有110万篇文章含有COVID-19的假信息，约占了所有被调查的文章的3％。

特朗普散布了哪些错误信息？

特朗普散布的多数"假信息"案例都是关于新冠病毒的"奇迹疗法"。特朗普在四月声称可以透过注射消毒剂来对抗病毒之后，出现了许多相关文章。后来，他的团队解释这一声明只是个"想法"，而特朗普本人解释他只是在"讽刺"。

特朗普多次称疟疾药物羟氯喹可以治疗新冠病毒后，假信息的数量有着少量但也算显著的增加。特朗普称这种药物是"上帝的礼物"，可能是医学史上最大的突破之一。但是，羟氯喹对新冠病毒的有效性尚未获得证明。特朗普散布的其他假信息还包括病毒会"像魔法般突然消失"，或"将更常听到病毒来自中国实验室"的理论。

特朗普是否故意淡化了病毒危险性？

美国传奇记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）最近在他的新书《愤怒》（Rage）中写道，特朗普总统在2月7日的一次采访中表示："这是致命的东西，比流感还致命。"

这与特朗普公开发表的言论非常不同。特别是疫情刚开始时，他严重低估COVID-19的风险，并声称死亡率低于流感。同时，他在人群中举行竞选活动，经常取笑戴着口罩的竞选对手拜登。

在与伍德沃德的一次采访中，特朗普很早就承认，他是故意隐瞒大众病毒的真实危险性。3月19日的采访时他说："老实说，鲍勃，我一直想淡化它。我仍然喜欢淡化它，因为我不想造成恐慌。"

特朗普的假信息造成了什么损害？

大量假信息和新冠病毒的传染或死亡之间很难找到直接的因果关系，疫情的蔓延还有其他许多因素。还有一个问题就是，假信息的传播是否可以怪罪在一个人身上。

但是，康奈尔大学研究中心的负责人莎拉·埃瓦内加（Sarah Evanega）明确指出，假信息的风险仍然存在："如果人们因为不科学和缺乏根据的主张而受到误导，他们遵守官方准则的机率就越低。"这可能会导致他们促进新冠病毒的传播。

美国已有类似的悲惨案例：在特朗普声明所谓消毒剂的治愈作用后不久，四名美国人喝了消毒剂之后死亡。美国卫生官员表示，有许多人因为消毒剂中毒。

媒体扮演着什么角色？

假信息必须透过媒体才能传播。疫情期间，特朗普利用推特发表了他对新冠病毒的看法，大众传媒为他及他的主张提供了平台。

康奈尔大学的研究小组发现，只有16.4％的假信息报道最终得到修正。因此，大多数的错误主张都未经质疑或纠正，而得以传播。媒体在传播假信息方面起着"巨大的作用"。这项研究总结说："通过报道有影响力人物的言论，而不进行核实或查证这些言论的真实性，媒体就有可能无意中助长假信息的传播。"

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