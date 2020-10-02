特朗普是有关新冠虚假信息的最大推手？

（德国之声中文网）特朗普在推特上宣布他和他的妻子梅拉尼亚新冠病毒检测呈阳性反应，几分钟后，社交媒体出现了这样的嘲讽："现在总算有一条特朗普发的推文是正面（阳性，positive）的了"，"愿病毒迅速从特朗普那里康复，保重了病毒"，"嗯，因果报应"或"我建议服用一瓶消毒剂"。
这种对特朗普确诊的幸灾乐祸，一方面是因为他两极分化的政策，另一方面也可能是因为特朗普先前对新冠危机的处理。根据美国康奈尔大学研究小组的调查结果，传播新冠病毒假信息的情况比以前还要多。
研究怎么说？
纽约州伊萨卡市的一所私立大学审核了来自世界各地3800万篇英语媒体报道。据称，1月1日至5月26日期间发表的报道中，有超过52.2万篇散布了有关新冠病毒的假信息。
据称，这是第一项针对传统和在线媒体审核新冠假信息的大规模研究，来自伊萨卡的研究人员得出的结论是"美国总统特朗普可能是COVID-19假信息的最大推手"。在假信息案例中，37.9％的报道提到了特朗普。
这个由四人组成的研究小组使用云端数据库检查了来自平面、电视和线上领域的7百万家媒体。根据研究人员的说法，有110万篇文章含有COVID-19的假信息，约占了所有被调查的文章的3％。
特朗普散布了哪些错误信息？
特朗普散布的多数"假信息"案例都是关于新冠病毒的"奇迹疗法"。特朗普在四月声称可以透过注射消毒剂来对抗病毒之后，出现了许多相关文章。后来，他的团队解释这一声明只是个"想法"，而特朗普本人解释他只是在"讽刺"。
特朗普多次称疟疾药物羟氯喹可以治疗新冠病毒后，假信息的数量有着少量但也算显著的增加。特朗普称这种药物是"上帝的礼物"，可能是医学史上最大的突破之一。但是，羟氯喹对新冠病毒的有效性尚未获得证明。特朗普散布的其他假信息还包括病毒会"像魔法般突然消失"，或"将更常听到病毒来自中国实验室"的理论。
特朗普是否故意淡化了病毒危险性？
美国传奇记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）最近在他的新书《愤怒》（Rage）中写道，特朗普总统在2月7日的一次采访中表示："这是致命的东西，比流感还致命。"
这与特朗普公开发表的言论非常不同。特别是疫情刚开始时，他严重低估COVID-19的风险，并声称死亡率低于流感。同时，他在人群中举行竞选活动，经常取笑戴着口罩的竞选对手拜登。
在与伍德沃德的一次采访中，特朗普很早就承认，他是故意隐瞒大众病毒的真实危险性。3月19日的采访时他说："老实说，鲍勃，我一直想淡化它。我仍然喜欢淡化它，因为我不想造成恐慌。"
特朗普的假信息造成了什么损害？
大量假信息和新冠病毒的传染或死亡之间很难找到直接的因果关系，疫情的蔓延还有其他许多因素。还有一个问题就是，假信息的传播是否可以怪罪在一个人身上。
但是，康奈尔大学研究中心的负责人莎拉·埃瓦内加（Sarah Evanega）明确指出，假信息的风险仍然存在："如果人们因为不科学和缺乏根据的主张而受到误导，他们遵守官方准则的机率就越低。"这可能会导致他们促进新冠病毒的传播。
不实言论一出，各大报争相报道，是否也在变相帮助传播？
美国已有类似的悲惨案例：在特朗普声明所谓消毒剂的治愈作用后不久，四名美国人喝了消毒剂之后死亡。美国卫生官员表示，有许多人因为消毒剂中毒。
媒体扮演着什么角色？
假信息必须透过媒体才能传播。疫情期间，特朗普利用推特发表了他对新冠病毒的看法，大众传媒为他及他的主张提供了平台。
康奈尔大学的研究小组发现，只有16.4％的假信息报道最终得到修正。因此，大多数的错误主张都未经质疑或纠正，而得以传播。媒体在传播假信息方面起着"巨大的作用"。这项研究总结说："通过报道有影响力人物的言论，而不进行核实或查证这些言论的真实性，媒体就有可能无意中助长假信息的传播。"
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那些“中招”确诊新冠病毒的名人们
特朗普夫妇
美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。
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那些“中招”确诊新冠病毒的名人们
罗伯·派丁森
34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。
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巨石强森
美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。
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“喜剧之王”志村健
日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。
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巴西球星内马尔
根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”
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意大利前总理贝卢斯科尼
现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。
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短跑名将博尔特
牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。
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西班牙影帝班德拉斯
西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。
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宝莱坞巨星阿米塔巴昌
印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。
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那些“中招”确诊新冠病毒的名人们
巴西总统博索尔纳罗
疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。
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美国影星汤姆·汉克斯
美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。
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加拿大第一夫人
加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。
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英国首相约翰逊
今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。
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那些“中招”确诊新冠病毒的名人们
欧盟首席谈判代表巴尼耶
欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。
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那些“中招”确诊新冠病毒的名人们
白俄罗斯总统卢卡申科
白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。
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玻利维亚临时总统阿涅斯
玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。
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那些“中招”确诊新冠病毒的名人们
洪都拉斯总统埃尔南德斯
洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。
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瓜地马拉总统贾马太
瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。
作者: Rebecca Staudenmaier