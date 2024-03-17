特朗普：如不能当选 将会看到“一片血海”

（德国之声中文网）如果特朗普输掉总统大选，美国是否会陷入“一片血海”？这位该国前总统的一番言论再次引起了公众的不安。目前尚不清楚他的具体意图是什么。

在最近的一次竞选活动中，特朗普宣布了如果胜选，将如何加大对中国汽车在美国市场销售的限制时做出了上述评论。

这位共和党人，中国在墨西哥建造了一些巨大的工厂，并想最终将那里生产的汽车销售到美国。就此，特朗普向中国国家主席习近平发出警告称：“我们将对每一辆越过边境的汽车征收100%的关税，如果我当选，你们将无法再销售这些汽车。”紧接着他说：“如果我没被选上，将会出现“一片血海”……这个国家将陷入一片血海”。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

“再来一次1月6日”？

美国总统乔·拜登的竞选团队抓住了特朗普的这一言论，并指责这位共和党人想要“再来一次1月6日”，CNN报道称。拜登团队是指2021年1月6日的事件，当时特朗普的支持者冲击了首都华盛顿的国会大厦。从目前的情况来看，特朗普和拜登极有可能将在11月的选举中再次对决。

特朗普的竞选团队进行了反驳。称这位前总统是在谈论拜登政策对美国汽车工业的影响，CNN援引竞选发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）的相关表态报道称。特朗普的意思是：“拜登的政策将会给汽车工业及其工人带来经济上的血腥灾难”。

这不是特朗普在俄亥俄州出现时对即将于11月进行的美国总统选举所做的唯一一次挑衅性评论。这位77岁的老人在该州的选战活动上表示“如果这次选举没有赢，我不确定这个国家是否会再有选举”。

历史性的大选

3月中旬，在佐治亚州初选中获胜后，现任总统拜登已获得了党内提名所需要的1968票，这意味着，他将再次成为民主党总统候选人。美国前总统特朗普因试图推翻2020年总统大选结果而在佐治亚州面临起诉。

美国前总统特朗普也于3月12日在佐治亚州、密西西比州和华盛顿州的共和党初选中获胜，以此，他也赢得了所需的1215名代表席位，锁定共和党总统候选人。特朗普在共和党初选中的最后一个竞争对手、前联合国大使黑利（Nikki Haley）上周退出了竞选。

特朗普和拜登的出线意味着，这将是美国近70年来首次有两名相同的总统候选人再次对决。

（德新社、美联社、路透社）

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