特朗普周五确定出席APEC 无计划再办G7

(德国之声中文网) 周四(18日)，美国高官向法新社证实，美国总统特朗普将参加这个礼拜举行的亚太经合会(APEC)视频峰会。这将是特朗普2017年以来首度参加会议。去年特朗普原打算参加在智利举办的APEC峰会，但是最后智利却因爆发反政府运动而取消峰会。

本次亚太经济合作会议(APEC)由马来西亚主办，因应疫情将透过视频举行，中国国家主席习近平也有与会。习近平不仅将在周五参与领导人的会晤，也已经在周四的领袖会议上发表演说。

习近平在此次APEC峰会正式开幕前的工商领导人峰会上发表讲话中称，目前全球已经进入了“共抗新冠肺炎疫情、探索世界经济复苏道路的重要时刻……新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。”虽然在演讲中没有直接点名或针对美国，但从他“单边主义、保护主义、霸凌行径上升”的描述中，可以看出他发言针对的方向。

美国负责APEC的官员在上周对外表示，美国还没有决定由谁代表出席APEC，认为在中国扩大亚洲影响力的背景下，习近平应该会成为全场焦点。白宫拒绝评论此事。

上周末的东盟峰会，美国政府派出国家安全顾问奥布莱恩作为与会代表，层级较其他国家为低而被诟病。在峰会上，15个会员国甚至签署了由中国领衔的贸易协定。美国商会在周一对于美国被冷落表示担忧，也说15个国家签署RCEP贸易协定等于形成了世界上最大的自由贸易同盟，给予中国在该地区主导性角色。

特朗普无暇顾及国际参与

美国总统特朗普现在忙于打选举诉讼，希望保住他的总统位置。对于他曾在今年6月因为疫情取消的G7峰会，美国有三名外交官透露，至今特朗普仍然重办峰会的打算。国家领导人在参与这类峰会之前，通常都会花上好几个月的时间预先拟定联合声明。三名外交官表示，特朗普团队没有把G7峰会排在时间表上，过去几个月也没有与其他国家洽谈联合声明。

特朗普在今年八月曾预告说，他希望在大选过后「气氛比较平静时」再举办G7峰会。此外，他还批评G7的成员国是「一群非常过时的国家」，表示有意邀请澳洲、俄罗斯、韩国、印度等国出席。然而，美国总统特朗普到现在还不愿意承认自己在11月3日的总统大选竞选失利，现在看起来要在明年1月20日交棒以前筹办G7非常困难。

张慈/杨威廉 (路透社)

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