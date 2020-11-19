 特朗普周五确定出席APEC 无计划再办G7 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普周五确定出席APEC 无计划再办G7

上周美国总统特朗普没有出席东盟峰会，结果15国就签订了RCEP贸易协定。官员透露，在此背景下，特朗普有望出席亚太经济合作会议(APEC)线上峰会。

Washington Präsident Trump | PK Impfstrategie

(德国之声中文网) 周四(18日)，美国高官向法新社证实，美国总统特朗普将参加这个礼拜举行的亚太经合会(APEC)视频峰会。这将是特朗普2017年以来首度参加会议。去年特朗普原打算参加在智利举办的APEC峰会，但是最后智利却因爆发反政府运动而取消峰会。

本次亚太经济合作会议(APEC)由马来西亚主办，因应疫情将透过视频举行，中国国家主席习近平也有与会。习近平不仅将在周五参与领导人的会晤，也已经在周四的领袖会议上发表演说

习近平在此次APEC峰会正式开幕前的工商领导人峰会上发表讲话中称，目前全球已经进入了“共抗新冠肺炎疫情、探索世界经济复苏道路的重要时刻……新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。”虽然在演讲中没有直接点名或针对美国，但从他“单边主义、保护主义、霸凌行径上升”的描述中，可以看出他发言针对的方向。

美国负责APEC的官员在上周对外表示，美国还没有决定由谁代表出席APEC，认为在中国扩大亚洲影响力的背景下，习近平应该会成为全场焦点。白宫拒绝评论此事。

上周末的东盟峰会，美国政府派出国家安全顾问奥布莱恩作为与会代表，层级较其他国家为低而被诟病。在峰会上，15个会员国甚至签署了由中国领衔的贸易协定。美国商会在周一对于美国被冷落表示担忧，也说15个国家签署RCEP贸易协定等于形成了世界上最大的自由贸易同盟，给予中国在该地区主导性角色。

USA I Protest von Trump Unterstützern

特朗普的支持者在选举过后，继续上街游行呼吁拜登不要「偷走选举」

特朗普无暇顾及国际参与

美国总统特朗普现在忙于打选举诉讼，希望保住他的总统位置。对于他曾在今年6月因为疫情取消的G7峰会，美国有三名外交官透露，至今特朗普仍然重办峰会的打算。国家领导人在参与这类峰会之前，通常都会花上好几个月的时间预先拟定联合声明。三名外交官表示，特朗普团队没有把G7峰会排在时间表上，过去几个月也没有与其他国家洽谈联合声明。

特朗普在今年八月曾预告说，他希望在大选过后「气氛比较平静时」再举办G7峰会。此外，他还批评G7的成员国是「一群非常过时的国家」，表示有意邀请澳洲、俄罗斯、韩国、印度等国出席。然而，美国总统特朗普到现在还不愿意承认自己在11月3日的总统大选竞选失利，现在看起来要在明年1月20日交棒以前筹办G7非常困难。

张慈/杨威廉 (路透社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

日澳签订军事协定 四国再度演习抗中

在澳大利亚与日本签订协定加强军事合作的同一天，美日印澳四国共同举行的联合军演也在北阿拉伯海登场，明确展现出共同对抗中国势力扩张的决心。  

张忠谋代表台湾参加APEC 民间团体盼为人权发声

台积电创始人张忠谋将于11月20日作为台湾代表参加线上举行的亚太经合组织“经济领袖会议”。台湾民间团体呼吁他在会议期间倡议成立亚太人权法院，并向中国政府提出包括李明哲在内的人权遭迫害者名单。  

相关内容

China Präsident Xi Jinping

APEC峰会：习近平向“脱钩”和“小圈子”说不 19.11.2020

特朗普大概率败选后，习近平采取了反守为攻的态势。先是和多国缔结了世界上最大的自由贸易协定，然后又在最新的APEC会议上以多边主义先锋的姿态示人。

Unterstützer der indischen Regierung verbrennen Chinas Fahne

边境冲突下一步? 印度反制中国的6大招 19.06.2020

过去20年里，印度与美国的关系在军事和政治上都相当密切，美国总统特朗普甚至力邀印度总理莫迪出席下一届七国集团峰会，但印度也一直避免与中国强碰。现在，中印关系会不会因为边界冲突而急转直下?

Premierminister Shinzo Abe Japan Ausweitung Maßnahmen Coronavirus

安倍有意推动G7发表涉港联合声明 10.06.2020

在对中国港版国安法审慎表态后，安倍突然表示将利用七国集团峰会之机，领衔推动批评中国的联合声明。北京对此表明严重关切。

广告

媒体看中国

Myanmar Asean-Gipfel in Naypyidaw eröffnet Flaggen

德语媒体：亚太国家在联合制衡中国

亚太15个国家签署自贸协定后，德语媒体的反应除了扼腕感慨中国势不可挡和欧洲不够给力，也有评论员看出了亚洲各国自觉和联合制衡中国的苗头。  