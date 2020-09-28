“特朗普丑闻不再是什么了不得的事情”

（德国之声中文网）上周日（9月27日）晚间，华盛顿政界似乎在数分钟时间里屏息静气：《纽约时报》刊登一篇独家报告揭称，在10到15年时间里，特朗普总统未向联邦层面交过所得税，在2016年的总统任期第一年只交过750美元的所得税。

该报告证实，要么特朗普在纳税问题上胡作非为，要么他是一个糟糕透顶的生意人--或者，更可能的是，两者兼有。作为比较：美国公民年均交税12200美元，高出特朗普16倍。报道出来后，特朗普总统本人立即称相关信息是自由派媒体传播的谎言，意在诋毁他。

首次电视辩论前夕

自由派的《纽约时报》恰在特朗普和拜登首次电视辩论前夕投放这枚新闻炸弹，绝非巧合，明显是期待着，相关信息会有助于民主党挑战者拜登在周二的首次电视辩论中加分。数月来，该报使出所有传媒手段阻止特朗普再度当选。时值新冠之年，由于候选人及其团队几乎无法举行公开的选战集会，这一90分钟的电视辩论便有了特殊意义，会受到千百万选民的高度关注。

此次电视辩论议题共6大块，各占15分钟：最高法院，具体而言就是一周半前去世的自由派法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的后继者人选、新冠疫情COVID-19、经济、种族主义、城市暴力、两人迄今的政绩、选举的融合性。美国情报机构担心发生类似2016年的他国施加影响现象。数星期来，特朗普一直宣称，邮寄投票不保险、易受操控。他由此为届时对可能的落败提起诉讼铺平了道路。此外，在辩论实时转播期间不做事实验证。

哥伦比亚大学巴纳德学院（Bernard College）政治学者贝尔曼（Sheri Berman）认为，《纽约时报》的这一报道可能不会改变特朗普支持者们的投票意愿。她认为，身处目前高度两极化的传媒世界，很多人对此事所知甚少；再者，数年来， 人们对层出不穷的撒谎故事和丑闻已习以为常："在美国这里，这已不再是什么了不得的事情。"

特朗普“聪明”的证据

还不止这些：这位学者还认为这是可能的，即：在某些支持者那里，特朗普的避税行为还可能赢分，因为，在他们看来，此一行为是总统如何精明的证据，显示他非常清楚，采用何种手法能给自己捞取最大好处。

那么，拜登又有何种可能性，在美国国内外将有千百万人观看的如此重要的首次电视辩论中得分？

特朗普的拥护者甚至十分欣赏他的投机手段

为能切实影响那些尚未作出决定的男女选民，拜登必须聚焦于自己的强项，强调为何是他更适合当总统，更能处理新冠危机之中以及瘟疫过后的经济困题。他也应在辩论强调，他将让富有经验的人士进入政府，执政首天就有行动能力。贝尔曼指出，"2016那年我们从希拉里·克林顿的选战中看到了，光聚焦于对手的负面是不够的。"

贝尔曼女士相信，在特朗普的大多数支持者那里，有关他的可能的避税行为报道并未产生什么影响，"如今，大家都知道，特朗普何许人也。他们选他是因为他的政策--或者，仅仅是因为，他们不喜欢民主党人。"

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