“特朗普丑闻不再是什么了不得的事情”

（德国之声中文网）上周日（9月27日）晚间，华盛顿政界似乎在数分钟时间里屏息静气：《纽约时报》刊登一篇独家报告揭称，在10到15年时间里，特朗普总统未向联邦层面交过所得税，在2016年的总统任期第一年只交过750美元的所得税。
该报告证实，要么特朗普在纳税问题上胡作非为，要么他是一个糟糕透顶的生意人--或者，更可能的是，两者兼有。作为比较：美国公民年均交税12200美元，高出特朗普16倍。报道出来后，特朗普总统本人立即称相关信息是自由派媒体传播的谎言，意在诋毁他。
首次电视辩论前夕
自由派的《纽约时报》恰在特朗普和拜登首次电视辩论前夕投放这枚新闻炸弹，绝非巧合，明显是期待着，相关信息会有助于民主党挑战者拜登在周二的首次电视辩论中加分。数月来，该报使出所有传媒手段阻止特朗普再度当选。时值新冠之年，由于候选人及其团队几乎无法举行公开的选战集会，这一90分钟的电视辩论便有了特殊意义，会受到千百万选民的高度关注。
拜登能在电视辩论中表现出自己的优势吗？还是只能集中攻击特朗普的弱点？
此次电视辩论议题共6大块，各占15分钟：最高法院，具体而言就是一周半前去世的自由派法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的后继者人选、新冠疫情COVID-19、经济、种族主义、城市暴力、两人迄今的政绩、选举的融合性。美国情报机构担心发生类似2016年的他国施加影响现象。数星期来，特朗普一直宣称，邮寄投票不保险、易受操控。他由此为届时对可能的落败提起诉讼铺平了道路。此外，在辩论实时转播期间不做事实验证。
哥伦比亚大学巴纳德学院（Bernard College）政治学者贝尔曼（Sheri Berman）认为，《纽约时报》的这一报道可能不会改变特朗普支持者们的投票意愿。她认为，身处目前高度两极化的传媒世界，很多人对此事所知甚少；再者，数年来， 人们对层出不穷的撒谎故事和丑闻已习以为常："在美国这里，这已不再是什么了不得的事情。"
特朗普“聪明”的证据
还不止这些：这位学者还认为这是可能的，即：在某些支持者那里，特朗普的避税行为还可能赢分，因为，在他们看来，此一行为是总统如何精明的证据，显示他非常清楚，采用何种手法能给自己捞取最大好处。
那么，拜登又有何种可能性，在美国国内外将有千百万人观看的如此重要的首次电视辩论中得分？
特朗普的拥护者甚至十分欣赏他的投机手段
为能切实影响那些尚未作出决定的男女选民，拜登必须聚焦于自己的强项，强调为何是他更适合当总统，更能处理新冠危机之中以及瘟疫过后的经济困题。他也应在辩论强调，他将让富有经验的人士进入政府，执政首天就有行动能力。贝尔曼指出，"2016那年我们从希拉里·克林顿的选战中看到了，光聚焦于对手的负面是不够的。"
贝尔曼女士相信，在特朗普的大多数支持者那里，有关他的可能的避税行为报道并未产生什么影响，"如今，大家都知道，特朗普何许人也。他们选他是因为他的政策--或者，仅仅是因为，他们不喜欢民主党人。"
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
特朗普的避税经
纽约时报：特朗普2016和2017各缴750美元所得税
据《纽约时报》9月27日引用纳税申报数据报道，美国总统特朗普在2016和2017年各缴纳约750美元联邦所得税。在之前15年里，他有10年根本没缴纳所得税，大多数情况下是因为他报告旗下企业损失超过盈利。特朗普的税务资料被揭露，正值离11月3日美国总统大选只剩一个多月的时间。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝透露来源，但称消息人士是透过合法管道取得资料。
-
特朗普的避税经
特朗普：“假新闻”
特朗普在当天举行的记者会上否认上述报道，称其“完全是假新闻”。他说，事实上，他交了税，但是报税表正在被审计。当被追问何时能公开自己的报税表时，特朗普没有给出明确答复。特朗普和拜登的第一场总统候选人电视辩论将于9月29日举行。分析认为，纽约时报的报道可能将影响特朗普在蓝领选民中的支持率。
-
特朗普的避税经
2016年竞选期间拒绝公开税务信息
在2016年总统竞选期间，特朗普就曾以“正在接受审计”为由拒绝公开税务信息。他也是40多年来第一位拒绝公开财务记录的美国总统。
-
特朗普的避税经
最高法允许检察官万斯调阅特朗普财务记录
2016年大选前夕，两名女性自称与特朗普有染并收到“封口费”，促使民主党人、纽约市曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)开始调查特朗普集团是否伪造商业记录隐瞒“封口费”。万斯的诉求受到曼哈顿联邦法院和第二联邦巡回上诉法院支持，联邦最高法院今年7月9日就特朗普方的上诉做出裁决，允许万斯调阅特朗普总统的财务记录，但国会众议院3家委员会暂无法获得相关文件。由于诉讼需经过更多法律程序，媒体预期特朗普的财务记录在今年11月总统选举前不会公开。
-
特朗普的避税经
10年来所得税退税7290万美元
从2010年至今，特朗普以巨额亏损为由获得的所得税退税累积高达7290万美元，目前国税局正在对此审计。若国税局的裁决对特朗普不利，他将需要支付1亿美元以上。据《纽约时报》报道，在２０００年到２０１７年的18年里，特朗普一共缴纳了近9500万美元的联邦所得税，但7290万美元的退税令其收回了缴纳的大部分税金和利息，令其平均每年的联邦所得税降至约140万美元，与其收入不成比例，远远低于同时期收入最高的0.01%的美国人平均每年缴纳2500万美元的联邦所得税的水平。
-
特朗普的避税经
伊万卡或既任家族高管又拿可减税的咨询费
据纽约时报报道，特朗普名下的许多标志性企业，包括高尔夫球场正遭遇大笔亏损。他个人担保的数亿美元贷款即将到期，使其面临更多财务压力。但特朗普通过住宅、飞机、电视出镜造型设计等大大小小的支出获得税收减免，维持奢侈生活。 此外，伊万卡·特朗普在特朗普集团任职时，似乎收到了“咨询费”，这也有助于减少其家族的税款。在几乎所有项目中，特朗普的公司都预留了约20%的收入，用于支付原因不明的“咨询费”。
-
特朗普的避税经
利用旗下实体亏损减税
据纽约时报估算，在2004年至2018年期间，特朗普靠出售自己的形象和品牌授权总共赚了4.2740亿美元，但他利用特朗普集团下许多实体的亏损减少纳税。入主白宫后，特朗普的俱乐部、酒店通过游说者、政治人士和外国官员入会或者付费住宿获得大量好处。他还从外国项目中获得了数百万美元，其中300万美元来自菲律宾，230万美元来自印度，100万美元来自土耳其。
作者: 乐然