 “特朗普丑闻不再是什么了不得的事情” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“特朗普丑闻不再是什么了不得的事情”

若在正常时期，某位美国总统定会因此类曝料而栽跟头。然而，专家们却认为，就在与民主党下届总统候选人拜登之间的首次电视辩论前，特朗普甚至还有可能因自己在税务问题上做手脚这一报道而获益。

Donald Trump (Reuters/J. Ernst)

丑闻又能奈我何？

（德国之声中文网）上周日（9月27日）晚间，华盛顿政界似乎在数分钟时间里屏息静气：《纽约时报》刊登一篇独家报告揭称，在10到15年时间里，特朗普总统未向联邦层面交过所得税，在2016年的总统任期第一年只交过750美元的所得税

该报告证实，要么特朗普在纳税问题上胡作非为，要么他是一个糟糕透顶的生意人--或者，更可能的是，两者兼有。作为比较：美国公民年均交税12200美元，高出特朗普16倍。报道出来后，特朗普总统本人立即称相关信息是自由派媒体传播的谎言，意在诋毁他。

首次电视辩论前夕

自由派的《纽约时报》恰在特朗普和拜登首次电视辩论前夕投放这枚新闻炸弹，绝非巧合，明显是期待着，相关信息会有助于民主党挑战者拜登在周二的首次电视辩论中加分。数月来，该报使出所有传媒手段阻止特朗普再度当选。时值新冠之年，由于候选人及其团队几乎无法举行公开的选战集会，这一90分钟的电视辩论便有了特殊意义，会受到千百万选民的高度关注。

USA | Wisconsin | Joe Biden spricht in der 4. und letzten Nacht des Demokratischen Nationalkonvents 2020 mit Gewerkschaftsarbeitern (Reuters/Democratic National Convention)

拜登能在电视辩论中表现出自己的优势吗？还是只能集中攻击特朗普的弱点？

此次电视辩论议题共6大块，各占15分钟：最高法院，具体而言就是一周半前去世的自由派法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的后继者人选、新冠疫情COVID-19、经济、种族主义、城市暴力、两人迄今的政绩、选举的融合性。美国情报机构担心发生类似2016年的他国施加影响现象。数星期来，特朗普一直宣称，邮寄投票不保险、易受操控。他由此为届时对可能的落败提起诉讼铺平了道路。此外，在辩论实时转播期间不做事实验证。

哥伦比亚大学巴纳德学院（Bernard College）政治学者贝尔曼（Sheri Berman）认为，《纽约时报》的这一报道可能不会改变特朗普支持者们的投票意愿。她认为，身处目前高度两极化的传媒世界，很多人对此事所知甚少；再者，数年来， 人们对层出不穷的撒谎故事和丑闻已习以为常："在美国这里，这已不再是什么了不得的事情。"

特朗普“聪明”的证据

还不止这些：这位学者还认为这是可能的，即：在某些支持者那里，特朗普的避税行为还可能赢分，因为，在他们看来，此一行为是总统如何精明的证据，显示他非常清楚，采用何种手法能给自己捞取最大好处。

那么，拜登又有何种可能性，在美国国内外将有千百万人观看的如此重要的首次电视辩论中得分？

Florida Donald Trump begrüßt Anhänger (Reuters/A. Drago)

特朗普的拥护者甚至十分欣赏他的投机手段

为能切实影响那些尚未作出决定的男女选民，拜登必须聚焦于自己的强项，强调为何是他更适合当总统，更能处理新冠危机之中以及瘟疫过后的经济困题。他也应在辩论强调，他将让富有经验的人士进入政府，执政首天就有行动能力。贝尔曼指出，"2016那年我们从希拉里·克林顿的选战中看到了，光聚焦于对手的负面是不够的。"

贝尔曼女士相信，在特朗普的大多数支持者那里，有关他的可能的避税行为报道并未产生什么影响，"如今，大家都知道，特朗普何许人也。他们选他是因为他的政策--或者，仅仅是因为，他们不喜欢民主党人。"

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • The New York Times (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

    特朗普的避税经

    纽约时报：特朗普2016和2017各缴750美元所得税

    据《纽约时报》9月27日引用纳税申报数据报道，美国总统特朗普在2016和2017年各缴纳约750美元联邦所得税。在之前15年里，他有10年根本没缴纳所得税，大多数情况下是因为他报告旗下企业损失超过盈利。特朗普的税务资料被揭露，正值离11月3日美国总统大选只剩一个多月的时间。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝透露来源，但称消息人士是透过合法管道取得资料。

  • USA PK Donald Trump (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

    特朗普的避税经

    特朗普：“假新闻”

    特朗普在当天举行的记者会上否认上述报道，称其“完全是假新闻”。他说，事实上，他交了税，但是报税表正在被审计。当被追问何时能公开自己的报税表时，特朗普没有给出明确答复。特朗普和拜登的第一场总统候选人电视辩论将于9月29日举行。分析认为，纽约时报的报道可能将影响特朗普在蓝领选民中的支持率。

  • USA TV-Bildschirm Präsident Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

    特朗普的避税经

    2016年竞选期间拒绝公开税务信息

    在2016年总统竞选期间，特朗普就曾以“正在接受审计”为由拒绝公开税务信息。他也是40多年来第一位拒绝公开财务记录的美国总统。

  • Manhattans Staatsanwalt Cyrus R. Vance Jr. (Reuters/E. Munoz)

    特朗普的避税经

    最高法允许检察官万斯调阅特朗普财务记录

    2016年大选前夕，两名女性自称与特朗普有染并收到“封口费”，促使民主党人、纽约市曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)开始调查特朗普集团是否伪造商业记录隐瞒“封口费”。万斯的诉求受到曼哈顿联邦法院和第二联邦巡回上诉法院支持，联邦最高法院今年7月9日就特朗普方的上诉做出裁决，允许万斯调阅特朗普总统的财务记录，但国会众议院3家委员会暂无法获得相关文件。由于诉讼需经过更多法律程序，媒体预期特朗普的财务记录在今年11月总统选举前不会公开。

  • Symbolbild | Dollar Scheine (picture-alliance/dpa/S. Goya )

    特朗普的避税经

    10年来所得税退税7290万美元

    从2010年至今，特朗普以巨额亏损为由获得的所得税退税累积高达7290万美元，目前国税局正在对此审计。若国税局的裁决对特朗普不利，他将需要支付1亿美元以上。据《纽约时报》报道，在２０００年到２０１７年的18年里，特朗普一共缴纳了近9500万美元的联邦所得税，但7290万美元的退税令其收回了缴纳的大部分税金和利息，令其平均每年的联邦所得税降至约140万美元，与其收入不成比例，远远低于同时期收入最高的0.01%的美国人平均每年缴纳2500万美元的联邦所得税的水平。

  • Parteitag der Republikaner in den USA - Ivanka Trump (Evan Vucci/dpa/AP)

    特朗普的避税经

    伊万卡或既任家族高管又拿可减税的咨询费

    据纽约时报报道，特朗普名下的许多标志性企业，包括高尔夫球场正遭遇大笔亏损。他个人担保的数亿美元贷款即将到期，使其面临更多财务压力。但特朗普通过住宅、飞机、电视出镜造型设计等大大小小的支出获得税收减免，维持奢侈生活。 此外，伊万卡·特朗普在特朗普集团任职时，似乎收到了“咨询费”，这也有助于减少其家族的税款。在几乎所有项目中，特朗普的公司都预留了约20%的收入，用于支付原因不明的“咨询费”。

  • Trump Hotel Tower | New York City (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    特朗普的避税经

    利用旗下实体亏损减税

    据纽约时报估算，在2004年至2018年期间，特朗普靠出售自己的形象和品牌授权总共赚了4.2740亿美元，但他利用特朗普集团下许多实体的亏损减少纳税。入主白宫后，特朗普的俱乐部、酒店通过游说者、政治人士和外国官员入会或者付费住宿获得大量好处。他还从外国项目中获得了数百万美元，其中300万美元来自菲律宾，230万美元来自印度，100万美元来自土耳其。

    作者: 乐然


DW.COM

民調：默克尔声誉佳，特朗普不如普京习近平

在最新发布的皮尤全球民调中，美国对新冠疫情的处理获得差评。默克尔名列前茅。普京和习近平获评甚差，但好过特朗普。  

特朗普不想“让位”

谁愿意在选举前就谈论可能的失败及其后果呢？美国总统特朗普则是以近乎威胁的方式不直说是否接受选举结果。  

相关内容

USA Donald Trump Frisur

特朗普的避税经 28.09.2020

据《纽约时报》报道，美国总统特朗普在当选和就职的2016年和2017年，每年只缴纳了750美元的联邦所得税。报道显示，特朗普通过名下企业报告亏损，把家庭成员当作顾问付“咨询费”，以及乘坐飞机的燃油费、餐费、甚至理发出镜等各种“商业开销”来减税及退税。

Großbritannien Petition gegen Donald Trump

特朗普10年没缴所得税 批纽时假新闻 28.09.2020

特朗普这位总统号称美国有史以来最富有的总统，缴交给国库的税却是惊人的少: 《纽约时报》报导，特朗普在过去十五年内，有十年不需缴所得税。

Washington Trump Vorstellung Supreme Court Richterin Nominierte Amy Coney Barrett

评论：特朗普选择让最高法院“向右转” 27.09.2020

随着提名巴雷特出任联邦最高法院大法官，特朗普总统让保守派选民心满意足。德国之声评论员Ines Pohl认为，这一人事决定使得右翼保守派在最高法院稳固了阵地。

广告

时事评论

75. Sitzung UN-Generalversammlung | Rede Xi (UNTV/AP/dpa/picture alliance)

中国碳中和承诺的“政治算计”

中国宣称将在2060年实现净碳排量为零，这个消息难免令环保主义者受到鼓舞。然而，习近平的这个承诺会不会变成对世界的“忽悠”？客座评论员邓聿文分析这一承诺背后的政治考量。  