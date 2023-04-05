 特斯拉首個海外儲能工廠落腳上海 | 经济纵横 | DW | 10.04.2023

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经济纵横

特斯拉首個海外儲能工廠落腳上海

特斯拉2019年開始在上海生產Model3電動車，現在每週能夠生產2萬2千輛。現在為了因應全球再生能源的需求，又宣布將在上海新建儲能工廠，這會對全球能源布局帶來什麼影響？

2021年3月29日在中國上海的特斯拉上海「超級工廠」的鳥瞰圖。 據報導，這裡每年生產45萬輛電動車。

2021年3月29日在中國上海的特斯拉上海「超級工廠」的鳥瞰圖。 據報導，這裡每年生產45萬輛電動車。

（德國之聲中文網）特斯拉週日（4月9日）在推特宣布，將在上海開設儲能工廠，每年生產1萬個Megapack電池，以補充美國加州拉斯洛普工廠每年1萬個的產出。

各家外媒引用中國官媒新華社4月9日報導指出，特斯拉今年第三季度會在上海破土動工興建儲能工廠，並在2024年第二季度投產。「初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時（GWh，Gigawatt-hour的縮寫，即「一百萬千瓦時」，大型發電廠的能源年產量的單位）。」

根據路透社，隨著上海新工廠的建成，特斯拉將利用中國領先世界的電池供應鏈，提高其Megapack鋰離子電池產量，並降低其成本，在世界轉向使用更多的可再生能源時，滿足全球對能源儲存不斷增長的需求。

特斯拉的大部分資金來自其電動車業務，但執行長馬斯克承諾將其太陽能和電池業務發展到大致相同的規模。

路透社指出，中國電池巨頭寧德時代（CATL）一直在深化與包括特斯拉在內的客戶在儲能電池供應上的合作，其董事長曾毓群預計，儲能電池將比電動汽車（EV）的電池有更大的市場。

2022年8月13日，中國上海的特斯拉超級工廠。截至當年7月已向全球客戶交付了 32萬3千輛汽車。其中超過20萬是在中國交付。

2022年8月13日，中國上海的特斯拉超級工廠。截至當年7月已向全球客戶交付了 32萬3千輛汽車。其中超過20萬是在中國交付。

電動車巨頭面臨挑戰

特斯拉2019年在上海建成的工廠是其生產力最高的汽車製造廠。路透社去年5月報導，特斯拉計劃擴大生產，增加45萬輛的年產能。

然而，隨著第三季度需求開始減弱，特斯拉曾努力解決上海庫存上升的問題，導致1月份在全球主要市場大幅降價求售

中國是世界上最大的汽車市場，電動車的銷售增長在2023年前兩個月已經放緩到20.8%，而一年前同期的增長率為150%。

中国电动车大军压境 德国怕了没？

（路透社、新華社、CNN、紐約時報）

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