特斯拉财报低于预期 马斯克：先拼销量后谈利润

（德国之声中文网）在电动汽车制造商特斯拉周三（4月19日）公布的第一季度财报中，其季度总毛利率（19.3%）为两年来最低，甚至低于市场预期的22.4%。该公司股价在周三盘后下跌了将近6%。在一份声明中，特斯拉表示，与其他大型汽车制造商相比，其运营利润率仍将保持最高。

不过，特斯拉没有报告其季度汽车毛利率，这是投资者密切关注的一个数字。根据路透社的计算，不包括监管信贷，该公司第一季度的汽车毛利率为19%，低于上一季度的24%

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待自动驾驶完善再收获利润

为了刺激消费者需求，也为了应对电动车市场日益激烈的竞争，特斯拉自去年底开始在美国和中国等市场都推出大幅降价促销活动。马斯克在周三财报发布后的电话会议上表示，比较好的方式是先降低利润以转移大量汽车，等到未来特斯拉的自动驾驶技术完善时，再来收获利润。

他提到，尽管经济情势仍不明朗，但特斯拉目前收到的订单已经超过了产量。今年早些时候马斯克还曾表示，今年有望能实现200万辆汽车的交付，但周三他拒绝重申这一点，而是坚持180万辆的官方目标。

受益于规模效应 特斯拉仍然是全球盈利最高的电动车制造商

或需继续降价

英为财情（Investing.com）的高级分析师寇亨（Jesse Cohen）指出：「特斯拉令人担忧的中国销售数据表明，面对本土电动车公司日益激烈的竞争，（中国消费者）对其车辆的需求放缓程度超过预期。」其他分析师也提到，特斯拉可能还需要进一步降价，特别是在中国的火热价格战的压力之下。

马斯克在2020年曾宣布计划生产一种续航时间更长、成本更低的新一代电池，此后特斯拉一直致力于提高这种电池的产量。此外，特斯拉的粉丝一直以来也希望特斯拉能更新其老化的车型阵容，而尽管特斯拉的目标是将车辆组装成本减半，但该公司至今没有说明何时将推出大家盼望已久的平价电动车。

（路透社）

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